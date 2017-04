Prst u oko Donaldu Trumpu : Sjeverna Koreja izvela novo testiranje , raketa se ponovo raspala neposredno nakon lansiranja

Sjeverna Koreja testirala je još jednu balistički raketu, saopštila je južnokorejska vojska. Testiranje se završilo neuspješno.Agencija Jonhap tvrdi da se raketa raspala nekoliko sekundi nakon lansiranja. Američki zvaničnici su potvrdili da je testiranje završeno neuspješno.Raketa je ispaljena sa teritorije u blizini Pjongjanga u 5:30 sati po lokalnom vremenu.

CNN navodi da je vjerovatno u pitanju raketa srednjeg dometa KN-17. Lansirana je sa sa uzletišta Bukčang i letjela je oko 30 do 40 kilometara prije nego što je pala u more. Pojedini američki izvori su za “Reuters“ naveli da se testiranje završilo neuspješno. CNN prenosi potvrdu američkih zvaničnika da je raketa pala u Japansko more.

Do lansiranja rakete došlo je u momentu pojačanih tenzija između Pjongjanga i Washingtona , a Pjongjang se još nije zvanično oglasio. Državni sekretar SAD Rex Tillerson je samo nekoliko sati prije toga u SB UN naveo da je vojna opcija i dalje na stolu kada je u pitanju Pjongjang i nuklearni program Sjeverne Koreje. Severna Koreja prethodno je neuspešno izvršila raketnu probu 22. marta.

(Kliker.info-B92)