Profesor Zvizdić upozorava : Virusu pogoduje ʽgostoprimstvoʼ naših građana

„Ovo čemu svjedočimo je direktna posljedica nediscipliniranosti stanovništva, neprihvatanja propisanih mjera i davanja prostora laicima da proizvoljno špekulišu sa stanovništvom u smislu anuliranja postojanja virusa i mogućnošću zaražavanja i fatalnog ishoda.“

Ovo su riječi redovnog profesora na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, virologa i specijaliste medicinske mikrobiologije, emeritusa Šukrije Zvizvića, koji je u razgovoru u za Al Jazeeru komentirao konstantno pogoršanje situacije s epidemijom korona virusa u Bosni i Hercegovini.

Epidemiji u BiH ne samo da se ne nazire kraj, već, kako pokazuju brojke, svakodnevno bukti. I dok se iz dana u dan smjenjuju trocifrene brojke zaraženih, a od COVID-a 19 umiru i mlađi i zdraviji ljudi, u javnosti traju polemike je li stanje ozbiljno ili ne, te da li treba vraćati dio restriktivnih mjera ili “pustiti ljude na miru”.

Zvizvić je mišljenja da se epidemije i pandemije ovih razmjera dešavaju jednom u 100 godina, te da su zatekle vlasti u BiH, koje od početka nisu dobro vodile krizu.

Na pitanje kao komentira sve a sve glasnije teorije zavjere, kojima se želi poručiti da virus, zapravo ne postoji profesor Zvizdić ističe da su teorije zavjere su uvijek teorije i da njih treba dokazati.

-Do danas, sve teorije zavjere po pitanju korona virusa nisu dokazane i nisu bitne. Porijeklo virusa za stanovništvo nije bitno. To je pitanje za naučnike. Mora se znati da je virus tu, bio on prirodni ili vještački, on se širi u populaciji, uzrokuje infekcije, oboljenja i umiranja, i kao takav je svakodnevna realnost.

– Nažalost, vlast na nivou Bosne i Hercegovine nije reagovala na vrijeme. Vijeće ministara, kao i Ministarstvo civilnih poslova BiH nisu odmah formirali krizni štab, što je u oba entiteta i Distriktu Brčko dovelo do proglašenja epidemije, ali sa različitim stepenima opasnosti. Ni danas na državnom nivou nemamo jasno definisan krizni šntab, kao ni odgovarajuće mjere.

Početkom marta u Federaciji BiH proglašeno je izvanredno stanje, koje odgovara stanju epidemije, a uvedene su restriktivne mjere, što je sve imalo za cilj da se infekcija stavi pod kontrolu, da se virus ne širi eksponencijalno, da se zaštiti zdravlje stanovništva, sačuvaju bolnički kapaciteti i educira stanovništvo. U ovom periodu epidemiološka slika u BiH bila je zadovoljavajuća, virus se nije širio eksponencijalno i na završetku karantina imali smo među državama Evrope najmanji broj inficiranih, oboljelih i umrlih.

Odgovarajući na pitanje kako objasniti sve veći broj slučajeva infekcije, ali i smrti mladih i inače zdravih ljudi i da li postoji mogućnost da je virus mutirao i ojačao, profesor Zvizdić kađe da se mora znati da je virus stalno prisutan u populaciji, da cirkulira i zaražava, da nigdje neće „otići“, a naročito mu pogoduje ovakvo „gostoprimstvo“ naših građana, koji mu omogućavaju nesmetano širenje.

-Ovo se naročito odnosi na mlađu populaciju, onu koja je najnepažljivija, pa se virus širi i među njima. Oni se inficiraju asimptomatski i misle da virusa i nema. To je zabluda, jer virusi ne biraju domaćina. On će inficirati svaku osobu koja mu bude na raspolaganju, a ovisno od količine unijetih virusnih partikula u respiratorni sistem, imat ćemo različite kliničke manifestacije. Zbog toga imamo infekcije i oboljevanja i mlađih, pa čak i djece. Niko nije siguran od infekcije, niko nije zaštićen i ne može znati kako će na virusnu infekciju reagovati, bez obzira na starosnu dob.

Ako govorimo o mogućim mutacijama, poznato je da virusi mutiraju, ali u kojem smjeru idu mutacije, teško je predvidjeti. Novi korona virus nije do danas mutirao u smjeru koji smo mi željeli. Otkrivene mutacije nemaju bitnog značaja da izmijene virulenciju virusa. Virusi ne „slabe“ ili „ojačavaju“, virusi ne „blijede“ i ne mogu biti „abortivni“, a antitijela proizvedena antitijela od strane organizma ne mogu „izblijediti“. To su zablude.

