Putin šokirao Srbiju, tabloidi u nevjerici, Vučić najavio obraćanje naciji: ‘Priznao je Kosovo!‘

Dan nakon Putinovog isticanja Kosova kao presedana za rusko priznanje odmetnutih ukrajinskih oblasti, takozvane Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR), srpski mediji su na njegovu izjavu reagirali izrazito burno, a najavljeno je i vanredno obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića svojoj naciji.

Kako doznaje Blic, Vučić će obraćanje, u kojem će se baviti i objašnjenjem ruskog predsjednika za priznaje DNR-a i LNR-a, imati u petak ili u subotu. Također, očekuje se i da će govoriti o isporuci ruskog plina Srbiji, naročito u kontekstu prekida opskrbe susjednoj Bugarskoj.

S druge strane, naslovnice izdanja srpskih novina od četvrtka, a naročito tabloida koji su pod kontrolom Vučićeva režima, neskriveno pokazuju šok, čak i zgranutost Putinovom odlukom.

Tako Vučiću bliski informer donosi naslov “Svjetski sukob preko naših leđa: Putin igra na Kosovo”. Manjim slovima navodi se kako se “Putin pozvao na presudu Međunarodnog suda pravde iz 2009. godine, a koja je donsesna zaslugom Vuka Jeremića“, što pokazuje da Informer ni ovaj put nije propustio priliku za obračun s Vučićevim trenutnim domaćim političkim protivnicima, iako to Jeremić nije bio baš u svakom trenutku – bez Vučićeve podrške nikada svojedobno ne bi postao šef Opće skupštine UN-a.

Umjereniji Blic pak donosi naslovnicu u kojoj se propituje odanost Srba Putinu: “Da li smo se kao narod previše kleli u ruskog predsjednika: Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo”.

Tabloid Srpski Telegraf je dosta oštriji – oni na naslovnici od četvrtka ističu: “Zar ovako braćo Rusi? Putin zabio nož u leđa Srbiji: Trampio Kosovo za Donbas”.

Tabloid Alo! je Putinovu izjavu na svojoj naslovnici iskoristio u “regionalnom kontekstu”. Pa tako piše “Slavlje u Prištini, Zagrebu i Sarajevu zbog Putinove izjave”.

Na “regionalnoj” liniji su i Večernje novosti, koje uređuje notorni Miloševićev propagandist Milorad Vučelić, a koje od početka ruske invazije, za razliku od nekih drugih listova pod Vučićevom kontrolom, čvrsto i otvoreno podržavaju Moskvu. Novosti u svoj naslov ističu izvještavanje hrvatskih i bosanskohercegovačkih medija pa, uz ‘screenshotove’ naslova s portala Jutarnjeg lista i Dnevnik.ba, pišu: “Napadi iz Hrvatske i BiH zbog izjave šefa Ruske Federacije: ‘Tumače’ Putina da bi udarili na Vučića”.

Tabloid Objektiv donosi naslov “Nož u leđa: Putin priznaje Kosovo”.

Politika je jedini od provladinih listova koji Putinov istup uopće ne donosi na naslovnici, ali zato istaknuto mjesto daju intervjuu s pomoćnicom američkog državnog tajnika Karen Donfried koja kaže da su na stol Srbiji stavljene sankcije Rusiji.

Povod za ovakav zaokret prema ruskom lideru, za kojeg većina srpskih medija pokazuje puno razumijevanja čak i u kontekstu invazije na Ukrajinu leži u jučerašnjem susretu Putina i glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa.

Naime, Putin se u utorak za famoznim bijelim stolom u Kremlju sastao s Guterresom, pri čemu je pokušao objasniti po kojem to točno kriteriju Rusija priznaje neovisnost DNR-a i LNR-a. Riječ je zapravo o odcijepljenim ukrajinskim regijama, u kojima su proruski separatisti proglasili neovisnost koju zasad priznaje samo Rusija.

Na sastanku se Putin pozvao na, kako je rekao, kosovski presedan. Time je de facto, kako smo i izvjestili , ponizio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji godinama upravo u Putina polaže sve nade kada je riječ o nastojanjima da Kosovu bude onemogućen ulazak u međunarodne institucije, kao i želji Beograda da se taj nekadašnji dio Srbije vrati pod njihovu kontrolu. Rusija formalno Kosovo ne priznaje, ali objašnjenjem koje je Putin ponudio Guterresu gotovo da je to i učinio.

– Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale su neovisne po analogiji s odlukom Međunarodnog suda o Kosovu, izjavio je Putin.

– Vrlo sam dobro upoznat, osobno sam čitao dokumente Međunarodnog suda UN-a o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da pri ostvarenju prava na samoodređenje neki teritorij bilo koje države nema obvezu tražiti dozvolu središnjih vlasti za proglašenje svoje suverenosti. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Osobno sam čitao sve te komentare organa SAD-a, europskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo proglasiti svoju suverenost, ne obraćajući se središnjim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen, rekao je Putin.

U srijedu je, kako prenosi Nova.rs, za agenciju Beta ovaj Putinov istup komentirao veteran srbijanske diplomacije i nekadašnji ambasador u Bjelorusiji Srećko Đukić riječima da je ruski predsjednik faktički izjavio da priznaje samostalnost i neovisnost Kosova.

– Ovim potezom Moskva je učinila vjerojatno odlučujući korak u priznavanju Kosova i svakako u olakšavanju pozicije za njegovo rješavanje Washingtonu i cijelom Zapadu, rekao je Đukić.

(Jutarnji list)