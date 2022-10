Putinova osveta : Masivni raketni udari po gradovima diljem Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je današnju seriju udara na ukrajinske ciljeve i upozorio da će, ako se pokušaji izvođenja, kako je nazvao, terorističkih napada na rusku teritoriju nastave, odgovori biti oštri i odgovarati nivou prijetnji Rusiji. “Jutros su, na prijedlog Ministarstva odbrane i prema planu Generalštaba Rusije, izvedeni opsežni udari visokopreciznim, vazdušno-morskim i kopnenim oružjem velikog dometa po ukrajinskim elektroenergetskim objektima, objektima vojne komande i komunikacija. Ako se pokušaji izvođenja terorističkih napada na našoj teritoriji nastave, odgovori Rusije će biti oštri i odgovaraće po obimu nivou pretnji Ruskoj Federaciji”, rekao je on na sastanku sa stalnim članovima ruskog Saveta bezbjednosti.

Putin je jučer optužio ukrajinsku tajnu službu da stoji iza eksplozije koja je prethodnog dana oštetila Krimski most, a koju je opisao kao “teroristički čin”, i sazvao je za danas sastanak Savjeta bezbjednosti, koji okuplja ključne ministre, političare i predstavnike vojske i bezbjednosne službe.

Portparola Kremlja Dmitrija Peskova novinari su pitali da li se današnji udari na ukrajinske gradove mogu smatrati odgovorom na napad na Krimski most.

“Sve se ovo dešava u okviru specijalne vojne operacije. Što se tiče ovih udara, onda, naravno, treba da sačekamo komentare iz Ministarstva odbrane ili da uputimo pitanja Ministarstvu odbrane”, odgovorio je Peskov.

On je potvrdio da za današnje udare daje odobrenje vrhovni komandant, što je, kako je rekao, “normalan proces”.

Najmanje osam civila je ubijeno, a 24 su ranjena u današnjim raketnim napadima na Kijev, dok je 83 projektila do sada ispaljeno u jutrošnjim udarima širom Ukrajine, izvijestili su ukrajinski zvaničnici.

Rusija je pokrenula veliki val napada na gradove širom Ukrajine u znak odmazde za napad na Krimski most koji povezuje Rusiju i Krim. Samo nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin osudio napad na most kao “teroristički čin” za koji je okrivio ukrajinske tajne službe, projektili su pali na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom jutarnje špice, pogodivši glavnu raskrsnicu i dječiji park. Prvi izvještaji govore da je najmanje osam ljudi ubijeno.

Dopisnici Guardiana u Kijevu čuli su najmanje devet projektila kako dolijeću i nekoliko glasnih detonacija tokom sat i pol.

Eksplozije su potresle i gradove Lavov, Ternopil i Dnjepar nakon što su tijekom noći udari pogodili južni grad Zaporožje treću noć zaredom. Prema izvještajima, neke od pogođenih meta u području Lavova bili su dijelovi ključne energetske infrastrukture Ukrajine.

Napadi su uslijedili nakon nekoliko mjeseci u kojima ukrajinska prijestolnica nije bila meta, što je dovelo do relativnog povratka u normalu u gradu.

Posljednji napad na Kijev bio je u junu. No, za razliku od prethodnih napada koji su uglavnom pogodili periferiju Kijeva, udari u ponedjeljak bili su usmjereni na nekoliko lokacija u samom središtu grada. Povodom jutrošnjih napada oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. “Pokušavaju da nas unište 229 dana rata, da nas zbrišu s lica zemlje. Ubijali su one koji su spavali kod kuće u Zaporožju i one koji su išli na posao u Kijevu”. Gradonačelnik Kijeva, Kličko je naveo da prijetnja od zračnog napada još traje te da bi svi građani trebali ostati u skloništima tokom uzbune.

Val napada na gradove širom Ukrajine dolazi dva dana nakon što je Rusija imenovala ozloglašenog generala za svog prvog glavnog zapovjednika za rat u Ukrajini. General Sergej Surovikin veteran je zapovjednik i general zračnih snaga koji je vodio rusku vojnu kampanju u Siriji 2017., gdje je optužen za nadgledanje brutalnog bombardiranja koje je uništilo veći dio grada Alepa u Siriji.

U vojsci su njegovi kolege navodno dali Surovikinu nadimak ‘general Armagedon’ zbog njegovog tvrdolinijaškog i neortodoksnog pristupa vođenju rata.

“Nisam iznenađen šta se jutros događa u Kijevu. Surovikin je apsolutno nemilosrdan s malo poštovanja prema ljudskim životima”, rekao je za Guardian bivši dužnosnik ministarstva obrane koji je s njim radio. “Bojim se da će njegove ruke biti potpuno prekrivene ukrajinskom krvlju.”

Surovikinov glavni cilj u Ukrajini, kažu stručnjaci, bit će riješiti strukturne probleme koji muče rusku vojsku.

Gleb Irisov, bivši poručnik zrakoplovstva koji je radio sa Surovikinom do 2020., rekao je da je novi general bio jedan od rijetkih ljudi u vojsci koji su “znali kako nadzirati i racionalizirati različite grane vojske”. “On je vrlo okrutan, ali i kompetentan zapovjednik”, rekao je Irisov. “Ali on neće moći riješiti sve probleme. Rusiji nedostaje oružja i ljudstva”, dodao je.

Prema Irisovu, Surovikin održava dobre suradnje s Wagner grupom, privatnom vojnom tvrtkom povezanom s Kremljem koja se bori u Ukrajini. Među Rusima koji su pozdravili imenovanje Surovikina bili su Jevgenij Prigožin, osnivač Wagnera, i čečenski moćnik Ramzan Kadirov. Obojica su ranije izrazila rijetke kritike vojnog vodstva zemlje, što je dovelo do neviđenih napetosti unutar ruske elite.

“Sada sam 100% zadovoljan operacijom”, napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu u ponedjeljak ujutro kako bi opisao granatiranje Kijeva u kojem je ubijeno najmanje pet civila.

Očigledni udari na grad dolaze dva dana nakon što je u eksploziji oštećen jedini most koji povezuje Rusiju s okupiranim Krimom, javlja BBC u svom izvještavanju uživo o situaciji u Ukrajini. Jučer je ruski predsjednik Vladimir Putin okrivio ukrajinske obavještajne službe za ono što je nazvao terorističkim činom napada na Krimski most.

On bi danas trebao predsjedati sastankom svog sigurnosnog vijeća na kojem će se raspravljati o eksploziji na mostu.

Ukrajinski dužnosnici kažu da je više ljudi ranjeno u raketnim napadima na Zaporožje tokom noći.

U kontinuiranom granatiranju grada u južnoj Ukrajini poginuli su deseci civila posljednjih dana, usred kontinuiranog pritiska Ukrajine da ponovno zauzme teritoriju na jugu i istoku pod kontrolom Rusije.

Čini se da su eksplozije mnogo snažnije od ruskih napada na grad na početku ruske invazije u onome što se čini prvim napadima projektilima na glavni grad Ukrajine nakon nekoliko mjeseci.

(Kliker.info-agencije)