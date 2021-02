Profesor Nadir Arber potvrdio navode izraelske vlade : Lijek protiv Covid-19 lako proizvesti i za malu cijenu

Lijek pod nazivom EXO-CD24 primjenjuje se tako što ga pacijent direktno udiše u pluća na nekoliko minuta jednom dnevno, u periodu od pet dana, i na taj način prekida tzv. citokinsku oluju koju izaziva virus SARS-CoV-2.



Profesor Nadir Arber glavni je ljekar koji stoji iza ovog lijeka, a radi u svojoj laboratoriji u Tel Avivu pri Medicinskom centru Sourasky.



Upitan u intervjuu za FENU koliko dugo vremenski je radio na razvijanju ovog lijeka, Arber je kazao da na glavnoj komponenti lijeka radi više od dvije decenije, ali za liječenje karcinoma.



– Međutim, za lijek koji će se boriti protiv Covid-19, od ideje do prve faze, trebalo mi je samo šest mjeseci – kazao je on.



Objasnio je da se Faza 1, koja podrazumijeva testiranje na ljudima, sastoji od podfaza a i b. U podfazi a se primijenjuje jedna doza, a u podfazi b više doza.



– Kod testiranja ovih lijekova, uobičajene su tri faze. U Fazi 2 se provjerava efikasnost lijeka, prvo na malom broju pacijenata, a onda i na većem broju. Opet imamo te dvije podfaze. Faza 3 podrazumijeva međunarodno testiranje u više medicinskih centara. Testira se lijek, ali i placebo efekat na pacijentima – kazao je on.



Na kliničkom testiranju 30 pacijenata, koji su bili uumjerenom do teškom stanju, 29 je izašlo iz bolnice za tri do pet dana. Posljednji pacijent se također oporavio, ali mu je bio potreban duži vremenski period.



Glavni sastojak Arberovog lijeka su egzozomi koji se oslobađaju iz ćelijske membrane i koji obavljaju međućelijsku komunikaciju. Ti egzozomi budu obogaćeni proteinom CD-24, za kojeg je poznato da ima važnu ulogu u regulaciji imunološkog sistema.



Dosadašnja ispitivanja pokazala su da kod težih slučajeva Covid-19 izaziva veoma jaku i potencijalno po život opasnu reakciju imunološkog sistema, koja je poznata kao citokinska oluja. EXO-CD 24 djeluje tako što ublažava rekaciju imunološkog sistema.



Na pitanje kada očekuje da se lijek počne masovno koristiti na oboljelim, profesor Arber je kazao da zasad ne može znati vrijeme distribucije jer to zavisi od regulatora, kao i finansiranja koje on uspije obezbijediti.



Arber je također kazao da ovaj lijek neće imati utjecaj na globalnu kampanju vakcinacije s obzirom na to da se ovdje radi o dvije različite stvari.



– Nadam se da će kampanja vakcinacije biti uspješna, ali treba imati na umu da će Covid-19 biti među nama u jednom obliku ili drugom – kazao je profesor.



Na upit o mogućnosti međunarodne distribucije i proizvodnje lijeka van Izraela, rekao je da je upravou tome ljepota ovog lijeka.

– Pored što je siguran i efikasan, ovaj lijek se može vrlo lako proizvesti i za malu cijenu – zaključio je Arber za FENU.

(Kliker.info-Fena)