Prvi put nakon rata : Održana zajednička molitva za sve žrtve rata u BiH (VIDEO)

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini (MRV BiH) održalo je danas u Sarajevu zajedničku molitvu naše četiri tradicionalne religije, u sjećanje na sve žrtve proteklog rata u BiH.

Ovom prilikom upriličeno je i potpisivanje novog ugovora s Američkom organizacijom za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.



Molitve su predvodili reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, uzoriti kardinal Vinko Puljić, jerej Nemanja Đureinović i Igor Bencion Kožemjakin, hazan Jevrejske opštine Sarajevo.



Kavazović: Važno je da cijenimo svaku žrtvu koja je pala u BiH



– Jako sam radostan da mi ovdje u BiH, i nakon naše teške prošlosti, zajednički se prisjećamo svih žrtava agresije na BiH – kazao je reis Kavazović uoči zajedničke molitve.



Kako je rekao, važno je da kao ljudi i kao vjerski dostojanstvenici cijenimo svaku žrtvu koja je pala u BiH. Isto tako, važno je da osuđujemo svakog zločinca bez obzira na njegovo ime i prezime.



– Ovaj današnji dan potvrđuje našu zajedničku opredijeljenost da to podsvijestimo sebi u potpunosti, da se sjećamo žrtava i da iz onoga što nam se dogodilo uzmemo pouku i naučimo lekciju – naveo je reis Kavazović.



Istakao je i kako se nada da ćemo na ovaj način još više učvršćivati svijest o potrebi da ne ponovimo one lekcije iz prošlosti koje nismo dobro naučili, ali i da imamo razumijevanja i više cijenimo žrtve koje su pale.



– Mislim da smo na dobrom putu i da smo puno toga učinili u prethodnom periodu. Vjerske zajednice su se trudile, pogotovo kroz Međureligijsko vijeće, da povratimo povjerenje u lokalne zajednice gdje se život na koncu i odigrava. Što se tiče politika, one imaju svoje razloge zašto se ponašaju tako kako se ponašaju, nismo uvijek sretni s onim što oni čine, smatramo da politike koriste našu multietničku državu i suprotstavljaju narode jedne drugima, ali ni tu ne trebamo izjednačavati sve, imajući u vidu da neki to čine iz sebi svojstvenih razloga – dodao je reis.





Prije molitve medijima se obratio i kardinal Vinko Puljić, koji je rekao da čovječanstvo danas nije svjesno koliko se važno boriti protiv mržnje, isključivosti i nijekanja prava čovjeka i ugrožavanja njegovog dostojanstva.– Današnja molitva za te koji su stradali u holokaustu zapravo je poruka da ne smijemo zaboraviti i da moramo graditi ozračje javnoga mnijenja – sve pokojne treba poštivati, a živima pamet pribrati – kazao je Puljić.On smatra da premalo znamo vrijednovati činjenicu da je BiH jedinstvena mala zemlja sa mnoštvom raznolikosti.– Ni međunarodne sile ne znaju vrijednovati tu našu različitost, misle da će riješiti probleme ako to ignoriraju, što je skroz krivo. Treba upravo stvoriti poštivanje različitosti i stvarati ozračje jednakopravnosti. Tada će se svaki pojedinac i svaka etnička grupa osjećati sigurnim, što je najvažnije za današnjeg čovjeka – potcrtao je Puljić.Nakon zajedničke molitve Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH i predsjedavajući Skupštine MRV BiH i Bonnie Glick, zamjenica glavnog direktora USAID-a, potpisali su novi ugovor između MRV BiH i USAID-a. Tim ugovorom USAID se obavezuje da podržava aktivnosti Međureligijskog vijeća na praćenju i reagiranju na poticanje, govor mržnje i napade na vjerske objekte u BiH.Potpisivanju ugovora prisustvovao je američki ambasador u našoj državi Eric Nelson, direktorica USAID/BiH Nancy Eslick, članovi američke delegacije iz Washintona, te brojni članovi religijskih zajednica i MRV BiH.Glavni cilj zajedničkog projekta je minimizacija mogućnosti eskalacije mržnje nakon bilo kakvog negativnog događaja te jačanje međureligijskog dijaloga kao osnove za promicanje empatije i sprječavanja nasilja.“Posljednjih godina MRV BiH prati i reagira na napade na vjerske objekte u BiH, uključujući skrnavljenje bogomolja i groblja i napade na osobe koje su u vezi s njima. Uz USAID-ovu jednogodišnju pomoć MRV BiH će, u cilju suzbijanja jezika mržnje i napada na sakralne objekte, povećati suradnju s vlastima, civilnim društvom i medijima, te mladima i njihovim mrežama”, ranije je saopšteno iz MRV BiH.U obraćanju pisutnima nakon potpisivanja ugovora, predsjednik Jevrejske zajednice Jakob Finci poručio je kako je današnji događaj još jedan korak naprijed “u našoj permanentnoj saradnji sa svim stranim agencijama koje djeluju u BiH, a naročito sa USAID-om”.– Za nas je ovo veliki doprinos našem radu i podrška onome što se trudimo da postignemo, a to je izgradnja trajnog mira i ukidanje jezika mržnje, koliko god se to može. Uz ovu pomoć nastavit ćemo da pratimo sve incidente, napade na vjerske oibjekte i vjerske službenike. Vjerujem da će ovo doprinijeti boljem razumijevanju sviju nas u BiH, a jasno je da bez razumijevanja teško da ima uspješnog i sretnog života za sve – dodao je Finci.Zamjenica glavnog direktora USAID-a Bonnie Glick ističe da je presretna što se nalazi u BiH.– Zahvalna sam svima vama jer sam imala priliku da se sastanem sa vama ovdje danas, i što ste mi omogućili da posjetim toliko dragocjenih svetih mjesta. Čovjek može preživjeti ovakvo iskustvo samo uz najdublji osjećaj poniznosti. Danas sam ovdje da bih čula o izuzetnom napretku koji ste postigli tokom više od dvije decenije, u napretku u procesu pomirenja i stvaranja nove tradicije mira i razumijevanja – kazala je Glick.Prema njenim riječima, svijet prati BiH i njen model tolerancije i proaktivne saradnje među vjerskim liderima kako bi se smanjile tenzije i osudila diskriminacija i mržnja.– Dozvolite mi da odem i korak dalje. Danas je svijetu potreban primjer koji nam daje Međureligijsko vijeće. To je jedan sjajan i lijep, ali nažalost rijedak cvijet u globalnom vrtu kojem prijeti, a u nekim dijelovima ga je već okupirao korov otvorene netolerancije i još nečeg goreg. Zaista ste uložili mnogo truda u radu na toleranciji i stvaranju zakona i kako biste uključili mlade u sve ove procese – konstatovala je Glick.Jučer je, kaže, gledala film snimljen prošle godine o grupi mladih ljudi iz cijele zemlje koji su putovali u Banjaluku da bi prvi put posjetili bogomolje drugih vjera i saznali nešto o njima.– Svi mi moramo u cijelom svijetu raditi na slanju pozitivnih poruka, na suprotstavljanju retorici i podjelama koje dolaze od lidera koji nastoje to koristiti samo za svoju ličnu korist – naglasila je Glick.Na kraju svog obraćanja pročitala je poruku iz svoje jevrejske tradicije, za koju je kazala da ju je teško prevesti na engleski i druge jezike, ali otprilike da znači kako je potrebno dijeliti međusobno sve što je od koristi.