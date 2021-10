Prvi intervju Milanka Kajganića, novog v.d. glavnog tužioca BiH : Nisam Tegeltijin čovjek !

Valjda je to sudbina svih glavnih tužilaca BiH, barem se tako do sada pokazalo u praksi, da preuzimaju dužnost u najgorem mogućem trenutku po njih. Milorad Barašin, Goran Salihović i Gordana Tadić preuzimali su funkcije glavnog tužioca u jeku afera koje su se vezale za njihove prethodnike, a javnost je očekivala da oni budu ti koji će konačno početi stvarati nešto što se zove pravna država.

Ovakva sudbina nije zaobišla ni Milanka Kajganića, novog v.d. glavnog tužioca BiH. Osim toga, nije samo način na koji je Gordana Tadić otišla sa ove dužnosti to što opterećava njegovu poziciju u ovom trenutku, nego je i cjelokupna situacija u zemlji takva da mjesto glavnog tužioca niko ne bi poželio. Afera kiseonik, udar na ustavno uređenje BiH usvajanjem entitetskog zakona o lijekovima u RS-u, najava podjele države…, samo su neki od problema sa kojima će se morati suočiti. Tome treba dodati i optužbe koje su se već pojavile na njegov račun.

DA LI STE VI ČOVJEK MILANA TEGELTIJE, BIVŠEG PREDSJEDNIKA VSTV-A I AKTUELNOG SAVJETNIKA ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BIH MILORADA DODIKA?

– Ne bih zaista komentarisao te stvari. To su zaista neozbiljne insinuacije. Želim samo na tu temu da kažem da sam ja imenovan u Tužilašto BiH prije nego što je gospodin Tegeltija imenovan za člana VSTV-a, što je vrlo lako provjerljivo na internetu?

KAKO KOMENTARIŠETE DA JE ODJEL ZA RATNE ZLOČINE POD VAŠIM VOĐSTVOM U NAJVIŠE POSTUPAKA POKRENUO PROTIV GENERALA ARMIJE BIH?

– Tvrdim da to nije tačno. To je također vrlo lako provjerljivo kroz izvještaje koje Tužilaštvo BiH svake godine podnosi. Može se vidjeti da je Tužilaštvo BiH podiglo 16 optužnica, tako da se može provjeriti protiv koga, ko su optuženi i ko su žrtve u tim predmetima. Dakle, to apsolutno nije tačno.

U NARODNOJ SKUPŠTINI RS JE USVOJEN ZAKON O LIJEKOVIMA, KOJIM SE DEROGIRA DRŽAVNI ZAKON. DA LI ĆETE OTVORITI PREDMET U VEZI SA USVAJANJEM OVOG ZAKONA, JER SE VIŠE NE MOŽE GOVORITI SAMO O ZAPALJIVOJ RETORICI, NEGO SADA POSTOJI I KONKRETNO DJELOVANJE?

– Što se tiče formiranja predmeta, želim da pojasnim da se radi na evidentiranju svih predmeta, uključujući i prijave i izvještaje koji stignu u Tužilaštvo. Na osnovu evidentiranih prijava, Tužilaštvo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima vrši provjere. Takvi predmeti se dodjeljuju postupajućim tužiocima i postupajući tužioci, nakon izvršenih provjera i prikupljanja dokaza, donose tužilačke odluke. To će se raditi u svakom slučaju, kao što se radilo i do sada. Javnost će biti obaviještena o rezultatima svih tih provjera, odnosno o odlukama koje budu tužioci donosili.

GORDANA TADIĆ JE SMIJENJENA ZBOG NEPRIMJENE TCMS-A PRILIKOM DODJELE PREDMETA. DA LI ĆETE VI U PRAKSU UVESTI TCMS, ODNOSNO AUTOMATSKU DODJELU PREDMETA TUŽIOCIMA?

– Automatska dodjela predmeta, odnosno primjena TCMS-a u Tužilaštvu BiH je već zaživjela i to u Posebnom odjelu za ratne zločine prije nekoliko mjeseci. Sada je zaživjela i u Posebnom odjelu za organizovani kriminal. Tako će se raditi i ubuduće. Apsolutno neće biti nikakvih slučajeva signiranja predmeta tužiocima mimo automatskog TCMS-a.

DA LI ĆETE IMATI HRABROSTI BORITI PROTIV SLUČAJEVA VISOKE KORUPCIJE?

– Da nemam namjeru ne bih se ni prihvatio ove funkcije.

Almir Šarenkapa (Oslobođenje)