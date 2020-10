Profesor Trnka o Dodikovoj najavi: Procesi eskaliraju, ovo je upozorenje probosanskim snagama

Dr. Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, bivši sudija Ustavnog suda BiH i član Venecijanske komisije, kaže u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba da najava srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbi i Hrvati predložiti model funkcioniranja naše zemlje uz alternativu “razdruživanja” predstavlja nastavak politike destabilizacije Bosne i Hercegovine.

“Posljednja najava deklaracije, koju doduše nismo vidjeli, dakle, šta bi u njoj trebalo da piše, ali ako je suština ono što Dodik javno kazuje, onda je to samo nastavak, politike ta dva partnera, koji su u stvarnoj koaliciji i koji rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su oni procijenili da se sada stvara takav trenutak kada mogu lansirati takvu priču”, ističe Trnka.

Stvaranje atmosfere

Podsjetimo, Dodik je za srbijansku Pink televiziju najavio kako će “Srbi i Hrvati kreirati zajedničku izjavu o tome kako BiH može funkcionirati”.

Ne bude li takva izjava prihvaćena, kako je kazao, jedina preostala opcija je “razdruživanje”.

Trnka ističe kako Dodik i Čović (koji su se trebali danas sastati sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom) očito vjeruju da će Rusija podržati takvu njihovu ideju. S druge strane, očekuju ponovnu pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkima izborim 3. novembra.

“Vjeruju da će to stvoriti jednu ukupnu atmosferu kada Amerika ne bude pokazivala poseban interes za ovo područje, te da će to opet biti međunarodni kontekst u kojem mogu instalirati svoje teze koje su i do sada bile poznate, a ovo je korak dalje u tom njihovom konceptu slabljenja Bosne i Hercegovine i njezine destabilizacije”, dodao je.

Što se tiče Dodikovih tvrdnji da od entiteta zavisi postojanje i država Bosna i Hercegovina, zbog čega je reagirala i Ambasada SAD-a, Trnka kaže da je “sasvim izvjesno da je RS sve do Daytona bila potpuno ilegalna protivustavna tvorevina.

“Ona je uspostavljena Daytonskim mirovnim sporazumom i kao takva dobila određeni unutrašnji legalitet, a ne i međunarodni. Od tada možemo govoriti o entitetu. Pri tom se mora jasno naglasiti da je uvodna rečenica u Ustavu Bosne i Hercegovine da Republika Bosna i Hercegovina, koja će nastaviti postojanje kao Bosna i Hercegovina, produžava kontinuitet Republike Bosne i Hercecegovine i vrši unutrašnju transformaciju svoga ustavnog uređenja.

Dakle, tim Ustavom uspostavljaju se entiteti, kantoni i druge institucije. A što se tiče tzv. Herceg-Bosne, ona nikada nije dobila nikakvo međunarodne priznanje. Naprotiv, Wasingtonskim sporazumom prestala je da postoji, podsjeća Trnka.

Reagiranje međunarodne zajednice

Prema njegovim riječima, pozivanje na te elemente, da su to sastavnice Bosne i Hercegovine – je sasvim netačno.

“Mi ne znamo tačne formulacije te deklaracije, ali ovo je svakako upozorenje probosanskim snagama i međunarodnoj zajednici, da procesi na koje odavno upozoravamo dalje eskaliraju i da međunarodna zajednica više ne može gledati skrštenih ruku šta se dalje dešava. I ja mislim da visoki predstavnik i cijela međunarodna zajednica moraju doprinijeti rješavanju ove situacije”, zaključio je Trnka.

Faruk Vele ( Radio Sarajevo)