Profesor Lavić upozorava : U javnoj komunikativnoj orbiti primitivci ruše sve izgrađene kulturne oblike komuniciranja

Preizborna kampanja je zaista na vidjelo iznijela svu prljavštinu politike u Bosni i Hercegovini. Potvrđuje to i govor mržnje koji je posebno intenzivan posljednjih dana.

O ovom fenomenu u mini serijalu za Radiosarajevo.ba govore bosanskohercegovački intelektualci. Ovaj put toj je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu prof. dr. Senadin Lavić.

Podsjetimo, posljednjih dana su, barem sudeći po medijskim izvještajima, posebno na udaru lider Naše stranke Predrag Kojović, kandidat “četvorke” za načelnika Općine Centar Srđan Mandić (Naša stranka) i Igor Stojanović, zastupnik SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo…

Naime, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo i kandidat ove stranke za načelnika Općine Ilidža Fikret Prevljak je na “najgrublji i najdirektniji način” uputio prijetnje po život Kojovića, prenio je NAP.

“On je taj koji zagovara građansku BiH ili je, kaže, neće biti. Ama Boga mi nisi je ti ni stvarao, a biće je dok je god ovoga naroda, dobrog, Bošnja, sa svojim dobrim komšijama. Bit će Bosne i Hercegovine, ali tebe neće biti, siguran budi”, poruka je Fikreta Prevljaka u videu koji je objavljen na društvenim mrežama.

Spominjanje porodica

Prevljak se zasad nije oglasio o ovim optužbama.

Dovoljno o atmosferi uoči izbora 15. novembra govori i činjenica da su se u političkim obračunima u javnom prostoru počele spominjati i porodice.

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić se tako se na svom Facebook profilu osvrnuo na sve češće napade od strane, kako je rekao, plaćenih komentatora i botova SDA, “koji u svom pljuvanju onih koji misle drugačije od SDA sve više nemaju granica”.

“Već sam navikao, međutim nisam se pomirio s tim i nikada neću, da sam zavisno od potrebe “četnik” ili “ustaša”, da sam skovao “plan B” s Dodikom i Čovićem, da sam “maloumnik”, a evo zadnja je da sam dio novog udruženog zločinačkog poduhtvata. Iskreno mislim da onima koji ovo smišljaju ne trebam uopšte odgovarati. Njima treba ozbiljna stručna ljekarska pomoć. Ja im tu ne mogu pomoći. Naravno da mi nije svejedno kad me napadaju i kad iznose takve laži. Uglavnom sam trpio i trpim, osim kad mi dirnu u porodicu. Tu tvrđavu mi ne mogu srušiti”,napisao je , uz ostalo ,Nikšić.

Četnici, izdajnici…

Govor mržnje na političkoj sceni i u društvenim mrežama komentirao je i lider Naroda i pravde Elmedin Konaković.

“Oni: “Vi ste četnici, izdajnici, antisemiti, radikali, organizatori povorke, ‘adžija, Gavrilo, niste Bošnjaci, niste vjernici, ruski projekat, strani projekat, Gulenov projekat, borci Armije RBiH neBošnjaci su četnici, pokrivene žene na listama propagiraju LGBT… “

Mi: “Zaposlili ste članove porodice u javni sektor, respiratori, Asim, revizija presude, jačali ste Dodika i Čovića, niste efikasni u borbi protiv korone… “”, napisao je, pored ostalog, Konaković na Facebooku.

Demokratske fronte Željka Komšića je na svom Twitter profilu sinoć objavio da mu lider Naroda i pravde, navodno, prijetio batinanjem “preko svojih ljudi”, i to “ukoliko i dalje nastavi njegovu političku opciju nazvati crnokošuljaškom”.

“Molim SDP i Našu stranku da me brane“, napisao je Hebibović.

Kontaktirali smo danas Hebibovića koji je zaista potvrdio navode iznesene na društvenim mrežama, ali nije mogao iznijeti više detalja.

