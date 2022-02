Rade Radovanović: “Vučić nas se plaši; genocid je počinjen u Prijedoru, ali i Sarajevu”

Rade Radovanović, poznati novinar i dramski pisac, bivši urednik programa Radio Beograda i šef biroa Radija Slobodna Evropa (RSE) za Srbiju, te jedan od osnivača i urednika lista „Danas“ ovih dana je pod žestokim udarima medija pod kontrolom Aleksandra Vučića.

Tabloidi i TV stanice koje kontrolira predsjednik Srbije, poput nekih ovdašnjih udarnika, ljudima lijepe etikete izdajnika, plaćenika nadajući se valjda da će se naći neki podoban „patriota“ da ih, prije ili kasnije, odstreli.

Radovanović, inače autor poznate drame ”Original falsifikata” i poluautobiografskog romana „Smeh pod vešalima“, čovjek koji za sebe kaže da je „antinacionalista, antifašista i antirasista“, targetiran je kao centralna ličnost Sporazuma za odgovornu Srbiju (SOS) koji okuplja proevropske stranke.

Ko je potpisao Sporazum?

Sporazum za odgovornu Srbiju nastao je inače na tačkama Apela za odgovornost koji je nedavni potpisalo više od 60 uglednih ličnosti iz svijeta kulture, nauke i medija.

Osim Dragana Đilasa, predsjednika Stranke slobode i pravde i Vučićevog najljućeg političkog neprijatelja, Sporazum su potpisali Boris Tadić, Nebojša Zelenović, Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana, Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, Aris Movsesijan, predsjednik Nove stranke…

Očito da je sve to izazvao uznemirenost vlasti uoči izbora u Srbiji u aprilu ove godine, jer su reakcije nesrazmjerne Vučićevom utjecaju u susjednoj zemlji.

Radovanović za Radiosarajevo.ba otvoreno govori o Sporazumu zbog kojeg se našao na udaru režimskih medija u Srbiji, o genocidu u BiH, Aleksandru Vučiću, saradnji Milorada Dodika i Dragana Čovića, ideologijama četništva i ustaštva..

„Ovaj Sporazum koji je imao svoju finalizaciju potpisivanjem od strane nekih osam stranaka koje su opet u okviru, prije svega, dvije velike koalicije koje su formirane u Srbiji. Jedan je oko Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Druga je sve popularnija, a to je zeleno-lijeva koalicija koja se zove Moramo! (Ne davimo Beograd, Akcija, Ekološki ustanak, politička platforma Solidarnost) kojeg predstavlja Nebojša Zelenović”, govori Radovanović za Radiosarajevo.ba, podsjećajući da je dio ove koalicije i pokret koji svoje aktivnosti prije svega u Beogradu na ekološkim i kulturološkim predznacima, protiveći se raznim projektima poput „Beograda na vodi“ i drugima koji „prave ruglo“ od glavnog grada Srbije.

Šta je namjera Sporazuma?

„On je prethodno bio u formi Apela u osam tačaka… Taj Sporazum ima osam tačaka. Predviđa da se međusobno neće napadati, neće raditi, kako smo definisali, protiv zajedničkog interesa, te da demokratski i građanski opredijeljeni politički akteri svoje što više mandata u Skupštini i Gradskoj skupštini Grada Beograda. Potpisnici se obavezuju da, ma kakvi bili rezultati, neće sarađivati sa dosadašnjim učesnicima u vlasti. Ne samo sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom (SNS), već i drugim strankama koje vidimo vrlo sličnima. Svi su potpisali prijedlog kao svoj stav“, pojašnjava Radovanović.

Šansa da Vučić izgubi izbore

Ukoliko jedan od kandidata ove proeuropskih stranaka odbije podršku svih ostalih iz Sporazuma, vjeruju da može ući u drugi krug srbijanskih izbora.

„To daje izgledne šanse da Vučić izgubi predsjedničke izbore u drugom krugom“, navodi Radovanović.

Na pitanje zašto je na udaru režimskih medija i tabloida, Radovanović kaže:

„Zbog toga što se oni mene i nas plaše. Vučić, a ja ga znam dosta dobro. On je jedan od glavnih „junaka“ u mojoj knjizi koja se čita i u mome Sarajevu, „Smeh pod vešalima“, i bavi se bombardovanjem Srbije i Crne Gore od strane NATO-a i zločinima koji su nakon Hrvatske i BiH izvođeni i na Kosovu. Vučić je kao Miloševićev ministar je imao posebne zadatke u odnosu na mene. Ja sam tada bio šef Dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Kao takav sam s njihove strane tretiran kao američki čovjek i američki agent. Moja knjiga se zasniva na iznošenju činjenica, uzroka i posljedica, ne samo tokom bombardovanje već i poslije toga“, kaže Radovanović, podsjećajući da je rat na kosovu ostavio 13.500 mrtvih, od toga 11.000 Albanaca.

