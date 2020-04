Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein ef. Kavazović uputio je danas tradicionalnu ramazansku poruku muslimanima u BiH, domovinskim zemljama i dijaspori.

Poruku reisu-l-uleme prenosimo u cijelosti:

„Hvala Allahu Uzvišenom, Stvoritelju Milostivom, Onome koji nas u dobru i zlu iskušava kako bi pokazao ko će od nas bolji biti, a ko pred izazovom pokleknuti.

Braćo i sestre,

Večeras ćemo, voljom Božijom, ugledati hilal (mlađak) i biti će to znak za početak posta mjeseca ramazana, mjeseca Božije milosti, oprosta i spasa.Ovaj ramazan nam dolazi u vremenu u kojem ćemo svi trebati pokazati veći stepen strpljivosti, duhovnog zajedništva i odricanja. Naši zajednički obredi, namazi i mukabele, koje smo obavljali u našim džamijama i tekijama obavljat ćemo u kućama prema preporukama Rijaseta Islamske zajednice i državnih organa.

Na svima nama će biti posebna odgovornost da kroz različite vidove ibadeta sačuvamo naš džemat i osjećaj našeg zajedništva. Onako kako se prilike budu mijenjale tako ćemo se i mi prilagođavati. No usprkos svemu, ramazan i u ovakvim okolnostima u kakvim ga dočekujemo donosi obilje Božijeg blagoslova i milosti.

Braćo i sestre,

Ovih dana vidimo, ma kako to nama teško padalo, da se i planeta Zemlja odmara od nas. Kao što vidimo da i ona može bez nas. Iz toga bi trebalo uzeti pouku za vrijeme koje je pred nama. A ramazan je dobra prilika da se o svemu razmisli, jer samo čovjek ima potencijala u sebi za dobro i zlo, i to je ono što ga razlikuje od drugih vrsta na Zemlji. Samo on može biti i čovjek i nečovjek, i Božiji namjesnik na zemlji i tlačitelj na njoj.

Braćo i sestre,

Strah se lahko pretvara u mržnju i gnjev, zato trebamo pokazati saosjećanje kako bi nadvladale vjera, nada i ljubav. Jer samo zajedno možemo nadvladati ovo iskušenje. Samo tako iz ove kušnje možemo izaći bolji i jači. Ramazan dolazi u pravo vrijeme, po nas , da osnaži naš duh kako bismo se izborili i s ovom bolešću.

Braćo i sestre,

Svima vama u domovini, domovinskim zemljama i iseljeništvu želim sretne i blage ramazanske dane i da u njima zaslužite Božiji oprost i milost. Molimo Uzvišenog da mjesec ramazan ispostimo i da u miru, sigurnosti i slobodi dočekamo Bajram bez iskušenja u kojima smo ovih dana. Ramazan šerif mubarek olsun!“

