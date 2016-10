Radončić najavljuje zaokreT : SDA je stranka desnice, 2018. izlazimo na izbore samostalno !?

Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a, posjetio je danas predsjednika SDP-a Nermina Nikšića. Na sastanku su razgovarali o aktuelnim političkim temama, uz zaključak da BiH treba više političkog dijaloga.

Na pitanje koliko je na loš rezultat SBB-a na lokalnim izborima utjecala koalicija sa SDA, Radončić je rekao da je rezultat SBB-a, koji je lošiji za oko 10 posto nego 2012. godine, odličan s obzirom na to kakva se haranga protiv njega vodila u politički motiviranom sudskom procesu.

Radončić je rekao da je on uvijek bio protiv “Daytona 2” jer sve promjene trebaju biti rezultat unutrašnjih procesa na putu EU integracija, pri čemu je svaka pomoć Hrvatske dobrodošla, ali da konačne odluke moraju donositi bh. predstavnici.

Radončić je ponovio da nema spekulacija o bilo kakvoj prekompoziciji vlasti jer to ne zanima ni SDP ni SBB. Razgovarali su o tome kako da se stabilizira stanje u BiH i zaustave negativni trendovi, a Radončić je poručio da SBB neće nikada učestvovati u nečemu što su nacionalne ili teritorijalne podjele, izmišljanje trećeg ili četvrtog entiteta.

Radončić je rekao da je on inicirao današnji sastanak uz želju da se uvede nova kultura dijaloga između predstavnika vlasti i opozicije s ciljem da stanje u zemlji bude bolje.

Radončić: Pokrenuti istragu o prodaji FDS-a

Nikšić je rekao da su dionice FDS-a prodate jeftino, a Radončić je rekao da SBB podržava inicijativu da pravna država preispita cijeli proces. SBB traži i da se preispita ponuda o izgradnji Bloka 7 TE Tuzla. Radončić je dodao i da oni nisu protiv zaustavljanja projekta, ali jesu za to da se preispita cijena i pokuša postići još bolja cijena.

“Mi ne guramo nikakav drugi konzorciji, posao može ići dalje, ali cijena može biti niža”, rekao je Radončić.

“SDP i SBB imaju velike političke razlike, a prirodno je da dvije velike političke stranke imaju dobru komunikaciju. Tu uopće ne trebaju prejudicirati da li ćemo mi ići zajedno 2018. ili nećemo. Vrijeme će pokazati šta će se dešavati. SBB će, kao vjerovatno i SDP, ići potpuno samostalno”, rekao je Radončić na pitanje o približavanju SDP-a i SBB-a.

Nikšić je rekao da je njima prioritet okupljanje ljevice, dok je SBB politička stranka centra.

“Drago mi je da sam od Radončića čuo da oni nikada neće pristati na ono na što ni mi nećemo pristati”, kazao je Nikšić, dodavši da i u RS-u postoje stranke s kojima se razgovara.

I Nikšić i Radončić smatraju da su za neodržavanje izbora u Mostaru odgovorne stranke desnice, odnosno SDA i HDZ BiH kojima odgovara trenutno stanje.

“Da budem vrlo precizan kada je Mostar u pitanju: SBB je dao kompromisni prijedlog o Mostaru i on je na stolu. Glavni krivci za to što se ne rješava pitanje Mostara su SDA i HDZ BiH i mi kao stranka centra koja je u koaliciji sa te dvije stranke desnice bez kompleksa govorimo da je to tako”, rekao je Radončić.

O mogućim promjenama u koaliciji na nivou BiH Radončić je rekao da sve zavisi od novog prvog čovjeka SDS-a, dok je stav partnera iz FBiH da bi koalicija trebala opstati do kraja ovog mandatnog perioda.