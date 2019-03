Profesor Živanović pita : Kako se zove onaj koji voli Bosnu i Hercegovinu (VIDEO)

Miodrag Živanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, kazao je jutros za N1 da bi trebalo postaviti pitanje ko od političara i političkih grupa zaista voli Bosnu i Hercegovinu ocijenivši da ”nemamo mogućnosti čak i da identifikujemo ko je taj što voli Bosnu i Hercegovinu i što će učiniti sve da ona počne da funkcioniše po mjeri ljudi”.

Kako je kazao profesor Živanović, dugačak je put pred građanima Bosne i Hercegovine na putu do države koja funkcioniše po mjeri ljudi.

”Trebalo bi postaviti pitanje: ko je onaj i kako se zove – koji voli Bosnu i Hercegovinu? Namjerno sam rekao ”voli”. Među političarima nema ljubavi, ali ko doista voli Bosnu i Hercegovinu. Teško ćemo naći nekog ko punom dušom voli ovu zemlju u kojoj živimo. Pogledajte srpsku stranu, srpska strana se zvanično odrekla Bosne i Hercegovine. Isto možemo reći i za hrvatsku stranu. Bošnjačka strana koja deklarativno najviše govori o državi, ona često zna da upadne i upada nažalost u zamke jedne logike koja je, moram reći,možda i morbidna. Zašto? Zato što su često zahtjevi bošnjačke strane u svojim političkim poslovima, često postavlja enormno visoke i nerealne zahtjeve koji možda mogu biti na mjestu, ali se ne mogu realizirati sada i odmah. Mi nemamo mogućnosti čak i da identifikujemo ko je taj što voli Bosnu i Hercegovinu i što će učiniti sve da ona počne da funkcioniše po mjeri ljudi. To je dugačak put da dođemo do te mjere. Put je pred nama i bilo bi dobro da neko ne blokira taj put. I da se ne pojave klizišta kao što se događa”,ispričao je profesor Živanović.

Ocijenio je da je dominacija etničke matrice velika nevolja našeg društva.

”Mi ne glasamo kao ljudi odnosno građani već pripadnici etničke zajednice. Otuda nije moguće doći do onoga što se zove volja građana. Ne znam kako ćemo s takvim plemenskim uređenjem krenuti ka svjetskim integracijama i uopšte savremenom svijetu”, rekao je profesor Živanović.

Živanović je ocijenio da je za Bosnu i Hercegovinu pogubna generacija političara – starih, ali ne u fizičkom smislu.

‘‘Kad pogledamo te biljke je zovemo političari, nemamo novih političara i to već nekoliko decenija. Kad pogledamo biološku strukturu, dobar dio njih je stariji od mene i moje generacije. To je pogubno za ovu našu zemlju, jer je taj establišment u dubokoj starosti. Ne mora to biti duboka starost, ne mora ti biti fizička starost, ali u mentalnoj svakako jesu. Popunjavanje ljudima je nešto što nas ponovo vraća stotinjak godina unazad, kadrovi su nešto što bi trebalo biti velika tema u svakoj epohi. Kod nas je cijela politika svedena na kalkulaciju, a kalkulacija nije ono što prave ljudi. Mogu je praviti kompjuteri. Tu ljudi nisu ni potrebni. Ako je to tako, ne vidim svijetlu perspektivu za ovo naše društvo”, dodao je on.

Ocijenio je da je sistem u državnom Predsjedništvu postavljen ”naglavačke”.

”Mislim da su se ovi koji su članovi, trebalo bi biti, najvišeg organa, oni su se sastali da bi se rastali. Tu nema posla, nema ničega. Zašto nema? Zato što je taj cijeli sistem postavljen naglavačke. Šef tržave, taj troglavi šef, je postavljen tako da se članovi Predsjedništva ne biraju normalnim izbornim putem već na osnou delegatskog principa. To znači da su niži organi, dakle narodi, nadređeni ovima koji su viši organi. U takvom kontekstu se ne može normalno odlučivati. Šef države odgovara za svoj rad, ne svim građanima Bosne i Hercegovine već svom narodu. To je toliko karikaturalno da su se na brojnim skupovima stvarale te groteskne scene i primjeri kako to Predsjedništvo može uopšte funkcionisati. Imamo te brojne primjere kada Narodna skupština ili parlament jednog ili drugog entiteta određuje šta će raditi članovi Predsjedništva. Isti je film i u Vijeću ministara i u svakoj instituciji našeg sistema. Sve tamo do mjesne zajednice”, poručio je gost Novog dana.

P