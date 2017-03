Prvi put u istoriji predsjednički kandidat Srbije priznao : “U Srebrenici se dogodio genocid u ime Srbije, treba da se okrenemo komšijama i pitamo ih…” (Video)

Kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković kazao je da se u Srebrenici desio genocid, što Aleksandar Vučić, favorit na predstojećim izborima, već godinama negira.

-U Srebrenici se dogodio najstravičniji zločin za kojeg je Međunarodni sud u Haagu utvrdio da je genocid. Nije utvrdio da ga je počinila Srbija, ali je zamerio Srbiji što nije učinila više da ga spreči. Mi treba da se vratimo na to i da se suočimo da je to bio stravičan zločin. Hiljade ljudi je ubijeno sa namerom da taj prostor bude očišćen. I to je neko radio u ime Republike Srbije. To je zastrašujuće. To je za mene kao etničkog Srbina jedna senka, na našem kolektivnom duhu, koju moramo da skinemo, kazao je Janković i dodao.

-I skinućemo je samo tako ako nema – ali. Dakle, nema ono “ali i drugi su”, to je višak. Hajde da mi uradimo sve što je do nas, onda čista srca i čiste duše da se okrenemo komšijama i pitamo ih: možemo li da vam pomognemo?, kazao je Janković.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)