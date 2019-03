Profesor Ramić upozorava : Ne može se dati izgradnja bosanskohercegovačke energetske vrijednosti onome ko negira genocid u BiH

Emir Ramić iz Instituta za istraživanje genocida iz Kanade kazao je za Vijesti.ba da je novoformirana Komisija za Srebrenicu usmjerena direktno protiv mira i stabilnosti.

Ramić je u intervjuu za naš portal govorio o negiranju zločina i odbacivanju pravomoćnih presuda za ratne zločine, borbi za istinu, zatim radu svog Instituta na širenju istine o ratu u BiH u svijetu…



Kako gledate na formiranje komisija za Srebrenicu i Sarajevo od strane Vlade RS-a?



RAMIĆ: Formiranjem navedenih komisija Vlada RS ne priznaje internacionali poredak, negira sudski dokazane i utvrđene činjenice, agresivno atakuje na istinu, pravdu, međunarodnopravo, mir i bezbjednost i agresivno dehumanizira žrtve genocida u cilju promijene karaktera vojnog sukoba koji je bio obilježen agresijom i genocidom na BiH i njene građane, posebno Bošnjake. Istovremeno se pokušava internacionalizirati negiranje genocida, što je Institut za istraživanje genocida Kanada snažno osjetio i još osjeća u kampanji za peticiju Kanadskog parlamenta e-1837 kojom se traži krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici.



Podsjećam da je Vlada RS još 2004. formirala Komisiju za Srebrenicu, koja je utvrdila da je u Srebrenici izvršen genocid, te da su u genocidu učestvovale političke, vojne, policijske i upravne strukture RS, kao i strukture tadašnje Vojske Jugoslavije i MUP Republike Srbije. Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, presudili su da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima, a Srbija, kao jedina država u svijetu, osuđena da nije spriječila genocid i kaznila počinioce. Dakle, imamo utvrđene sve sudske činjenice, historijske i naučno istraživačke činjenice i ovo je zapravo pokušaj revizionističkog pristupa onome što je već nedvosmisleno utvrđeno. Izveštaj Komisije Vlade RS je konačan, verifikovan od svih političkih i pravnih subjekata u BiH i zbog toga ne može biti predmet rasprave.



Koja je svrha formiranja ovih komisija ako znamo da je Međunarodni sud u Hagu donio ravomoćne presude o tome šta se dogodilo na ovim prostorima?



RAMIĆ: Osnovna svrha formiranja komisija je pokušaj revizije historijskih, sudskih i naučnoistraživačkih činjenica usmjerenog direktno protiv mira i stabilnosti. Genocid u Srebrenici je nakon Holokausta prvi pravno verificiran genocid u Evropi, što znači da ima i pravnu i historijsku validnost. Zato je formiranje komisija kriminalni čin, novo civilizacijsko posrnuće RS i nastavak genocidnih aktivnosti drugim sredstvima. Velikosrpski revizionisti pokušavaju sakriti sve tragove svojih zločina u BiH, te nastaviti s daljnjom destrukcijom države BiH, prebacujući teren svojih anticivilizacijskih aktivnosti i na međunarodnu zajednicu, odnosno u sve države, posebno Kanadu, gdje se vodi kampanja za krivično gonjenje negatora genocida. Dehumanizirajuća filozofija koja se hranila etničkom i vjerskom mržnjom, koja je dovela do genocida, vratila se. Poricanje historije i istine postalo je normalno u mnogim dijelovima svijeta. U ovom trenutku naročito je važno za naučnike, novinare i druge stručnjake da se zauzmu za istinu i platformu koja zasjenjuje laži i dezinformacije. Historijski revizionizam ugrožava ne samo osjećaj pravde za žrtve u BiH, već i demokratski proces u regiji. Ako su SAD, Kanada i EU ozbiljne u namjeri da zaštite demokratiju i prava pojedinca, onda se ponajprije moraju zabaviti srpski, ali i hrvatskim napadima na istinu, pravdu i međunarodno pravo.



Nek ambasade zemalja čiji državljani su imenovani u ove komisije već su se javno ogradile od tih ljudi poručivši kako oni ne predstavljaju te države već isključivo sebe. Zbog čega onda Vlada RS-a troši novac svojih poreskih obveznika na ovakve stvari?



