Prvi odjeci izbora : Za Predsjedništvo BiH građanska opcija, globalno dominacija etnonacionalista

Prema preliminarnim rezultatima koji je 3. oktobra na svojoj web stranici nešto iza 9 sati objavila Centralna izborna komisija BiH, Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović izabrani su za članove Predsjedništva BiH. Podaci se zasnivaju na 84,35 posto obrađenih biračkih mjesta.

Izborom Bećirovića po prvi put Bošnjake će u Predsjedništvu BiH predstavljati kandidat koji ne dolazi iz nacionalnog političkog miljea, a tek po drugi put SDA neće imati svog člana u državnom Predsjedništvu.

No, ključna vijest u prvim postizbornim satima bila je poraz lidera SDA Bakira Izetbegovića. U prvom obraćanju javnosti, iako nije mogao sakriti ni iznenađenje ni nezadovoljstvo izbornim porazom, Izebegović je rekao:

„Kako očekivati da pobijedite 11 udruženih stranaka uz koje su stale, javna je tajna, i neke ambasade. Da ih je bilo devet… Tu sam na dispoziciji ljudima u stranci, pa neka analiziraju stvari. Teško je izaći protiv 11 stranaka“.

Na pitanje da li će sazvati Kongres stranke i da li smatra da je izgubio povjerenje birača, naglasio je da je „svoj rezultat otprilike sačuvao“.

„Oni koje me žele, žele me i dalje. Što se tiče SDA, ja sam predsjednik stranke, SDA će popraviti rezultat, ona je daleko najjača stranka u BiH. Da li će to dovesti do previranja između nekih članova, to ćemo vidjeti“.

Ustvrdio je da SDA nije izgubila povjerenje javnosti , jer je osvojeno deset posto više glasova.

REFERENDUM PROTIV SDA

Sociolog Tomislav Tadić komentirajući poraz Izetbegovića kazao je da izborni rezultata treba gledati kao referendum protiv i lidera SDA i dinastije Izetbegović. „To je kraj jedne politike koja treba otići u prošlost“, rekao je Tadić.

Za profesora Esada Bajtala poraz Izetbegovića rezultat je zasićenosti jednom politikom.

Ekonomistica Svetlana Cenić suglasila se s ovim mišljenjima, ali i istakla da su građani „kaznili Izetbegovića jer je štitio u stranci ljude koji su bili dio afere „respiratori“, ali i niza koruptivnih afera koji su Federaciju potresali godinama“.

Na osnovu do sada obrađenih rezultata, Željko Komšić ponovo je izabran za hrvatskog člana Predsjedništva. Komšić je svoju pobjedu objavio još u izbornoj noći, no prema podacima CIK-a BiH objavljenim u ponoć s drugog na treći oktobar u vodstvu je bila kandidatkinja HDZ BiH Bojana Krišto.

Kandidat opozicije (SDS, PDP, Pokret za pravdu i red) Mirko Šarović doživio je ozbiljan poraz od Željke Cvijanović, koja je u prvom obraćanju javnosti jasno stavila do znanja da će u Predsjedništvu nastaviti (destruktivnu) politiku koju je vodio prethodne četiri godine njen partijski šef Milorad Dodik.

Istina, malo je vjerojatno da će Cvijanović u zgradi Predsjedništva poput Dodika praviti neumjesne scene sa zastavama koji stoje ispred njenog kabineta, ili sa sobom na posao dovoditi harmonikaše, ali se opravdano može očekivati da nastavi s politikom kontinuiteta zloupotreba vitalnog entitetskog interesa i tako opstruirati funkcioniranje države kad god to bude moguće.

Ipak, u prvim komentarima ekonomistica Svetlana Cenić kazala je da bi političko djelovanje Cvijanović u mnogom moglo zavisiti od politike Srbije.

„Mi ne znamo kome je i šta ona obećala i u kom pravcu će raditi“, navela je Cenić.

