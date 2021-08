Pronašla ga ekipa portala Istraga : Ratni zločinac Duško Kornjača, godinama živi u Srbiji i radi kao ljekar

Duško Kornjača, ratni komandant općine Čajniče za kojim je u BiH raspisana potjernica zbog progona nesrpskog stanovništva, godinama živi i radi u Novom Sadu.

Njega je ovih dana pronašla ekipa portala Istraga.ba, a Kornjača je tom prilikom oteo i razbio telefon novinaru Avdi Avdiću i nasrnuo na njega.

Priča o brojnim optuženim za ratne zločine koji su se skrili u Srbiji, aktuelizirana je posljednih dana nakon što je još jedna osoba pod optužbama za učešće u genocidu u Srebrenici postala nedostupna pravosudinim organima BiH. Riječ je o generalu Milomiru Savčiću.

“Srbija je utočište ratnih zločinaca i osumnjičenih za ratne zločine”, kaže Bakira Hasečić. Članice udruženja Žene žrtve rata, upravo su trebale svjedočiti, prije niza godina, na suđenju i Dušku Kornjači. No, za njih je pravda, ostala nedostižna.

“Zločine koji su pod njegovom komandom, njegovom rukom počinjeni, masovna ubijanja, silovanja, seksualna zlostavljanja, čak i dovođenje žena s područja Općine Foča i drugih općina po jedan, dva autobusa, gdje su bile silovane i ponovo vraćane u mjesto odakle su dovedene”, istakla je Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata.

Živi u Novom Sadu

Kornjača se ne skriva, nego slobodno živi u Novom Sadu, kaže Avdo Avdić. Adresa je mnogima poznata, a on ju je našao na određenim online forumima i odlučio se posjetiti ga. No, priča se završila napadom na novinara i brojnim osudama javnosti.

“Ja sam ga snimio telefonom, on je shvatio da sam to uradio i onda je uzeo telefon i razbio ga. Uzeo je dršku od metle da mi razbije glavu, sva sreća reagirali su njegovi ukućani, mislim da je sin, nisam siguran, koji je bio vrlo učtiv, koji mi se izvinio, vratio mi telefon i uvukao Duška Kornjaču u stan i zatvorio ga.

To je znači bio moj kontakt s Duškom Kornjačom direktni, a indirektni kontakti postoje naravno kroz dokumentaciju gdje se vidi o kakvom se monstrumu radilo na području Čajniča tokom ‘92. godine”, ispričao je Avdo Avdić, urednik portala Istraga.ba.

Kako je uspio pobjeći

Tokom 1992. godine, dok je bio predsjednik Kriznog štaba općine Čajniče, u Lovačkom domu u Mostini ubijeno je više od 40 civila. Sud BiH 2015. godine potvrdio je optužnicu protiv njega, u kojoj se tereti da je bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata.

Za zločine na Mostini osuđeni su Milorad Živković i Dušanov rođeni brat Milun Kornjača. Duško je slobodan čovjek. Google pretragom moguće je pronaći i njegovu biografiju na sajtu privatne klinike u kojoj je zaposlen kao gastroenterolog.

Prema informacijama koje su iz više izvora potvrđene za N1, Kornjača dobija i platu i iz državnog budžeta – zaposlen je i u pokrajinskom PIO fondu, kao ljekar vještak.

“Vrlo jednostavno primjena Ustava BiH i Srbije, ne izručuju svoje državljane ljudi to znaju i kada pređu granicu znaju da su zaštićeni. Međudržavni sporazumi koji su pravljeni uglavnom isključuju mogućnost izručenja zbog ratnih zločina, genocida, itd. Tako da, kada ljudi to saznaju onda se opredijele da bježe, ključno pitanje kako im se to omogući, to postaje već praksa.

Žalosno bi bilo ako se otkrije da neko dojavljuje te odluke onda je to slabost sistema, ali taj sistem je omogućio tako. Na posljednjem primjeru odlaska generala Savčića, Vijeće je odlučivalo o pritvoru, završilo je ročište, naznačilo da će odluku dostaviti naknadno, taj međuperiod čovjek je iskoristio da se udalji”, pojasnio je Vlado Adamović, advokat i bivši sudija Suda BiH.

Interpol o hapšenju

Teško je očekivati da Srbija izruči sve odbjegle. No, s obzirom na to da uglavnom svi imaju tamošnje državljanstvo, tamo se mogu i procesuirati. No, teško da će se i to dogoditi. Mnogi od njih nalaze se i na Interpolovoj crvenoj potjernici, no žrtvama to mnogo ne znači.

“Često se pitam čemu služi Interpolova potjernica, znajući da je i Nikola Brčić na poznatoj adresi, živi u Beogradu, da nema dvojno državljanstvo, da ga niko neće isporučiti, koji je organizovao sa Elezom Karamanovu čuvenu kuću, najveće mučilište djevojaka, djevojčica u Foči. Ako Interpol neće ići na adrese i direktno hapsiti ratne zločince, ja od Srbije ne očekujem ništa”, naglasila je Hasečić.

Iz Interpola, ipak odgovaraju da oni ne šalju službenike da hapse pojedince koji se nalaze na crvenim potjernicama, niti da mogu natjerati bilo koju zemlju članicu da uhapsi bilo kog pojedinca s potjernice. Jednako kao što ne mogu natjerati niti zemlju članicu da drugoj zemlji članici isporuči tražene osobe.

(Kliker.info-N1)