Profesor Serwer u Pressingu: Balkan je devedesetih SAD-u bio prioritet broj 1, sada nije ni među 30 (Video)

Da li je aktuelno američko vodstvo spremno odustati od Dejtonskog sporazuma i pristati na neka druga rješenja?

“Dejtonski mirovni sporazum je izvor problema u BiH, nema sumnje. Da, Amerikanci su ga napisali, ali to je bilo ono što su zaraćene strane mogle prihvatiti. Nametnuli smo ono što su Izetbegović, Tuđman i Milošević spremni potpisati. Šta su Amerikanci spremni sada uraditi? Već je prošlo 15 godina otkako su Amerikanci otvoreni reviziji Dejtonskog sporazuma“, kazao je Serwer gostujući u emisiji Pressing.

Istakao je da je ideja o odvajanju RS-a samo – mašta.

“Sve ono što se može desiti kroz reviziju Dejtona i dozvoliti RS da se odvoji je mašta. Odvajanje RS bi dovelo do nestabilnosti i nasilja. To je jedan od razloga zašto Dodik to radi i zašto naoružava svoju policiju. Amerikanci nisu čini mi se dovoljno svjesni ove opasnosti, jer ova uprava ne vodi računa puno o Balkanu kao što je to bio ranije slučaj, mada ni prošli nisu bili dobri“, smatra Serwer i ističe.

“Bošnjačko stanovništvo ne živi samo u centralnoj BiH. To je jedan ludi prijedlog koji uništava sve što je ostvareno u prošlosti, to bi dovelo do neke krnje Islamske republike koja bi mogla postati radikalna ili bi dovela do nekog vojnog rješenja. Razlog zašto je Milošević došao i potpisao jer se plašio što je 600.000 Srba iz BiH prešlo u Srbiju i tražilo mu pomoć“.

“Amerikanci će biti vidljiviji, kada se pojave. Devedesetih godina ih ništa nije zanimalo kao Balkan, to je bio prioritet broj 1. To više nije ni prioritet broj 30 u Washingtonu. Niko trenutno ne razmišlja o tome, osim nas nekoliko. To je možda i dobra vijest što znači da postoje mir i stabilnost na Balkanu“, istakao je.

Profesor Univerziteta Johns Hopkins i američki ekspert za Balkan Daniel Serwer je kazao da se suočavamo sa situacijom gdje su ljudi zaboravili na opasnosti koje su preživjeli u prošlosti, a greška je to zaboraviti, moramo se toga sjećati.

Korekcija granica između Srbije i Kosova?

“Vjerujem da bi moglo destabilizirati ne cijeli Balkan, ali BiH, možda i Makedoniju i šire. Mislim da može ojačati argumente Putina o Gruziji, Ukrajini da podržava etničko odvajanje. To ima šire implikacije”, kazao je Serwer.

Ruski ili američki plan?

“Ne bih to zvao američki plan. Amerikanci su rekli da su otvoreni da čuju mogu li Srbija i Kosovo naći sporazum, to je drukčije od onoga što Rusi promoviraju. Njima je to blagoslov. Greška je da i razmatramo taj prijedlog, ali je to sve što su rekli bar javno. Čak iako ima ljudi u američkoj administraciji kojima ne bi smetalo, mislim da je veliki broj ljudi koji to upozoravaju”, dodao je i kazao:

“Za Vučića je dati dio Srbije nemoguće, a da se Thaci odrekne sjevera Kosova je nemoguće. Diskusije na ovu temu su već zabrinjavajuće”.

Ko potiče te diskusije?

“Mislim da je jasno da je Bolton otvoren za ovakve diskusije. John Bolton se protivio nezavisnosti Kosova i za njega uništenje onoga što je postignuto je možda i dobrodošlo”, kazao je Serwer i nastavio:

“Ambicija Kosova i Srbije da uđu u EU, osnovna kvalifikacija za ulazak je da se postupa sa svim građanima jednako. Prijedlog zamjene teritorije i ljude je priznanje i Beograda i Prištine da oni ne mogu imati pravedan odnos prema manjinama i mislim da je to priznanje poraza”.

Serwer kaže da bi plan Dodika o nezavisnosti RS-a doveo do nestabilnosti.

“Milorad Dodik je jasno rekao da bi razmišljao o zamjeni teritorija i ljudi, kao nešto štoće biti povod za nezavisnot RS. Više puta je to rekao, da, to bi dovelo do nestabilnosti. Mogu očekivati patriote u BiH da se protive tome, ali mislim da se ne može očekivati neki rat jer niko nema političke volje ili snage ali može dovesti do ružne scene. Zaista sam preživio taj rat na Balkanu i situacija je mnogo bolja, ali vraćanje na etničke podjele na Balkanu su samo formula za nestabilnost”.

“Mi se suočavamo sa situacijom gdje su ljudi zaboravili na opasnosti koje su preživjeli u prošlosti, a greška je to zaboraviti, moramo se toga sjećati. Moramo cijeniti šta je mir iz proteklih 25 godina donio. Ljudi mi pričaju da im je bilo bolje u ratu, ali to nije tačno. Mogu biti nesretan zbog situacije u BiH, ali ako nisam sretan zbog korupcije onda je to mnogo bolje nego biti nesretan zbog ubistava. Trebamo znati šta se desilo u prošlosti kroz ta masovna ubistva”, kazao je Serwer.