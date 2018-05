Profesor Serwer upozorava : Bosanci moraju shvatiti da Putin i Erdogan njima manipuliraju

Posljednji blog profesora Daniela Serwera, jednog od najboljih poznavatelja Balkana, ukazuje na pokušaj HDZ-a u BiH da putem izmjene Izbornog zakona BiH da utabaju stazu za mogući treći entitet u BiH. Iako ne vjeruje u tu mogućnost, on kaže da HDZ ne podržava samo Hrvatska, već i Rusija, prenosi Glas Amerike.

„Vjerujem da je ruski uticaj u BIH vrlo opasan. Rusija pokušava destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, to je zapravo za njih mjesto na Balkanu na kojem je najlakše operirati, čak lakše nego u samoj Srbiji. To je zato što BIH ima slabu vladajuću strukturu. Oni mogu napraviti lako veliku nevolju u Bosni i Hercegovini, a bez da im treba puno resursa“, kaže Server i dodaje:

„To je upravo ono što čine, ne samo putem HDZ-a nego i premo Milorada Dodika. To je zaista užasno“.

Dodaje da SAD, OHR i EU moraju biti vrlo odlučni i oštri u odgovoru na te provokacije.

„ Dakle, provokacije dolaze od Srba i Hrvata, ali se konci ovih marioneta pomjeraju iz Moskve“, kađe Serwer.

Serwer kaže da nije baš siguran o čemu razgovaraju Ankara i Moskva kada je u pitanju Balkan.

„Ono čemu svjedočimo nije, ja smatram, dogovorena konspiracija između Ankare i Moskve. To je prije da oba centra jačaju vlastite interese i moć unutar BIH. Erdogan se oštro okrenuo islamizmu u posljednjih par godina. Jasno je da koristi svoj odnos sa Bakirom Izetbegovićem za jačanje turskog uticaja u BIH. On je ranije bio vrlo oprezan i nije se tako očigledno predao muslimanima ili recimo Bošnjacima u Albaniji, nastojao je održati dobre odnose i sa Srbima i Hrvatima. No, tog Erdogana više nema.

Sada je dinamika turskog uticaja takva, kao i ruskog, da se promoviraju etničke podjele. Drži se bliskost s Izetbegovićem, naravno Srbi i Hrvati to vide i to ih onda okreće ka Moskvi. Ovo je loše vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, kaže Server i dodaje:

„ Šta ga može zaustaviti. Prvenstveno jasnoća odgovora EU i Amerike. Međutim,. Najviše od svega jasnoća i odlučnost građana BiH. Moraju shvatiti da Moskva i Ankara njima manipuliraju, moraju se ujediniti kako bi se tome usprotivili. Volio bih u ovom slučaju, tako da kažem, vidjeti bh. nacionaliste u širem smislu. Dakle, građanska rekacija je nužna u ovim političkim igrama Moskve i Ankare“.

(Kliker.info-INS)