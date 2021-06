Promocija knjige ‘Dnevnik seobenog lica’ uz ambijentalni performans u Gradačcu

Ambijentalni performans kojim će biti promovirana knjiga “Dnevnik seobenog lica”, autora Šemsudina Gegića održat će se u četvrtak, 24.juna, u parku i objektima prelijepe Gradine u Gradačcu.

Gegić je za ovu priliku došao iz Milana gdje se duže vrijeme liječi od tumora.

Kako je Gegić kazao za Fenu inspirisan Bijelom kulom kapetana Gradaščevića, čarobnim ambijentom i respektabilnom ličnošću čije ime nosi, na jedan sasvim nov i drugačiji način će režirati promociju svoje knjige koja se može nazvati knjigom-dnevnikom svakog onog koji je seobeno lica ma odakle ono dolazilo.

– Put seobenog lica nije samo zemljani put pun prepreka, to je put od nas do nas, od srca i duše do uma, od nevolje do dobrote i ljudskosti, iz jedne u drugu dimenziju. To je tektonski poremećaj civilizacije. Mi svi trebamo sve nas u borbi za spas svih nas – kazao je Gegić.

Nakon Gradačca, promocija knjige “Dnevnik seobenog lica” čiji su izdavači Gradska biblioteka Zenica i biblioteka Alija Isaković Gradačac će se dogoditi u Zavidovićima, Sarajevu, Zenici, Maglaju i drugim bh. gradovima.

Knjige je do sada dobila niz pozitivnih kritika sa svih strana svijeta.

(Fena)