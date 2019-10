Raskol u Našoj stranci: Damir Marjanović podnio neopozivu ostavku!

Kandidat za člana predsjednika Naše stranke na posljednjem Kongresu, Damir Marjanović, podnio je ostavku na mjesto člana Predsjedništva ove stranke, saznaje Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora.

Kulminacija je to tihog sukoba koji već mjesecima traje između Damira Marjanovića i aktuelnog predsjednika stranke Predraga Kojovića.



Podsjećano, Marjanović je kao veliko političko pojačanje u Našu stranku ušao 2017. godine. S obzirom da su u tim trenucima NS potresali unutrašnji problemi zbog izlaska iz stranke bivšeg predsjednika Dennisa Gratza i mnogih ljudi bliski njemu, u rukovodstvu NS-a su vjerovali da će Marjanovićev dolazak ojačati stranku i poništiti potencijalni gubitak glasova zbog odlaska Gratza.



Ipak, nedugo nakon dolaska Marjanovića, u Našoj stranci došlo je do novih sukoba. Naime, Marjanovićev uslov za pristupanje Našoj stranci bio je uključenje u stranku čitavog niza osoba s kojima je prethodnih godina blisko surađivao, poput zastupnika u Skupštini KS Marija Vukasovića koji je na ovu poziciju izabran kao kandidat DF-a.



Ipak, iako je Marjanovićev ulazak NS-u zasigurno donio izvjestan broj glasova, javna je tajna da je njegovim pristupanjem došlo do novog raslojavanja unutar stranke. Odmah po njegovom dolasku, u Našoj stranci počele su djelovati dvije paralelne i međusobno suprotstavljene garniture, Kojovićeva i Marjanovićeva. Pored kadrova koje je učlanio u stranku, uz Marjanovića su stali i kadrovi koji su bili bliski bivšem predsjedniku Dennisu Gratzu.



Sukob ove dvije frakcije punu realizaciju je doživio kada se Marjanović otvoreno suprotstavio Kojoviću kao kandidat za predsjednika, ali je doživio poraz. Stoga se može pretpostaviti da će s Marjanovićem Našu stranku napaustiti i većina “njegovih ljudi”.



Slobodna Bosna je došla u posjed pisma kojeg je Damir Marjanović sinoć poslao generalnom sekretaru Naše Stranke Nihadu Uku, a u kojem navodi da se definitivno povlači iz Predsjendištva Naše stranke zbog postojanje, kako je naveo, “nepremostivih razlika u mišljenjima” između njega i stranačkog lidera Predraga Kojovića.

Poštovani Nihade,

Želim te informirati da zbog iznenadnog puta sutra neću biti u mogućnosti da prisustvujem sjednici predjsedništva. S tim u vezi, također te želim obavijestiti, kao generalnog sekretara, da se povlačim iz predsjedništva Naše stranke. Zadnje dvije sjednice predsjedništva, i par dodatnih sastanaka sa predsjednikom stranke, su još jednom potvrdile da postoje velike, tačnije nepremostive, razlike u mišljenjima koje bi itekako utjecale na djelovanje ovoga tijela stranke i mene kao člana tog tijela. Ove razlike se primarno odnose na odluke vezane za općinski odbor Novi grad, slučaj Borisa Britvara, razloge (a ne individualna imenovanja) kooptiranja pojedinih novih članova u zvanična tijela stranke kao i objavu u medijima koja je uslijedile nakon prve sjednice predsjedništva (predsjednik stranke je upoznat sa istom). Vjerujem da u takivm uvjetima nisam u mogućnosti da pružim svoj maksimum u radu predjsedništva i ne želim da zauzimam mjesto nekome ko bi se bolje uklopio i ko bi mogao više doprinijeti . Svim kolegicama i kolegama iz predsjedništva želim uspješan rad u narednom periodu. Molim te da o ovome informiraš predsjedništvo na sutrašnjoj sjednici. Hvala unaprijed. Damir Marjanović.