Bajtal, Tadić i Cenić složni su u ocjeni da je rezultat za izbore za Predsjedništvo 2:1 za BiH, ali da bi to ujedno moglo značiti i zbog djelovanja Cvijanović, nastavak prakse blokada i svjesnih pokušaja dekonstrukcije BiH.

PRERANO PROGLAŠENJE TRIVIĆKINE POBJEDE

CIK BiH sa preliminarnim rezultatima za izbor predsjednika RS izašao je tek ujutro 3. oktobra i na osnovu 49,85 posto obrađenih glasačkih listića u utrci vodi Milorad Dodik kome je povjerenje dalo 48 posto građana RS, dok je na drugom mjestu Jelena Trivić sa 42,80 posto osvojenih glasova.

Iako CIK BiH, kako smo već naveli, ni u ponoć 2. oktobra nije izašao s prvim, preliminarnim rezultatima za predsjednika Republike Srpske u 12 minuta iza ponoći PDP proglasio je pobjedu Jelene Trivić.

“Na osnovu onoga što smo već vidjeli i rekli, prebrojali uzorak koji je ogroman, 72,3 posto, 461.000 glasova, potpuno je jasno da je razliku nemoguće stići i da ona pokazuje ono što svi osjećaju, žele i što su mjesecima govorila i što će živjeti u narednom periodu, a to je da je predsjednica Republike Srpske Jelena Trivić”, saopštio je Branislav Borenović, predsjednik PDP.

I dok je Trivić sa svojim članstvom izašla na ulice Banjaluke kako bi proslavila izbornu pobjedu, javnosti se obratio i Milorad Dodik koji je također ustvrdio da je pobijedio u utrci za predsjednika RS. Dodik je kazao „da se smatra pobjednikom, ali da će sačekati zvanične rezultate.“

“Ne mogu ni sam da kažem da je ovo pobjeda u potpunosti, ali dovoljno sam ozbiljan da sačekamo oficijelne rezultate. S druge strane, imamo neozbiljne ljude koji su spremni da prave špekulacije“, dodao je Dodik.

Kako je CIK do sada obradio manje od 50 posto glasova za izbor predsjednika RS sve opcije su ipak još otvorene, iako Dodik zasad ima značajnu prednost od 30.000 glasova

Višesatno oklijevanje Dodika u izbornoj noći da se obrati novinarima dio javnosti je protumačio kao strah od izbornog poraza i kalkuliranje šta reći građanima.

Svetlana Cenić tako je iznijela mišljenje da, ako izgubi, Dodik neće lako prihvatiti poraz, te da je ne bi začudilo „da se ponovi scenario kakvom smo svjedočili u Srbiji kada je Slobodan Milošević odbio priznati izborni poraz“.

CIK BiH izašao je i sa preliminarnim rezultatima stranaka iz RS-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Najveći broj glasova osvojio je SNSD 42, 44 posto, a slijede ga SDSsa18,83 posto, PDP je osvojio 11,7 posto glasova. Iznenađenje je uspjeh Za pravdu i red – Nebojša Vukanović, čija je lista osvojila 5,24 posto glasova.

Najviše glasova za zastupnike u Predstavničkom domu PS BiH s područja Fedracije BiH osvojiila je SDA – 24,87 posto, HDZ BiH 19,43, SDP 12,42, DF 9,49, Narod i Pravda 7,44, NES 4,57, Naša stranka 4,09 te HDZ 1990 3,39, koji je posljednji među strankama što su prešle izborni prag. Ovo je uzorak sa 62% obrađenih biračkih mjesta.

Ukupno gledano, etnonacionalne stranke SDA, HDZ i SNSD, unatoč brojnim aferama za koje se vezuje njihova vladavina u proteklim mandatima, i dalje uživaju najveće povjerenje građana. Zašto je to tako, teško da bilo ko u BiH može dati razumno objašnjenje.

Gordana Katana (Inforadar)