Putin upozorava Zapad: Zaustavite agresivan put na vratima Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će razmotriti niz opcija ukoliko Zapad ne odgovori njegovom traženju sigurnosnih garancija kojima bi se spriječilo širenje NATO-a na Ukrajinu, javlja AP.

Ranije ovog mjeseca Moskva je podnijela nacrt sigurnosnih dokumenata u kojima od NATO traži da ne dozvoli članstvo Ukrajine i drugih bivših sovjetskih zemalja i da povuče vojne jedinice u centralnoj i istočnoj Evropi.

Putin je pozvao Zapad da brzo reaguje na njegove zahtjeve, upozoravajući da će Moskva morati da preduzme odgovarajuće vojno-tehničke mjere ako Zapad nastavi svoj “agresivan put na vratima” Rusije, prenosi agencija Beta.

Upitan kakav bi konkretno bio njegov odgovor on je u izjavama objavljenim u nedjelju na ruskoj državnoj televiziji istakao da bi mogao da bude “različit” i dodao da će zavisiti od toga kakve mu prijedloge vojni stručnjaci podnesu.

SAD i njihovi saveznici odbili su da ponude Rusiji garancije oko Ukrajine koje Putin želi, navodeći princip NATO-a da je članstvo u Alijansi otvoreno za svaku zemlju koja se kvalifikuje, ali su se složili da pokrenu sigurnosne razgovore sa Rusijom idućeg mjeseca o pitanjima koja nju zabrinjavaju.

Težnja ka diplomatskom rješenju

Putin je rekao da će razgovori sa SAD-om biti održani u Ženevi. Paralelno sa tim planirano je da se održe pregovori između Rusije i NATO-a, kao i širi pregovori pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Putin je rekao da je Rusija podnijela svoje zahtjeve u nadi da će imati konstruktivan odgovor Zapada.

“Nismo to uradili da bi to samo bilo blokirano… već sa ciljem da pregovorima dođemo do diplomatskog rezultata koji bi bio fiksiran u pravno obavezujućim dokumentima”, rekao je Putin.

Kremlj je podnio svoje sigurnosne zahtjeve u jeku tenzija oko gomilanja ruskih trupa blizu Ukrajine posljednjih sedmica koje je podstaklo strahovanje Zapada oko moguće invazije. Američki predsjednik Joe Biden upozorio je Putina u videorazgovoru, ranije ovog mjeseca, da će se Rusija suočiti sa “oštrim posljedicama” ako napadne Ukrajinu.

Rusija je demantovala da namjerava da krene u invaziju i optužila Ukrajinu da pravi planove da pokuša da silom povrati teritorije koje drže proruski pobunjenici na istoku zemlje. Ukrajina je odbacila tu tvrdnju.

