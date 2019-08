Radnici Aluminija: Lažu nas i obmanjuju

Radnici Aluminija koji su bili angažovani u elektrolizi započeli su štrajk. Ovaj dio fabrike sasvim sigurno će biti ugašen bez obzira na konačnu sudbinu preduzeća, a velika većina radnika vjerovatno će biti proglašena tehnološkim viškom.

Protest je započeo kod ulaza u ovu fabriku.

Radnici su održali i sastanak s predstavnicima sindikata, a tokom dana bit će više informacija.

Radnik u pogonu elektrolize Jordan Pehar kazao je nakon sastanka da su se radnici okupili jer su shvatili da ih Uprava i Nadzorni odbor cijelo vrijeme obmanjuju u vezi njihovih prava.



“Pristajemo samo na to da nam isplate otpremninu, ko je potpisao otpremninu, da nam daju otkaze ugovora o radu da se možemo prijaviti na biro sa kojeg bismo imali zdravstveno osiguranje i osiguranje kredita pola godine”, kazao je Pehar.



On je dodao kako je sve što im je obećano u posljednja tri mjeseca slagano, pa čak i to da postoji novac za otpremnine, a njega na računu zapravo nema.



Predsjednik nezavisnog sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić kazao je da će pozvati i radnike koji danas nisu bili prisutni da dođu i kažu svoj stav.



“U prvom nastupu mi smo iznijeli dva prijedloga s kojima se nismo složili, a to su koeficijenti složenosti poslova i povećan broj zaposlenika. Te naše zahtjeve su usvojili, prvi u potpunosti, a drugi djelimično. Radnici ne vide više sebe u ovoj tvornici i u ovom društvu, oni hoće da im se isplate otpremnine, a oni koji su tehnološki višak da sreću traže negdje izvan granica BiH”, kazao je on.



On je kazao kako su radnicima nakon što su najavili protest za 3. septembar obećana sredstva za otpremnine, te da im je to i danas potvrđeno kako su sredstva neupitna, samo se čeka informacija sindikata oko sistematizacije radnih mjesta.



Biokšić je kazao kako je plan najavljen za pokretanje proizvodnje od 1. septembra propao, ali da se radnici i dalje nadaju da se može pjaviti neki investitor.