RAMIĆ: Radi se o kontinuiranoj strategiji političke pozicije i opozicije RS da se kroz relativizaciju pravosnažnih presuda o genocidu opravdaju zločini. Novoformirane komisije predstavljaju kulminaciju poricanja genocida i historijskog revizionizma od strane svih vlada u RS. Potrebno je posebno naglasiti da sudjelovanje jevrejskih profesora kao lidera navedenih komisija u pokušajima nepriznavanja međunarodnih pravosnažnih presuda i pokušajima negiranja počinjenog genocida u Srebrenici otvara prostor negatorima holokausta i zagovornicima antisemitizma u Evropi i svijetu da nastave osporavanje holokausta odnosno osnuju kontraverzne međunarodne komisije po istom modelu. I još nešto veoma važno Vlada RS troši velika sredstva za negiranje genocida i opsade Sarajeva u cilju poništavanja sudakih činjenica največih pravnih autoriteta u svijetu, odnosno onemogućavanja žrtvama da dosegnu krivičnu pravdu, a sve u cilju da se komisijama utiče na drugostepene presude protiv prvostepeno osuđenih ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića.



Koliko organizacije poput vaše mogu u svijetu doprinijeti tome da što više ljudi sazna istinu o ratu u BiH



RAMIĆ: Može mnogo doprinijeti. Uprkos svemu tome što je svjetski, pravni um izgovorio i prema čemu se tako jasno sudskim odlukama odredio, zvanična politika Srbije i Hrvatske i dalje ne posustaje, niti odustaje od teritorijalnih pretenzija prema državi BiH. U narednom periodu je za očekivati da će susjedne države pojačano djelovati protiv države BiH kako bi se ostvarili ciljevi koji u agresiji, udruženom zločinačkom poduhvatu i genocidu nisu ostvareni. Žrtve zaslužuju da budu tretirane kao moralni pobjednici, kao ljudi sposobni da žive u skladu sa standardima pravde i istine. A da bi se to desilo suditi treba ne samo zločincima, već i agresivno genocidnim politikama, praksama, idejama i projektima iza kojih stoji državni aparati. Svjedoci smo političkih poziva da se prošlost zaboravi, odnosno da se gradi “blistava budućnost”, koja neće uopće podrazumjevati razgovor o istini i pravdi. Takva politika za rezultat imala samo nove genocide koji su se ciklično događali na ovim prostorima. Bošnjaci su kroz povijest imali udjela u oblikovanju svjetske historije. Pridonijeli su razvoju svijeta sudjelujući u stvaranju nauke, kulture, sporta ali, i kad je trebalo, braneći Evropu i svijet. Bošnjaci su svoj nacionalni identitet očuvali i učvrstili u agresiji i genocidu. Sada se trebaju pripremiti za novu obranu vlastitoga identiteta. To je ozbiljni izazov koji prije svega podrazumjeva istinu o agresiji i genocidu i pravdu za žrtve. To se mora pretočiti u novi preporod bošnjačkog bića.



Bošnjački politički establišment je pozvan da odgovori na poziv žrtve za istinom i pravdom, institucionalizacijom kulture sjećanja, ne u ime osvete, već jedino u ime bolje zajedničke bosanskohercegovačke, a samim tim evropske i svjetske budućnosti. Posebno je važno da svi građani BiH izvuku pouke iz protekle agresije, da genocid ne može biti nikakvo rješenje za velikonacionalističke ciljeve. Potrebno je sadašnjim i budućim generacijama približiti zločine agresije i genocida u punom kapacitetu te graditi budućnost na univerzalnim i civilizacijskim vrijednostima istine i pravde. Moramo učiniti dodatne napore da se više nikad ne ponovi agresija i genocid, masovno silovanje, masovno mućenje u logorima, masovno protjerivanje, masovno uništavanje kulturnih, duhovnih i materjalnih dobara. Ne možemo uspostaviti povjerenje bez istinskog priznavanja genocida, a negiranjem genocida, kontinuitetom oduzimanja i ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i falsificiranjem historije nećemo ponuditi perspektivu novim generacijama. Ali ako istinski i ljudski prihvatimo činjenice o agresiji i genocidu i suočimo se s njima bez zadrške, perspektiva za normalan život u BiH postoji. To je osnovna misija rada Instituta za istraživanje genocida Kanada koja je do sada dala veoma dobre rezultate. Predstoji nam dugi marš istine i pravde. Na kraju toga marša bosanskohercegovačka mladost treba živjeti u zemlji gde će ljudi o njima suditi na osnovu njihovog karaktera, znanja i odnosa prema istini i pravdi. Kingov san u BiH znači graditi ljudskost, humanost, zajednički život na istini i pravdi. Mi ćemo zapamtiti ne riječi naših neprijatelja, već šutanje naših prijatelja.



