Radončić nakon povratka iz Prištine : “Nisam ništa rekao protiv Izetbegovića, koalicija SDA-SBB stabilna”

Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, rekao je danas novinarima u Sarajevu da je tokom svog svjedočenja pred sudom u Prištini, gdje se vodi postupak protiv Nasera Keljmendija, govorio samo istinu i da ništa nije rekao protiv „predsjednika Izetbegovića“ . Ustvrdio je da je koalicija SDA-SBB stabilna, prenosi Dnevni avaz.

– Pokazao sam, jer sam se obavezao na zakletvu da moram reći sve što znam kada mi se pokažu određeni dokumenti, da li je to to. Pokazao sam ove dvije naslovne strane i niisam komentirao šta piše u tim tekstovima, to se može lako naći na “googlu” – rekao je Radončić.

On je kazao da je na Kosovu bio svjedok Tužilaštva.

– I u skladu s zakonom rekao sam sve što znam o činjenicama – rekao je Radončić.

Na pitanje kako komentira stanje u koaliciji SDA-SBB, Radončić je odgovorio:

– Koalicija SDA-SBB je po mojoj procijeni stabilna. Svako treba da radi svoj posao. Kada svjedočimo mi smo legalisti. Kada nas optužuju kao ovdje i tada smo legalisti. Kada radimo koaliciju politički smo legalisti i ja ne vidim ozbiljnog razloga osim da moramo promijeniti način koaliranja o čemu ja stalno govorim. Ne možemo se dogovarati po dva-tri puta o istim stvarima. Ne možemo lagati da ćemo važnu društvenu temu završiti do kraja godine, a od toga nema ništa. Morat ćemo preispitati način koaliranja – kazao je Radončić.

Potvrdio je novinarima da će sutra biti održan sastanak lidera HDZ-SDA-SBB.

– Sa zadovoljstvom ćemo bez ikakvih opterećenja razgovarati o svemu što je na dnevnom redu kada je u pitanju politika u BiH – kaže Radončić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje ko je kriv za zastoj u radu Parlamenta Federacije BiH, i kako komentira navode Bakira Izetbegovića da je za zastoj kriv HDZ BiH, Radončić je kazao:

– Za ovu zemlju bilo bi najlakše kada bi bio kriv jedan čovjek ili jedna stranka, odnosno HDZ. Blokada Parlamenta FBiH je prvenstveno loš odnos, kada se govori o parlamentarnoj većini između SDA i HDZ. Ne možemo optužiti jednu stranku da je glavni kočničar i ja kao predsjednik SBB to ne želim da radim – istakao je Radončić.

Lider SBB odogovorio je i na pitanje novinara hoće li doći do promjena u Vladi Federacije.

– Što se tiče SBB kadrova neće – rekao je.

Kada su u pitanju Nadzorni i Upravni odbori Radončić je naveo:

– Sada je raspisan konkurs za direktora Autocesta FBiH. Onaj ko bude ispunjavao najbolje uslove, a to radi tenderska komisija, bit će i izabran – rekao je Radončić.

