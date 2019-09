Prognoze Mirka Šarovića: Teško do novog Vijeća ministara prije lokalnih izbora 2020.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović nije isključio mogućnost da ostane u Vijeću ministara BiH i naredne tri godine.

“Sve moguće opcije su u igri. Svaku opciju koju zamislite, onda je moguća i svaku razrađujemo u svakom detalju, uključujući i onu da budemo dio izvršne vlasti, ali to i ne moramo”, rekao je Šarović, koji je aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Kako navodi Fena on vjeruje da je vrlo teško doći do novog Vijeća ministara BiH do lokalnih izbora 2020.

“Nije nemoguće, ali je vrlo teško”, kazao je Šarović.

On je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci dodao i da imaju jasan stav i imat će ga i poslije 5. septembra.

Kaže da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u nekoliko dana dao različite izjave u vezi s formiranjem vlasti na nivou BiH, te da će SDS sačekati da prođe 5. septembar, a ukoliko oni koji su htjeli da formiraju vlast na nivou BiH to ne uspiju, dat će i svoje odgovore, o kojima nije preciznije govorio.

Milan Miličević izabran je danas za predsjednika Glavnog odbora SDS-a, a jedan od potpredsjednika Glavnog odbora je Zoran Lalić, dok je Zoran Latinović novi generalni sekretar SDS-a.

Nakon konstituisanja Glavnog odbora, izabrano je, kako je precizirao Šarović, osam članova Predsjedništva SDS-a, od kojih dva direktno “ulaze” po funkcijama.

Istakao je da su većinu odluka donijeli jednoglasno i da je ovo period unutrašnjeg sređivanja stranke, nakon održane stranačke skupštine, ali i da je još posla pred SDS-om kako bi što spremniji bili pred lokalne izbore.

“Želimo da konkurenciju ostavimo jedan korak nazad”, dodao je Šarović i naveo da oni imaju incijativu i neće ostupiti ni pedalj, ali neće samo kritikovati, već predlagati i rješenja.

Miličević je rekao da su spremni da odgovore na sva krupna pitanja koja su pred njima kada je u pitanju i SDS i bitna pitanja za RS.