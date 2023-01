Ramić o Hurtiću: To nije prijedlog Pokreta za državu, niko me nije konsultovao

Ramić je podsjetio da je Pokret za državu osnovalo 10 stranaka naglašavajući da su ga “upropastile nezajažljive ambicije dijela izabranih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS)”.

“Mene nije niko konsultovao u vezi sa učešćem Pokreta za državu u formiranju Vijeća ministara, a isto tako ni u vezi učešća u Vladi RS. Prema tome, predloženi kandidat za Vijeće ministara nije kandidat Pokreta, za državu nego prije svih aktuelnog Predsjedavajućeg Vijeća ministara gospodina Milana Tegeltije, a što su prihvatili u SNSD-u i strankama tzv. ‘Osmorke’, plus BH Zeleni i DF”, poručio je Ramić.

Ramić je ispod ovog statusa na Facebooku objavio i fotografiju dokumenta formiranja Pokreta za državu na kojem je jasno navedeno da je on ovlašteni predstavnik navedene Koalicije, a čime je zapravo sugerisao da ga bez obzira na tu činjenicu nisu pozvali na pregovore.

Na izbor Sevlida Hurtića reagovali su i drugi poltiičari među kojima i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković poručivši da je prepuštanje bošnjačke pozicije Dodiku poraz BiH i probosanskog bloka.

I federalni zastupnik Naše stranke Damir Arnaut sinoć je gostujući u programu N1 rekao također da je Hurtić Dodikov čovjek koji će provoditi njegovu politiku naglašavajući da on neće glasati za formiranje Vijeća ministara BiH ako je u njemu Hurtić.

Na sve to je reagovao i Hurtić koji je ironično poručio da mu nije jasno zbog čega ga Arnaut ne želi poručivši da je možda to “zbog toga što on (Hurtić) ima kosu, a Arnaut nema”.

(N1)