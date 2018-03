Raif Dizdarević : Ovo je naopak prilaz. Sve se svodi na to ko će biti u Predsjedništvu !

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe (NOR), bivši predsjednik Predsjedništva SFR Jugoslavije i SR BiH, predsjednik Skupštine SFRJ i jugoslovenski ministar vanjskih poslova, Raif Dizdarević (92), u izjavi za Radiosarajevo.ba, shvatajući prijelomnin trenutak ne samo za građanske stranke, već i državu BiH, uputio je poruku liderima stranaka bh. ljevice, apelirajući na maksimalnu odgovornost.

Ovaj član Predsjedništva CK SK BiH (Centralni Komitet Saveza Komunista BiH) od 1974. do 1984. i član CK SKJ (Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije) od 1984. do 1989. godine kaže za naš portal da je neophodno da svi faktori ljevice ili stranaka građanske orijentacije shvate u kolikoj je krizi Bosna i Hercegovina.

Srljamo, veli Dizdarević, u nepovrat i neophodno je, prije svega, u punom angžamanu mijenjati stanje u kojem se nalazimo. Tome oni koji predstavljau ljevicu ili uopće građanski orijentaciju moraju pristupati sa maksimalnom odgovornošću, te tražiti “maksimalno stanje akcije”.

“Neophodno je da se stanje mijenja i da se kroz te promjene priprema ta grupacija za izbore. Nažalost, prije nego je ma šta od toga počelo, stvari su počele da se svode na to da li će se ujediniti ili se neće ujediniti, šta će biti čija pozicija u toj ujedinjenoj grupaciji.

Krenulo se, da tako kažem, stranputicom! Sada je to stanje, još uvijek, na nekoj stranputici. Svi oni koji u tome učestvuju, i treba da učestvuju, imaju odgovornost za mijenjanje stanja na prvom mjestu. Sva pitanja organizacione naravi, pogotovo personalna, ona ne smiju izbijati u prvi plan i potiskivati ono što je strateška i sudbinska potreba.

Mislim da u ovim razgovorima koje pratimo ovih dana, imamo jako mnogo improvizovanog. Ne možete vi izaći s nekom idejom, hajde da se odmah svi samolikvidiramo i ujedinimo. To je ustvari zamjenjivanje teza, pokretanje nečega što ruši ujedinjavanje ili ga čini nemogućim“, kazao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, nedostaje odgovornosti i dubinskog shvatanja “potreba ujedinjene akcije, a ne ujedinjenih grupa”, što je opet predlaže na neki nedovoljno promišljen način.

“I onda nude rješenja koja se, naravno, odbijaju. Jedno jedinstvo akcije, jedinstvo u pitanju mijenjanja stanja je potrebo. A drugo je da to ne treba svodit na pitanje nekakve organizacije koja nema šansu i koja, kako da kažem, otklanja suštinu. Ja moram da kažem da sam jako razočaran. Ja vidim u čemu smo, ja vidim šta treba i vidim da nema prave spremnosti, jednog dubinskog shvatanja gdje smo to mi, te koja i čija je odgovornost u tom dijelu društva”, navodi Didzarević.

Nadalje, ističe da je “krajnje zabrinut stanjem u koje su nacionalističke snage dovele BiH”.

“Moram da kažem da mi u čitavom ovom periodu propadanja Bosne i Hercegovine, jer je politika nacionalnih stranaka jeste politika propadanja i nazatka, nažalost, u BiH nismo uspjeli da stvorimo realnu opozicionu snagu koja bi u najmanju ruku bila brana preko koje ne bi bilo dozvoljeno preći snagama koje ruše BiH!

To je jedno. Drugo, sve ovo što se naopakim putem ide prema onome što je istorijska potreba, a to je ujedinjavanje u mijenjaju stanja, sve što se svodi na marginalna pitanja, na pitanje čak nekih sujeta, to sve ide u korist onoj nacionalističke trojke ili četvorke. Molim vas, ako se ide iskreno prema jedinstvu akcije, onda nije najvažnie ko će bit kandidat za član Predsjedništva BiH, na listama itd. Do lista treba da se dođe akcijom, promjenama, programima, a onda se traže oni koji su sposobni da to ostvaruju.

Ovo je naopak prilaz. Sve se svodi na to ko će biti u Predsjedništvu koje Ustavom jeste institucija ograničenih mogućnosti. Snaga tog Predsjedništva jeste u tome što su lideri stranaka u njemu, a ne kakva je njegova ustavna pozicija. Lidera koji nose odgovornost za sve ovo u šta smo pali“, zaključio je Dizdarević.

Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)