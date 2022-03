Radnici BHRT-a: Otjerati nas nećete, profesiju ne damo

Otjerati nas nećete, profesiju ne damo, poručeno je s protesta Samostalnog sindikata radnika BHRT-a organizovanog zbog katastrofalnog stanja i blokiranih računa državnog javnog RTV servisa.

“Danas smo nažalost ponovo na istom mjestu zbog istog razloga kao i prije tri mjeseca. Ništa se nije promijenilo i radnici BHRT-a su u istoj katastrofalnoj situaciji kao i tada. Sve zbog nemogućnosti države da obezbijedi vladavinu prava i provođenje zakona. Naša država je osuđena na nesposobne političare kojima su, nažalost, najbitnije njihove fotelje”, izjavio je Damir Smital, predsjednik Samostalnog sindikata radnika BHRT-a.

Kako je kazao, danas želi da se obrati onima ”kojima su puna usta Bosne i Hercegovine, koji bi dali sve za BiH i rade samo za BiH”.

“Dame i gospodo, je li vas stid što propada javni servis Bosne i Hercegovine? Je li vas stid što iz svojih udobnih ministarskih i poslaničkih fotelja tri godine mandata niste prstom mrdnuli da se riješi pitanje finansiranja jedne institucije Bosne i Hercegovine? Od vas tražimo hitnu deblokadu računa BHRT-a kako bi mogao normalno poslovati i kako bi radnici mogli dobiti plate koje su zaradili, izmjenu zakona o izvršnom postupku na način da se potraživanje za RTV taksu smatra vjerodostojnom ispravom i izmjenu zakona o RTV sistemu na način da niko ne može krasti od onog drugog. Izmjene zakona se mogu uraditi po hitnom postupku u parlamentima BiH i Federacije BiH”, kazao je Smital.

Istakao je da od generalnog direktora i Upravnog odbora BHRT-a traže da hitno počnu rješavati probleme koji nisu vezani za finansijsku situaciju.

“Da prestanu mijenjati sistematizaciju za podobne i da počnu poštovati radnike koji pošteno zarade ove male plate”, dodao je Smital.

Član Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Faruk Bešlić iskazao je ogorčenje i protest zbog politikanstva prema BHRT-u.

“Ne smije se ugasiti BHRT, moraju se primijeniti svi zakoni i propisi koji postoje. Moramo biti iznad politike, sada je borba za BiH i ostanimo pri tom cilju”, rekao je Bešlić.

Merima Kurtović – Pašalić poručila je da himnom Bosne i Hercegovine završava program BHRT-a i počinje novi dan.

“A tako i ovaj naš današnji protest. Ovdje smo danas zbog države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema alternativu i neće se ugasiti, a nema alternativu ni Javni servis Bosne i Hercegovine. U posljednjih 30 godina radili smo mi i bez plata. Uvijek u teškim uslovima. Mi smo tu jer volimo svoj posao. Zato danas, poruka sa ovog skupa svima koji su počeli da se igraju sa našim sudbinama, da se mogu suočiti sa više od 800 krivičnih prijava protiv svih koji su uzurpirali i koji pokušavaju da uzurpiraju našu egzistenciju. Ovo je protest upozorenja u ime više od 800 uposlenih i njihovih familija koje držite u blokadi. Ali nećemo nijemo posmatrati propadanje. Svega smo se mi nagledali i naslušali. Preduzet ćemo sve što imamo na raspolaganju, ipak smo mi sedma sila. Kod nas su mikrofoni i kamere, ovo je početak”, istakla je Kurtović – Pašalić.

Marko Divković, predsjednik Udruženja “BH novinari”, podsjetio je da su uposlenici tadašnje RTV Sarajevo u martu 1992. godine na istom mjestu održali protestni skup jer su tadašnji lideri stranaka došli s namjerom da redakciju podijele po nacionalnoj šemi.

“Nažalost, u ovoj prelijepoj zemlji, prebrojavanje krvnih zrnaca postalo je prevladavajuća politička metoda. Zašto naša politika i naš parlament ne čini ništa na spasu, ekonomskog održivosti i uredničkoj nezavisnosti televizije BiH. Ne odgovara im televizija koja je, kako neki kažu, samo u vlasništvu građana. Ova medijska kuća pod drugim nazivom je preživjela ratne strahote. Neke od politika vam to nisu zaboravile, neke su to zanemarile. One koje nisu zaboravile su to uzele za zlo i sada tu svoju zlu namjeru pokušavaju provesti na sve moguće načine”, rekao je Divković.

Neda Tadić iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u je u obraćanju prisutnima kazala da radnici ove kuće više ne šute i trpe. Kako je kazala, ova prijetnja je mnogima otvorila oči i shvatili su da je borba za BHRT, borba za državu.

“Otjerati nas nećete, profesiju ne damo”, poručila je Tadić.

Podršku radnicima BHRT-a pružio je i bh. reditelj Dino Mustafić.

“Politički pritisak na ovu kuću traje više od 25 godina jer Parlament BiH ne rješava problem plaćanja takse. Sve što nema etnički prefiks, a ima atribuciju bosanskohercegovačko, jeste na udaru sa jasnom namjerom da se građanima uskrati pravo na objektivnu i nezavisnu informaciju”, poručio je Mustafić.

Državni televizijski servis Bosne i Hercegovine je pred gašenjem. Prethodnih danas u se obratili za pomoć. U BHRT-u je zaposleno 870 radnika čija egzistencija je ugrožena.

Glavni razlog blokade je nemogućnost BHRT-a da dobije garantirani prihod od RTV takse. Radio-televizija Republike Srpske koja prikuplja taksu u RS-u i teritoriji Brčko distrikta od 2017. godine ne uplaćuje BHRT-u pripadajućih 50 posto naplaćenih sredstava. Prema tvrdnjama iz BHRT-a, taj dug sada iznosi preko 63 miliona KM.

