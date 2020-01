Radončić u Pressingu : Osman Mehmedagić -Osmica će ponovo biti direktor OSA-e

Radončić je u razgovoru s Amirom Zukićem rekao da je legalista i da vjeruje Neovisnom odboru.

”Znate da je dosadašnji direktor otišao, i meni kao ministru i legalisti je ostalo da ime gospodina Ćuluma proslijedim ka Vijeću ministara. U međuvremenu se desila promjena statusa direktora jer želi da se penzioniše po zakonima Republike Srpske jer će mu penzija biti mnogo veća”, ispričao je Radončić na početku Pressinga.

”Na mom mjestu morate biti legalisti. Gospodin Ćulum ima tu hipoteku, ali mi gledamo da li je procesuiran. Prema njemu ne postoji procesuiranje, neka se organi izjasne o tome. Situacija je pravno potpuno čista, Neovisni odbor ga je predložio, a Neovisni odbor čine eksperti”, potcrtao je gost N1.

Da li je posrijedi politički dogovor i šta to znači?

”Ne mogu da se ne miješam u dogovore vladajuće koalicije. Bosna i Hercegovine je nažalost etnički podijeljena, i direktor SIPA-e je od početka Srbin. Vjerovatno da u tome ima poliike u smislu da će gospodin Ćulum imati sve ruke kojie su potrebne. Gospodin je prošao proceduru i to ide u tom smjeru”, dodao je Radončić.

Potom je naglasio vezu između dva izbora – za direktora SIPA, ali i za direktora Obavještajno – sigurnosne agencije.

”To će ići zajedno – izbor direktora OSA-e i SIPA-e. Pozicija direktora OSA-e pripada Bošnjaku i to će biti Osman Mehmedagić. Ja ne kandidiram gospodina Mehmedagića, to radi predsjedavajući sa dva zamjenika. Iz ovih kontakata koje sam imao kao ministar sigurnosti, kao da sam radio pola godine i više, naša Obavještajna služba je respektovan partner u obavještajnom radu svih službi pa i onih najvećih zemalja”, dodao je on.

Govoreći o ranijim oštrim kritikama koje je izgovorio na račun Mehmedagića i njegovog rada u OSA-i, Radončić je rekao da je kao član parlamentarnog nadzora s razlogom kritikovao neke pojave u ovoj instituciji.

”Kao član parlamentarnog nadzora OSA-e s razlogom sam skretao pažnju da u OSA-i imamo sukob na nacionalnoj osnovi. Mi sad imamo obavještajnu službu koja se nosi s povratnicima sa sirijskog ratišta, s ekstremnom opasnošću u hiljadama brojki migranata. OSA se pokazala kao odgovoran partner na međunarodnom planu. Iz ove saradnje s gospodinom Mehmedagićem, imam sve garancije da će i on i Obavještajna služba sve usmjeriti u one najvažnije stvari, da budemo odgovoran partner u antiterorističkoj alijansi”, poručio je gost Pressinga.

Dodao je da je ”prijatno iznenađen” dosadašnjom saradnjom s Osmanagićem. Govoreći o diplomama prvog čovjeka OSA-e, a o kojima je bilo mnogo riječi proteklih mjeseci, Radončić je rekao da nije njegov posao da govori o tome te da to može problematizirati inspekcija.

(Kliker.info-N1)