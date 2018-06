Profesor Pejić jasno i glasno : Međunarodna zajednica zna da HDZ hoće treći entitet

“Postoji zločinački poduhvat koji je vezan za Herceg-Bosnu i Tuđmana. Herceg-Bosna je odigrala negativnu ulogu, podijelila je Bošnjake i Hrvate koji su se dobro zajednički branili sve dok nije izbio sukob među njima, a posljedice toga se i danas osjećaju na terenu. HDZ BiH hoće opet treći entitet, samo pod raznim imenima. No, to je opet treći entitet i obnova Herceg-Bosne. To je uvijek njihov san”, smatra Pejić.

S tim u vezi, ocijenio je nevjerovatnim tvrdnje zvaničnika HDZ-a BiH da je međunarodna zajednica protiv njih.

Pejić je naglasio da se izmjene Izbornog zakona BiH moraju napraviti prema demokratskim uzusima EU.

“Toliko vremena smo potrošili bez dogovora. Nema političkog konsenzusa o bitnim stvarima i nije mi jasno kako se ne mogu dogovoriti”, kazao je Pejić, dodavši da se nada da će rješenje ipak biti postignuto kako bi BiH učinila korak naprijed.

Kako je naveo, EU ima svoje kriterijume i nije protiv članstva BiH.

“Davali su nam šansu da se priključimo. Recimo, da su članovi Predsjedništva BiH i svi ostali politički akteri malo više angažovani, mogli bismo dati odgovore kako bismo kretali prema EU. Ovako…Bojim se da to neću doživjeti”, zaključio je Pejić.

