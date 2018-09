Proslavljeni stručnjak na užarenoj klupi : Jasmin Repeša novi selektor košarkaških Zmajeva

“U proteklih nekoliko sati obavio sam stotinu razgovora sa čelnicima Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Situacija je takva kakva jeste, Duško Vujošević ne može zbog zdravstvenih razloga voditi selekciju, kao ni Mensur Bajramović koji je dobio angažman u Hong Kongu, tako da je u ovom momentu jako važno pomoći reprezentaciji Bosne i Hercegovine”.

To je na početku razgovora za SCsport kazao proslavljeni košarkaški stručnjak Jasmin Repeša, koji je prihvatio ponudu da sjede na užarenu klupu bh. selekcije.

Kako kaže, čast će mu biti selektor Zmajeva, ali ne želi davati nikakve bombastične izjave. I sam je svjesan svega što se dešava u bh. sportu.

“Kome se ne bi svijdela ova priča. Ja sam sticajem okolnosti trenutno bez posla, tako da se to poklopilo. Međutim, mnogi igrači neće moći doći u ponedjeljak na okupljanje i to mi je veliki problem. No, kako god, smatram da ova reprezentacija ima potencijala i kvaliteta da napravi dobre stvari. Ja sam, inače, kao čovjek jako zahtjevan prema sebi i drugima, pun sam energije i želim da i ostali oko mene budu takvi. Ko nije takav ja ga obično tjeram, a ako ga ne mogu otjerati, idem ja”, kazao je za naš portal Repeša.

Kontaktirao je i Vujoševića za savjete.

“Pa naravno, ovo je Vujoševićev projekt, ja i nisam pravio ovaj spisak, većinu igrača i ne poznajem. Čuo sam se sa Duletom i pričali smo mnogo vremena”, kazao je Repeša.

Na kraju razgovora Repeša je potvrdio da se Gordić vraća u reprezentaciju.

“Gordić će sigurno igrati, već smo se čuli. Nažalost, ni on neće moći doći u ponedjeljak”, zaključio je Repeša, koji bi sutra treba stići u glavni grad Bosne i Hercegovine.

