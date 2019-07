Radnici Aluminija ispred HDZ BiH u Mostaru viču ‘Dragane lopove ‘ : Imali su dogovoreni sastanak sa Čovićem, ali on je promijenio plan i otišao u Aluminij (VIDEO)

U srijedu u ponoć i četiri minute isključena je struja u pogonima mostarskog Aluminija s naponske mreže, čime je u stvari ta tvrtka ugašena.

Razočarani radnici Aluminija, njih 50-tak, okupili su se danas oko 11 sati ispred zgrade sjedišta HDZ-a u Mostaru, a u međuvremenu se okupio veći broj ljudi, prema nekim procjenama do 1000 ljudi.

Radnici su zapalili i svijeće ispred zgrade HDZ-a želeći simbolizirati kraj mostarskog poduzeća, čuju se povici ‘Lopovi’ i ‘Dragane lopove’. Skup osiguravanju jake policijske snage, javlja Klix.ba.

Radnici su u sjedištu HDZ-a očekivali dogovoreni sastanak sa šefom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, no on je umjesto sastanka s njima, odlučio otići do zgrade Aluminija te se ondje sastao s rukovodstvom Aluminija, Nadzornim odborom i sindikatom, koji je najavljen za 12 sati.

Radnici poručuju Čoviću da su spremni razgovarati jedino u sjedištu HDZ-a gdje su se i pokupili. Na nogostupu ispred zgrade HDZ-a simbolično su zapalili svijeće.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika ‘Aluminija’ Romeo Biokšić izjavio je da su ih zvali iz Uprave Aluminija da dođu na sastanak u urede te tvrtke, međutim, oni to odbijaju.

Kako su poručili, drže se jučerašnjeg dogovora po kojem je sastanak trebao biti održan danas u 12 sati u središnjici HDZ-a BiH.

– Rekli smo da nećemo doći u Aluminij, to je naš zahtjev. Tražimo da se Dragan Čović pojavi ovdje da s nama, predstavnicima Sindikata održi sastanak. Nemam riječi za ponašanje prema nama, ovo je stvarno žalosno i sramotno, kazao je Biokšić novinarima, a prenosi mostarska Jabuka.TV.

Istaknuo je kako su više puta do sada tražili sastanak i da su skretali pozornost na ovo ima više od godinu dana.

– Ja sam i ranije izjavljivao, više puta smo zatražili sastanak u središnjici HDZ-a, kod predsjednika, s ministrima. Skrećemo pozornost na ovaj problem već godinu dana. Nailazili smo na zatvorena vrta. Nisu imali dovoljno sluha za naše probleme, poručio je Biokšić.

Nakon sastanka u zgradi Aluminija, Čović se nešto prije 14 sati zaputio prema središnici HDZ-a ispred koje se okupilo oko 2000 ljudi. U zgradu je ušao pod policijskom pratnjom, na sastanak sa predstavnicima Sindikata. Došao je i šef Nadzornog odbora ‘Aluminija’ Zdenko Klepić.

Radnici koji dugi niz godina rade u nekadašnjem mostarskom i hercegovačkom gigantu ističu kako ih je vijest o gašenju pogona strašno pogodila.

– Ne mogu vam to opisati. Stresno sam proživio ove dane, sada u 50-oj godini moram razmišljati kako ću ići u Njemačku. HDZ i ostale hrvatske stranke su najavili hrvatsko zajedništvo, razvoj i opstanak na ovim područjima, a mi ćemo svi morati za Njemačku, Irsku ili neke druge zemlje. Naša Hercegovina će ostati prazna, istaknuo je radnik Damir Galić koji je u Aluminiju radio od 1997.

Slično razmišlja i njegov kolega Mate Čarapina koji je u Aluminiju radio proteklih 15 godina.

– Neki političari su na vlasti 50 godina, mene bi na njihovom mjestu bilo sramota i sam bih se povukao. Sada ne mogu ni na burzu, ni staž mi nije uplaćen. Pakiram se i ja pa s djecom za Njemačku, rekao je djelatnik Aluminija Mate Čarapina.

Protest se nastavlja.

