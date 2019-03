Prosinečki otkrio karte : Četiri nova imena za duel sa Grčkom

Ako damo sve od sebe ne vjerujem da nas Grci mogu dobiti. Bit ćemo motivirani i za sutra i svi se nadamo osvajanju tri boda, poručio je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Robert Prosinečki.

“Zmajevi” sutra u 20:45 sati na stadionu Bilino Polje, u Zenici, igraju protiv Grčke drugi susret kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Uoči utakmice održana je konferencija za medije na kojoj su govorili Prosinečki i kapiten bh. selekcije, Edin Džeko.

Selektor reprezentacije BiH je istakao kako njegovi igrači spremno dočekuju meč na Bilinom Polju.

“Mislim da smo se dovoljno odmorili. Osim dvojice igrača koja nisu sa nama svi ostali igrači su zdravi i odmorni. Svi jedva čekaju da počne utkamica. Grčka je uvijek atraktivna, pogotov ako se uzme u obzir tradicija. Vjerujem da će sutra biti mnogo publike i dobra atmosfera i to će biti dobro za BiH”, kazao je Prosinečki.

Dodao je kako bh. navijači ne trebaju očekivati lako utakmicu…

“Svi bi voljeli da bude odmah 2:0 u prvom poluvremenu, pa bi nam bilo lakše. Sigurno će biti jedna taktička utakmica, sa jakim intenzitetom i mnogo trke. Ali spremni smo. Neće biti nimalo lagano, ali sigurno će biti vrlo zanimljivo za sve nas”, zaključio je selektor.

Na pitanje novinara N1, otkrio je kako će biti promjena u sastavu u odnosu na meč protiv Armenije.

Šehić će biti na golu. Odbranu će činiti Bičakčić, Šunjić, Zukanović i Kolašinac. U veznom redu će igrati Bešić, Pjanić i Cimirot dok će u napadu igrati Duljević, Džeko i Višća.

“Bit će četiri nova igrača u odnosu na utakmicu sa Armenijom. To ne znači da sam bio nezadovoljan sa njihovom igrom, to je stvar taktike i oni to znaju”, kazao je Robert Prosinečki.

Novinare iz Grčke zanimalo je da li je Džeko razgovarao o utakmici sa klupskim saigračem Kostasom Manolasom, koji je zbog povrede propustio ove susrete kvalifikacija.

“Pričali smo. On je kazao da neće doći. Možda ga je bilo strah”, kazao je Džeko što je izazvalo smijeh i opšte oduševljenje prisutnih na konferenciji za medije.