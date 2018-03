Prosinečki nakon prve pobjede : Griješili smo sa pasom, protiv Senegala će drugi igrači dobiti priliku

Kratko smo zajedno, ali prvo poluvrijeme bilo je jako dobro. Dali smo im prilike iz naših par grešaka i oni su tako pravili neke šanse, ali jako sam zadovoljan prvim poluvremenom. Fali nam uigravanja i upoznavanja. No, dobro je pobijediti za samopouzdanje. Vjerujem da će tokom priprema i drugih utakmica biti još bolji nego danas, rekao je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, poslije večerašnje pobjede nad Bugarskom (1:0) u prijateljskoj utakmici igranoj u Razgradu.

Istakao je da su bh. reprezentativci “u jednom momentu greškama vraćali Bugare u igru”.

“Griješili smo sa pasom, najjednostavnijim dodavanjem. Moramo poboljšati to da nam se u budućnosti ne bi dešavali veći problemi. Dakle, to nam fali, ali bilo je vremena gdje je ekipa dobro stajala i igrala… Opet ću ponoviti davali smo neke čiste lopte Bugarima i to ćemo poboljšati već protiv Senegala”, kazao je Prosinečki, javlja Anadolu Agency (AA).

Pohvalio je nekoliko igrača, pogotovo Kenana Kodru, strijelca pobjedonosnog gola.

“Kodro je igrao jako dobro, i prolazio, borio se, trčao. Duljević isto tako. Bešiću fali utakmice da odigra brže, ne bježi sa svoje pozicije, ponese ga igra malo… Memišević je prvi put igrao na boku. Uglavnom, dobili su šansu mnogi. Ima dosta posla i stvari za popraviti, ali i dobrih koje ćemo zadržati u igri”,naglasio je Prosinečki, dodavši:

“Kad zaključim, u sredini smo u prvom poluvremenu igrali jako dobro, s pas igrom na čemu ću insistirati. Sve u svemu, nije bilo tako loše, uvijek je dobro pobijediti.”

Za tri dana u francuskom Lavru BiH će igrati test meč protiv Senegala, a Prosinečki je rekao da će u toj utakmici “neki drugi dobiti šansu”.

(Kliker.info-SC)