Putin Erdoganu direktno rekao koji su njegovi uslovi za kraj rata; BBC: ‘Više nije tako radikalan‘

U četvrtak popodne Vladimir Putin je pomalo neočekivano nazvao turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i u polusatnom razgovoru mu detaljno objasnio koji su njegovi uvjeti za povlačenje svojih trupa iz Ukrajine.

Novinar BBC-a nazvao je Erdoganova savjetnika i glasnogovornika, koji je ‘prisluškivao’ razgovor dvojice državnika, i detaljno prepričao kako je razgovor tekao.

Prema njegovim riječima, Putinovi zahtjevi mogu se svrstati u dvije kategorije. Prva sadrži četiri uvjeta i prema svim procjenama, Ukrajina bi ih mogla prihvatiti.

Dakle, ono o čemu se već dosta pisalo – neutralnost, pisano obećanje da neće ići u NATO… Dakle, sve ono što je Zelenski zapravo već obećao.

Ostala dva zahtjeva iz te kategorije su ‘proces razoružanja’ i ‘denacifikacija’ Ukrajine. BBC piše da je ovaj posljednji pogotovo uvredljiv za Zelenskog, budući da je on Židov, ali Turci vjeruju da bi ukrajinski predsjednik pristao i na to samo da se okončaju sukobi. Kako bi to napravio, teško je za reći, ali nagađa se da će biti dovoljno samo da Zelenski obeća da će osuditi sve oblike neonacizma.

Što se tiče drugih dijela uvjeta, tu je glasnogovornik Kalin bio puno zatvoreniji. Samo je rekao da tu leže prave poteškoće i da je Putin rekao da će o tome morati direktno razgovarati sa Zelenskim. Dobra je vijest što je Zelenski još ranije rekao da je spreman na razgovore i pregovore s ruskim predsjednikom.

– Naravno, tu se radi o statusu Donbasa, Krima i ostalih dijelova koji su se odvojili od Ukrajine – prepričao je Kalin koji nije htio ići u detalje, ali pretpostavlja se da će Rusija od Ukrajine zahtijevati da se odrekne tih teritorija.

A poznat je stav Zelenskog o tome… On to smatra veleizdajom.

Također, pretpostavka je da će Rusi od Ukrajine zahtijevati da se u potpunosti odrekne Krima i priznaju ga kao dio Rusije. Dakle, još jedna gorka pilula koju bi Zelenski trebao progutati.

BBC na kraju priče navodi da zahtjevi Putina nisu više tako radikalni kao prije i da je o svemu ovome što je nabrojao moguće razgovarati. Ako nekim čudom Ukrajinci na sve to pristanu, ‘ruski car’ neće imati prevelikih problema u svojoj državi predstaviti to kao svoju veliku pobjedu.

Što se tiče Ukrajine, tu je priča nešto drugačija. Naime, problem leži u budućnosti – ako se detalji sporazuma ne riješe u potpunosti, Putin i njegovi eventualni nasljednici automatski dobivaju ‘dozvolu za oružje’. Prevedeno – mogu ponovno napasti Ukrajinu.

