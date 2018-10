Daniel Serwer je profesor na sveučilištu Johns Hopkins u Washingtonu i priznati politički analitičar. Od 1990-tih godina je angažiran na Balkanu, osobito u Bosni i Hercegovini, prenosi Al Jazeera Balkans.

Smatra da rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini nisu u velikom različiti od rezultata iz prošlosti. Poručuje da se građani Bosne i Hercegovine i dalje tuže na svoje vlade, a onda izaberu, manje ili više, iste ljude.

“Dakle, trebaju prestati prigovarati i početi surađivati jedni s drugima”, izjavio je Serwer za Al Jazeeru Balkans.

Primjećuje da je ipak novo to što će sada Milorad Dodik biti u Predsjedništvu Bosne i Hercegovne, a tu je i situacija sa Željkom Komšićem, zbog čega je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine jako razočarana i ljuta.

“Znate, ono što građani Bosne i Hercegovine trebaju razumjeti jeste da je sada sve u njihovim rukama. Nikoga u Washingtonu više nije briga kako su formirali vladu, koju su vladu formirali, sve dok je zemlja cijela i sve dok želi ući u NATO-u i Europsku uniju. Sve ostalo je u redu. Ono što doista uznemirava ljude u Washingtonu jeste kada Dodik govori o neovisnosti entiteta Republika Srpska. Možete računati da Amerikanci ne samo da to neće dozvoliti, nego će se aktivno protiviti ideji da se Republika Srpska odvoji od Bosne i Hercegovine. Za to nema nikakvih izgleda, jer čak ni Srbija ne može priznati neovisnu Republiku Srpsku. Ona može biti samo posjed fedualnog vladara iz Moskve.”

Zanimljivo je da će Dodik, kao član Predsjedništva, biti i predsjednik države, a pod američkim je sankcijama…

– Nije on jedini predsjednik koji je pod američkim sankcijama, ili nekim drugim restrikcijama. Dajte da vidimo što će učiniti. Možda će, kao predsjednik, odnosno član Predsjedništva, otkriti novu političku misiju – ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu! Nismo vidjeli napredak u Bosni kakav smo trebali imati. Ali, teško je to napraviti pod teretom Dejtonskog sporazuma, koji više ne odgovara situaciji u Bosni i Hercegovini. Vrlo je teško to promijeniti i u ovom trenutku ne vidim rješenje.

Što s takozvanim hrvatskim pitanjem u Bosni i Hercegovini? Kako komentirate Komšićev izbor u Predsjedništvo?

– Moje je mišljenje da je on propisno izabran, koliko ja znam. Dakle, prema pravilima igre. On nije Ćovićeva vrsta Hrvata, pa što onda?

Rusija? Dodik je u Predsjedništvu, ruski predsjednik Vladimir Putin je vrlo ambiciozan kada je Balkan u pitanju…

– Rusi mogu pokvariti situaciju na Balkanu, ali ne mogu nikome pomoći … mogu Dodiku dati novac, mogu igrati igre i promicati etnički nacionalizam i frakcionizam, ali ne mogu učiniti ništa pozitivno. Samo NATO i Europska unija mogu učiniti nešto pozitivno za Bosnu i Hercegovinu.

Vjerojatno ćemo uskoro imati novog američkog ambasadora u Sarajevu. Ljudi često misle da će se dolaskom novog ambasadora mijenjati američka politika.

– Uvijek dođe do promjene osobe, različiti ambasadori drugačije obavljaju svoj posao, no američka politika će biti prilično ista. To znači da Sjedinjene Američke Države podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Sve u striktnom skladu s Dejtonskim sporazumom, sve dok Dejtonski sporazum ne bude promijenjen.

(Kliker.info-AJB)