Protest ispred škole zbog fotografija sa četničkim obilježjima (VIDEO)

Više od 200 ljudi okupilo se danas ispred Prve osnovne škole u Srebrenici u znak protesta nakon što su se učenici te škole fotografisali sa četničkim obilježjima, a fotografiju potom širili društvenim mrežama.

Radi se o roditeljima Bošnjacima i njihovoj djeci koji su uznemireni zbog ovog incidenta te zahtijevaju sankcije i utvrđivanje odgovornosti za ponašanje učenika, koje, kako kažu, ohrabruje mržnju i podstiče na ugrožavanje na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.

“Mi smo potpisali listu naših zahtjeva i predat ćemo ih na protokol u školi. Niko nas nije primio, nikada nas nisu ni primali. Direktor Dragi Jovanović je samo prošao pored nas jutros i spustio glavu. Tražit ćemo i njegovu smjenu”, kaže Ahmed Hrustanović, jedan od roditelja.

Osim toga, roditelji traže i utvrđivanje odgovornosti pedagoga i psihologa u školi te da se “sporazumno odredi Dan škole koji neće biti vezan za krsnu slavu, nego neutralan dan prihvatljiv za sve učenike ove škole”.

“Tražimo od Ministarstva, Prosvjetno pedagoškog zavoda Republike Srpske da nakon pravosnažnosti presude po tužbi roditelja djece iz Vrbanjaca, a shodno presudi, izmijeni i uredi nastavni plan i program na prostoru kompletnog entiteta, obezbjedi uslove za odvijanje nacionalne grupe predmeta u punom smislu te riječi, te isto tako da nastavu iz nacionalne grupe predmeta izvodi i predaje kompetetnat nastavni kadar”, navodi se u njihovim zahtjevima.

Ahmed Hrustanović/Ustupljeno Al Jazeeri

Roditelji također traže od uprave škole da prilagodi ambijent ove obrazovne ustanove koji će “pokazivati toplinu i dobrodošlicu svoj djeci, s obzirom da se u školi trenutno nalaze obilježja isključivo srpskog naroda”.

“Roditelji su se okupili da izraze svoje nezadovoljstvo, ne samo povodom posljednjih dešavanja u Srebrenici, nego protiv sistema koji diskriminiše dio djece koja pohađaju ovu školu. Naši zahtjevi su predani rukovodstvu škole i istovremeno će biti poslati svim relevantnim institucijama. Tražimo utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole kako je uopće moglo doći do incidenta koji se desio”, rekao je Mirnes Zahirović, predstavnik roditelja bošnjačke djece, u izjavi za Anadoliju.

Zahirović je dodao da će roditelji čekati sedam dana da vide “hoće li neko nešto poduzeti”.

‘Politizacija događaja’

Nakon protesta upozorenja u trajanju od jednog školskog časa, djeca su redovno nastavila sa nastavom.

“Ovo je protest upozorenja koji je trajao 45 minuta, i nakon toga djeca će redovno da idu na nastavu. Djeca ne trebaju da izostaju s nastave. Mi treba da iskoristimo sva legalna sredstva da dođemo do onog što bi trebalo da bude u najboljem interesu djece”, naveo je Zahirović.

Direktor Prve osnovne škole Srebrenica Dragi Jovanović smatra da se posljednji događaji politizuju.

“Politika se uvlači u školu. Ovo je uvođenje politike u školu. I roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca su jutros morala proći kroz špalir. Jedan broj djece nije došao. Situacija treba da se smiri. Ako je bio neki problem da vidimo kako da ga riješimo, a ne na ovaj način. Zaista, najveći gubitnici su djeca. Kada do mene dođu zahtjevi roditelja vidjeću o ćemu se radi. Uvijek smo za razgovor i dijalog”, rekao je Jovanović.

‘Četnici se mogu gledati na više načina’

Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je za Klix da ne vidi ništa sporno niti zabrinjavajuće u fotografiji koju je objavila grupa učenika na Instagramu.

“Ti građani uglavnom slušaju bošnjačke političare koji uvijek kad imaju potrebu da privuku pažnju na tom nacionalnom pitanju onda se posvete rješavanju navodnih problema koji sami naprave. Zna se kakvu Bošnjaci imaju percepciju prema riječi četnik i nema smisla da u tom kontekstu povlače paralelu sa djecom koja ne znaju ni šta se dešavalo niti šta će se dešavati. Dakle povezali su maloljetnu djecu sa koljačima, jer oni uglavnom četnike gledaju kao koljače”, kazao je Grujičić koji je mišljenja da se mnogi u BiH, sa svih strana, mogu dovesti u sličan kontekst.

Srebrenički načelnik, pravdajući potez školaraca, smatra da se “četnici mogu gledati na više načina” i da se ne treba djecu dovoditi u vezu sa “četnicima koljačima”.

“Ne mora to značiti jer su oni obukli srpsku nacionalnu nošnju, što dio Bošnjaka osporava, a to se ne može osporiti i ukinuti. Žao mi je što takva pitanja bošnjački političari pokušavaju iskorisiti sada pred izbore privući kako bi dobili što više pažnje i poena od svojih sugrađana. Neprihvatljivo je da se bojkotuje nastava i da se remeti rad škole za druge učenike. Neprihvatljivo je da se na rub srama stavljaju djeca koja nisu zaslužila da to bude tako”, kazao je Grujičić.

Sporna fotografija

Sporna fotografija je nastala u učionici pravoslavne vjeronauke u ovoj školi, za vrijeme obilježavanja krsne slave Svetog Save.

Uz fotografiju učenici su napisali ‘braća četnici’ te dodali da se ‘ne stide što su im i preci bili četnici’.

Direktor Dragi Jovanović u utorak je za Al Jazeeru rekao da spornu fotografiju nije vidio te ne zna kako je ona nastala. Dodao je da krsna slava u školi nije bila nastavna nego “vannastavna svečanost” te da dolazak na nju nije bio obavezan.

“Ako je bilo uvredljivih sadržaja, ja to ne podržavam, i uime škole i u svoje lično ime, osuđujem svaku vrstu veličanja bilo kakvih ideologija iz prošlosti”, rekao je.

Vedrana Maglajlija (AJB)