Mladićevi murali

Ono što tabloidi, kao „vrlo banalna i opasna reklamna mašinerija Vučića i režima“ iznose protiv Radovanovića jesu navodi da je Srbiju „optužio za genocid u BiH“, zanemarujući tolike presude Tribunala koje govore upravo o tome.

„Rekao sam u novembru prošle godine povodom Mladićevog murala u Beogradu da se laž i zločin i dalje nastavljaju. Ne samo da se crta Ratko Mladić po ulicama Beograda, nego se krije i istina. Jedna od istina koja se krije jeste da genocid nije bio samo u Srebrenici, nego je, što se mene tiče, zločin genocida bio i u Prijedoru, gdje su od aprila do septembra 1992. godine ubijena 102 djeteta i gdje su logorima nacističkim i na drugim mjesecima ubijeno gotovo 3.500 ljudi. Elemenata genocida je, tvrdim, bilo i u Sarajevu! Jer ako neko radi to što su četnici držali Sarajevo četiri godine u opsadi, za mene je to pokušaj genocida. Također, elemenata genocida je bilo i na Kosovu“, objašnjava Radovanović, dodajući da to je izazvao reakcije predsjednika Srbije i raznih „službi i družbi“, navodnih navijačkih grupa itd.

Vučić – četnik početnik

Govoreći o licemjeru u odnosima Srbije i Vučića prema Bosni i Hercegovini, Radovanović naglašava da se ti ljudi „nisu odrekli svoje osnovne ideologije“.

„Gledam na to kao na manje-više konkretne činjenica o kojima manje ili više znamo iz aspekata politike na Balkanu od prije rušenja i razaranja bivše zemlje Jugoslavije. A posebno u ovom operativnom smislu od polovine 1991. godine, a 1992. što se tiče BiH. Predsjednik Srbije je bio četnik početnik u martu 1992. godine kada je iz kasarne „Maršal Tito“ u Sarajevu otišao na Jevrejsko groblje kod izvjesnog četničkog vojvode, i tamo bio dobrovoljac. Ima snimaka koji pokazuju da Vučić, dok je bio, a bio je mjesec dana, imao oružje u rukama. Nemam nijedan dokaz da je četnik početnik pucao po Sarajevu. Ali ako je neko s oružjem u ruci u situaciji kada počinje taj užas, onda to nije iz turističkih namjera, već iz osvajačkih i drugih, a znamo kakvi su bili ciljevi Karadžića, djelovanje Mladića“, veli Radovanović.

Kao što je poznato potom je Vučić otišao na Pale da se bavi „propagandnom djelatnošću“, da bi nastavio političku karijeru kod, kako kaže Radovanović, bosanskog Srbina i ratnog zločinca Vojislava Šešelja.

On ističe da su ideologije ustaštva i četništva ekstremnd nacionalističke ideologije, te da su još žive. Neke činjenice prigovara i bošnjačkoj strani, prije svega na strani vlasti.

Saradnja četnika i ustaša

„Ovdje je završen rat, ništa nije promijenjeno, nije istinski demokratski urađeno da bi BiH bila demokratska država“, rekao je, te dodao:

„To za posljedicu ima sadašnje stanje ne samo u RS nego, kao što vidimo, i u dijelu BiH u kojem se izražava želja za uspostavom trećeg entiteta. Kao nekada u najstrašnije vrijeme kada je bilo istinske saradnje četnička i ustaša, slično i ovih mjeseci i godina vidimo naznake saradnje između srpskih nacionalistia koje predvodi Dodik i hrvatske strane koje predvodi Dragan Čović. To je dio saradnje na planu ostvarivanja trećeg entiteta“, veli Radovanović.

On smatra da Evropa i demokratski svije moraju omogućiti rekonsolidaciju BiH.

„Pošto nisu u pravo vrijeme ni Evropa ni demokratski svijet uistinu nisu sredili anticivilizacijske pojave koje su se ostvarivale tokom rata BiH. Nakon završetka rata nisu potisnute secesionističke snage, te je nastavljeno razvaljivanje BiH. Kao posljedice toga imamo takve lidere u BiH i regiji“, kaže Radovanović.

Na koncu, kaže da mu se dopala ideja bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da BiH treba biti građanska država.

„Ljudi su ravnopravni i trebaju da ostvaruju sva svoja ljudska i građanska prava. Ako su ljudi ravnopravni sve drugo je stvar pameti i dobre ljudske želje, to je moja ljudska želja za budućnost BiH“, zaključio je Radovanović.