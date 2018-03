Put Gine Haspel : Ko je prva žena na čelu CIA-e?

Od vođenja “black site” zatvora (zatvora na nepoznatoj lokaciji) do prve žene na čelu Centralne obavještajne agencije (CIA) za 16 godina – to je c u toj američkoj agenciji.

Rođena je 1. oktobra 1956, a Agenciji je pristupila 1985. godine. U februaru prošle godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao ju je zamjenicom direktora CIA-e da bi je 13. marta ove godine postavio za prvu osobu te agencije, čime je postala prva žena na čelu CIA-e.

Haspel je “black site” zatvor CIA-e vodila u Tajlandu 2002, a ta lokacija imala je kodni naziv “Mačije oko” (Cat's Eye). Tada su se u njemu nalazili Abd al-Rahim al-Nashiri i Abu Zubaydah, osumnjičeni za pripadnost Al-Kaidi.

U izvještaju Obavještajnog komiteta američkog Senata o mučenju koje su vršili pripadnici CIA-e u tom zatvoru stoji da su njih dvojica bila podvrgnuta simulacijama davljenja i ispitivana nedozvoljenim metodama. U podacima CIA-e navodi se da je Zubaydah bio 83 puta “davljen”, nije mu bilo dozvoljeno spavanje, držan je u “velikoj kutiji” i ostao bez lijevog oka.

Uništavanje snimaka

Haspel je kasnije postala šefica osoblja Josea Rodrigueza, koji je bio na čelu CIA-inog Centra za protivterorizam. Rodriguez je kasnije u memoarima napisao da je Haspel 2005. godine “napisala dokument” kojim je naredila uništavanje većeg broja snimaka iz zatvora u Tajlandu.

Godine 2013. tadašnji direktor CIA-e John Brennan imenovao je Haspel za v. d. zamjenice direktora Nacionalne službe za prikrivene operacije širom svijeta. No, ona nije dobila stalni angažman na toj poziciji zbog umiješanosti u sporne programe ispitivanja.

Trump ju je 2. februara 2017. imenovao zamjenicom direktora CIA-e da bi nekoliko dana kasnije iz Senata bio pozvan da ponovo razmotri njeno imenovanje zbog uništavanja dokaza.

Danas je američki predsjednik na Twitteru objavio da će nominovati Haspel za direktoricu CIA-e.