Uskoro će sud u Hagu izreći drugostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Kakvu presudu možemo očekivati i može li eventualna potvrda prvostepene od 40 godina zatvora obesmisliti formiranje pomenutih komisija?



RAMIĆ: Prvostepenom presudom Karadžić je proglašen krivim za genocid počinjen u Srebrenici 1995. te učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata radi trajnog uklanjanja bosanskih muslimana i Hrvata s dijela teritorije BiH, što je za posljedicu imalo progon, istrebljivanje, deportaciju, ubistva, protupravne napade na civile. Osuđen je na 40 godina zatvora. Nauka o genocidu je dokazala da se bosanska istina i pravda ne može završiti genocidom u Srebrenici kao incidentom. Genocid je počinjen na čitavoj teritoriji BiH od 1992 do 1995. godine. I taj genocid ne može ostati nekažnjen. Slučaj Karadžića i Mladića, kao i mnogi drugi, ukazuju na to da je na sceni povijesni revizionizam u korist Srbije, kako bi se minimizirala ili čak negirala bilo kakva zločinačka uloga Srbije u agresiji i genocidu u BiH. Za mene koji se istraživanjem zločina agresije i genocida na BiH bavi više od 20 godina najvažnije je da sud potvrdi naučno istraživačke činjenice da udruženi zločinački poduhvat nije sveden unutar BiH, već da je Srbija bila kreator i izvršilac agresije i genocida u BiH. Jer apsurd je da udruženi zločinački poduhvat u slučaju „Prlić i ostali“ uključuje Hrvatsku, a da u slučaju „Karadžić“ ili „Mladić“ isključuje Srbiju.



Kako komentarišete to što je Parlament FBiH najveći energetski projekat Blok 7 u Tuzli dodijelio Kini koja otvorena podržava i negira genocid u BiH. Je li to sunovrat bošnjačke politike?



RAMIĆ: Poznato je da je Kina uz Rusiju bila jedina država u Vijeću sigurnosti UN koja se suprotstavila usvajanju britanske Rezolucije o Srebrenici, a u nedavno formiranoj Komisiji za Srebrenicu od strane Vlade RS nalaze se i kineski „stručnjaci“ koji su dobili zadatak da utvrde „nove činjenice“ i negiraju genocid u Srebrenici. Sve dok srpska elita smatra manji bh. entitet, nastao rezultatima agresije i genocida, kao najvažniji uspjeh savremene Srbije, sve dok srpska politička elita na čelu s Aleksandrom Vučićem smatra da je najveći spoljnopolitički uspjeh Srbije u tome što je onemogućila usvajanje Rezolucije o Srebrenici u UN, sve dok nema niti jednog traga o priznanju odgovornosti politčkog, vojnog i policijskog režima Srbije za agresiju i genocid na BiH, sve dok u obrazovnom sistemu Srbije ne budu naučne i sudske činjenice o genocidu u Srebrenici i BiH, sve dok nema iskrenog priznanja genocida i pokajanja za njega, sve dok nema pravde za žrtve genocida, Srbija će ostati tamna mrlja u svijetu sa največim brojem osuđenih ali i slobodnih zločinaca, sve dok ovaj anticivilizacijski hod Srbije podržava Kina i Rusija sa tim državama politički predstavnik žrtve treba biti oprezan. Jer nema te materijalne vrijednosti koja je važnija od istine i pravde. Ne može se dati izgradnja bosanskohercegovačke energetske vrijednosti onome ko negira genocid u BiH. Onaj ko negira istinu, onaj ko sakriva pravdu, onaj ko bježi od pokajanja, taj nije dobro došao u ekonomskom razvoju države BiH.

Haris Ljevo (Vijesti.ba)