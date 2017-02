Prva Trumpova presica u Bijeloj kući : Naslijedio sam nered, nivo nepoštenja medija je van kontrole’

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u četvrtak da će iduće sedmice izdati novu uredbu čija je svrha garantovati sigurnost američkom narodu, a za ožujak je najavio i novi zakon o zdravstvenoj skrbi.

Nakon što je njegova privremena zabrana ulaska u zemlju državljanima sedam muslimanskih zemalja završila na saveznom sudu, Trump je na prvoj samostalnoj tiskovnoj konferenciji u Bijeloj kući rekao: “Izdat ćemo novu i sveobuhvatnu uredbu kako bi zaštitili naš narod”.

Dodao je da će ta uredba biti prilagođena nedavnoj sudskoj odluci.Kazao je i da će “pokazati veliko srce” što se tiče ilegalnih imigranata koji su došli u SAD kao djeca.

Također je najavio reformu zdravstva početkom ili sredinom ožujka, rekavši da je ona u zadnjoj fazi izrade.

Trump je tijekom predizborne kampanje prošle godine obećao zamijeniti reforme zdravstvenog sustava bivšeg predsjednika Baracka Obame, poznate kao Obamacare.

Govoreći o Michaelu Flynnu, Trump je rekao da je zatražio ostavku bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost jer nije bio zadovoljan načinom prenošenja informacija svom potpredsjedniku Mikeu Penceu.

Trump smatra da je Flynn “samo radio svoj posao” kada je razgovarao s ruskim veleposlanikom o američkim sankcijama protiv Rusije.

Kaže da mu on nije dao taj naputak, ali da bi to učinio da njegov savjetnik to nije sam napravio.

“Mislim da nije napravio ništa pogrešno”, rekao je Trump o Flynnovim razgovorima s ruskim veleposlanikom, ali je istaknuo da se radi o tome da je obmanuo potpredsjednika.

“Stvar je u tome da nije pravilno o tome izvijestio potpredsjednika, a nakon toga je rekao da se ne sjeća”.

Braneći svojih prvih mjesec dana na dužnosti predsjednika, Trump je priznao da je “naslijedio kaotičnu situaciju” u Sjedinjenim Državama i u svijetu.

“Budimo iskreni, naslijedio sam kaotičnu situaciju. To je nered”.

On je u svom dugačkom govoru o tome spomenuo radna mjesta koja “nestaju u našoj zemlji” zbog “Meksika i drugih” i “katastrofu” na Bliskom istoku.

Govoreći o Rusiji, rekao je da joj ništa ne duguje i da tamo nema ni zajmove niti posluje.

Također je kazao da ne smatra da ga ruski predsjednik Vladimir Putin testira.

Po njegovim riječima, mediji otežavaju sklapanje dogovora s Rusijom, a novinska izvješća da je njegov tim kontaktirao s Rusijom tijekom predsjedničke kampanje su “lažne vijesti”.

On je žestoko kritizirao “nepoštenje” medija i obraćajući se izravno Amerikancima rekao da “puno novinara ne govori istinu”.

“Mediji su postali toliko nepošteni da ako ne govorimo o tome činimo štetu američkom narodu”, ustvrdio je i istaknuo da je “razina nepoštenja (medija) van kontrole”.

Trump imenovao Alexandera Acostu ministrom rada, prvi Latinoamerikanac u vladi

Američki predsjednik Donald Trump je objavio u četvrtak da je imenovao Alexandera Acostu na mjesto ministra rada, i on je prvi Latinoamerikanac njegove vlade.To je objavljeno dan nakon povlačenja prethodnog kandidata Andrewa Puzdera koji je odustao pošto su objavljeni neki detalji iz njegovog privatnog života.

“Acosta je diplomirao pravo na Harvardu. Bio je izvrstan student i ima zavidnu karijeru”, rekao je predsjednik koji vjeruje da će on biti izvrstan ministar rada.

Rođen je 1966. u Miamiju, a sada je dekan na pravnom fakultetu sveučilišta Florida International u tom grada na jugoistoku Sjedinjenih Država.Acosta je također predsjednik Upravnog vijeća U.S. Century Bank na Floridi. Prema pisanju Miami Heralda on je sin jedinac kubanskih imigranata.Alexander Acosta je bio član administracije Georgea W. Busha kao zamjenik državnog tajnika za građanska prava i bio je zadužen za rasna i vjerska pitanja.

(Kliker.info-Hina)