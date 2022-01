Profesor Serwer pojašnjava : Ove sankcije su jasno i nedvosmisleno upozorenje svakom drugom političaru u BiH

“Prvi uticaj je psihološki. Očekujem, ako to već i nismo čuli, da će Dodik eksplodirati zbog ovoga i reći gadne stvari. I to je jasna indikacija da je bilo psihološkog uticaja. On vjerovatno radi većinu svog prljavog posla u kešu, tako da nisam siguran da li su sankcije Ministarstva finansija imale tako veliki uticaj na njega.

Ali kada je riječ o TV stanici, ona vjerovatno obavlja neke međunarodne transfere, a Amerikanci mogu blokirati gotovo svaki međunarodni transfer jer svi oni u suštini idu kroz SAD”, rekao je Serwer.

Veoma važnim ocijenio je da su ove sankcije jasno i nedvosmisleno upozorenje svakom drugom političaru u BiH – ne samo Srbima, već i Bošnjacima i Hrvatima – da se Amerikanci više ne igraju, te da će raditi ovo ljudima koji su korumpirani ili koji pokušavaju da preokrenu Daytonski sporazum i napredak koji je došao nakon njega.

“Mislim da je taj uticaj možda i najvažniji. Neće promijeniti njegovo mišljenje, on je već odlučio, odredio je svoju sudbinu. Amerikanci žele da ga se riješe, ali dok ga se rješavaju žele se i pobrinuti da naredni političari koji se pojave razumiju granice igre”, govori Serwer.

Smatra da bi sankcije trebale uvesti i evropske zemlje, kako bi učinak bio veći.

“Mislim da bi trebale. Drugo je pitanje da li će to uraditi ili ne. Ali imam nadu da Njemačka hoće. Ako to uradi Njemačka, to je samo po sebi dvostruki signal. Bilo bi lijepo da to uradi cijela EU, ali to se neće dogoditi zbog Mađarske i vjerovatno još nekih država. Ali posebno bih volio vidjeti da sankcije uvedu Britanci i Nijemci. To bi bila prilično jasna poruka evropskih velikih sila”, istakao je Serwer.

Prema njegovim riječima, izvjesne su i dodatne američke sankcije.

“Mislim da možete očekivati još sankcija. Ne mislim da su iscrpili listu korumpiranih, destabilizirajućih balkanskih zvaničnika. Ima još puno toga. Pitanje je da li će neki ljudi, kada vide da se ovo dešava, napraviti preokret i krenuti u drugom smjeru. Nisam siguran koliko će to uticati na odluke Amerike, ali svakako mogu pokušati”, zaključuje Serwer u razgovoru za VOA.

(Kliker.info-Glas Amerike)