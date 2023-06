Raščišćavanje računa u Konjicu : Lideri Trojke sutra sa Dodikom i Čovićem, hoće li opstati vlast?

Lideri Trojke sutra bi se trebali sastati u Konjicu, nakon čega bi trebao uslijediti i sastanak sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, a kako javlja portal raport.ba i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Prema navodima portala sastanak je planiran i prije spornih odluka NSRS, a lideri bi trebali razgovarati o ubrzanju rada vlasti i usvojanja zakona važnih za evropski put BiH. Nakon što je Dodik krenuo u novi rušilački pohod, iz međunarodne zajednice su izrazili bojazan da će svi evropski zakoni otići na čekanje i da od sastanka neće biti ništa. Ipak, kako javlja Raport, lideri Trojke su odlučili da sastanak održe, uz poziv i Miloradu Dodiku.

Nema sumnje da se ovim otvara i pitanje opstanka vlasti na državnom nivou. Prema informacijama pomenutog portala, lideri Trojke čvrsti su u stavu da s Dodikom do kraja raščiste probleme i pitanja koja postoje, kao i da neće pristati na ucjene koje bi išle na štetu države. Sve to čini sutrašnji sastanak i dan svojevrsnim Danom D za državnu vlast, s obzirom na to da je jedna od opcija i zaustavljanje svih procesa ukoliko Milorad Dodik ne zaustavi antidržavno i antiustavno djelovanje.

Smatra se da od sutrašnjeg sastanka može ovisiti i sama konstrukcija vlasti, odnosno da li će Trojka uopće pristati biti dalje vlast sa Miloradom Dodikom. Sve su glasniji stavovi koji zagovaraju raskidanje koalicije i izlazak iz vlasti, što bi bio ozbiljan udarac za SNSD posebno jer projekti koji su od izuzetne važnosti za RS moraju proći kroz Vijeće ministara BiH.

(Kliker.info-Raport)