Putin nema milosti : Cijela ruska vlada dala ostavku

Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je tokom današnjeg sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da čitava vlada te zemlje podnosi ostavku.Putin je prihvatio ostavku vlade i zatražio od ministara da djeluju kao zamjenski dok se ne formira nova vlada.

“Želim da vam se zahvalim na svemu što je urađeno u ovom stadijumu našeg zajedničkog rada, želim da izrazim zadovoljstvo postignutim rezultatima”, rekao je Putin na sastanku sa kabinetom ministara, prenosi Tanjug.

Istovremeno, Putin je objavio namjeru da u Savjetu za bezbjednost postavi novu funkciju, zamjenika predsjednika, i da želi da Medvedeva imenuje na to mjesto.

“Smatram da je to moguće i to ću učiniti u narednim danima. Uvešću funkciju zamjenika šefa Savjeta bezbjednosti. Kao što je poznato, predsjednik Rusije je šef Savjeta bezbjednosti. Dmitrij je uvijek dijelio ove probleme. Sa stanovišta unapređenja naše odbrambene sposobnosti i bezbjednosti, vjerujem da je to moguće i zamolio sam ga da ubuduće riješava takva pitanja”, rekao je Putin.

Inače, Putin je ranije danas u obraćananju naciji najavio referendum o promjeni Ustava. Kao razlog za to spominjala se Putinova ambicija da i dalje ostane na vlasti, a s obzirom na činjenicu da prema sadašnjem Ustavu nema pravo na još jedan mandat.

Ostavku objavio na državnoj televiziji

Medvedev je objavio ostavku kompletne vlade za vrijeme prenosa na državnoj televiziji. Medvedev se referirao na izmjene ustava koje je predložio Putin, javlja Index.

“U tom kontekstu je očito da kao vlada moramo predsjedniku pružiti mogućnost donošenja svih odluka koje su potrebne za provedbu predloženog plana“, rekao je Medvedev, a prenosi RT. Pored njega je u to vrijeme sjedio Putin koji mu se, kao bliskom savezniku, zahvalio na njegovom dosadašnjem radu.

Prije nego što je najavio ostavku vlade, Medvedev se sastao s Putinom kako bi s njim razgovarao o današnjem obraćanju naciji.

Podsjetimo, ranije danas ruski je predsjednik Vladimir Putin iznio na svojem godišnjem obraćanju naciji bombastičnu najavu: izmjene ustava o kojima bi Rusi glasali na referendumu.

Promjene ustava koje je predložio Putin

A te bi izmjene, čini se, otvorile prostor da osoba koja vlada Rusijom već 20 godina ostane na vlasti i nakon što mu četvrti predsjednički mandat istekne 2024., piše britanski Independent. Rusija ima model po kojem predsjednik predlaže premijera parlamentu koji ga onda potvrđuje.

Ruski predsjednik također je predložio jačanje uloge Državnog vijeća, vladinog tijela koje trenutno također vodi, a za koje mnogi vjeruju da bi mu moglo poslužiti kao tijelo preko kojeg će neformalno ostati na vlasti nakon 2024.

U isto vrijeme, negirao je da bi te promjene značile udaljavanje s ruskog predsjedničkog sistemva. Predsjednik bi i dalje mogao otpustiti premijera, no u isto vrijeme, čini se da bi moć Putinovog nasljednika bila drastično oslabljena u odnosu na vladu, parlament, a možda i neke druge institucije.

Nakon promjena Ustava Putin vjerovatno ne bi nastavio formalno biti predsjednik, nego bi mu te izmjene omogućile da i dalje vlada Rusijom iz sjene.