Tragom ovih objava zatražili smo i objašnjenje Konakovića koji je oštro odbacio navode da je bilo ko prijetio u njegovo ime, naglašavajući da takve metode oštro osuđuje.

Konaković i Hebibović

Pozvao je Hebibovića da navedeni slučaj i osobe koje su mu eventualno prijetile odmah prijavi policiji. U suprotnom, kazao je, ispostavit će se da je riječ o pokušaju jeftinog spina i skretanja pozornosti na DF koji, kako veli, gubi članstvo koje masovno prelazi u Narod i pravdu.

“Ja, vjerujte, do sinoć nisam znao ko je Nihat Hebibović i da se radi o Komšićevom savjetniku. On je vjerovatno, među ostalima, pisao ono što se inače piše protiv mene u zadnje vrijeme, a, evo, sada me nazivaju i crnokošuljašem. Međutim, notorna je laž da sam ja bilo kome prijetio, pa i preko posrednika“, rekao nam je Konaković.

Istovremeno, na društvenim mrežama su se, također, pojavile fotografije Srđana Mandića i Edina Forte, članova Naše stranke, na kojima se predsjednik DF-a Željko Komšić, koji je bio u društvu Milorada Dodika, naziva liderom “domobranske fronte“, što iz DF-a, očekivano, oštro osuđuju.

Na kritike da se služe govorom mržnje u kampanji, iz krugova bliskih SDA uglavom odgovaraju da se i “druga strana“ koristi istim ili sličnim metodama. Kada je sredinom oktobra potvrđena vijest da je Bakir Izetbegović, lider SDA, pozitivan na koronavirus, navodno su stigle brojne uvrede, bilo je i ismijavanja, pa i loših želja.

Slično je bilo i sa Nedžadom Ajnadžićem, kandidatom za načelnika Općine Centar, pa čak i nakon smrti federalnog ministra Salke Bukvarevića! SDA to pripisuje opozicionim krugovima.

Profesor Lavić u razgovoru za Radiosarajevo.ba kaže kako “vidimo i čujemo da se govor mržnje ekspandirao svuda oko nas“.

“I ponižava nas kao ljudska bića. U javnoj komunikativnoj orbiti primitivci ruše sve izgrađene kulturne oblike komuniciranja. Mi, nažalost, svjedočimo primitivnim govornim činovima kojima se nagovještavaju vrlo opasne namjere pojedinaca, prijetnje i izvršenja jezičkih iskaza“, kazao je Lavić.

Antibosansko djelovanje

Prema njegovim riječima, populizam nema mjere ni kriterija.

Ono što posebno zabrinjava jesu pokušaji diskreditacije pojedinih stranačkih zvaničnika i kandidata na nacionalnoj osnovi, što se mora najoštrije osuditi i odbaciti.

“Ne može se vrijeđati, klevetati ili ponižavati ljude poput Mire Lazovića, Srđana Mandića, Predraga Kojevića, Igora Stojanovića, Duške Jurišić, Jovana Divjaka, Mirka Pejanovića, Tatjane Ljujić-Mijatović i mnoge druge koji su bili tu “kad je bilo najteže”, a mogli su biti od Australije i Malezije do Amerike. Nevjerovatno i apsolutno nedopustivo je da pojedinci uzimaju pravo za sebe da vrlo neodgovorno sude o ljudima koje ne poznaju. Primitivizam populista direktno ruši bosanski državljanski identitet, perspektivu Bosne kao države slobodnih građana raznovrsnih određenja“, ističe Lavić.

Prema njegovim riječima, neodgovornoj i nemoralnoj etnopolitici odgovara da se u Bosni neprestano potencira stereotip o “tri naroda”, a, kako podvlači, posebno je naivno i glupavo “kada Bošnjaci napadaju na Srbe koji su s njima branili Bosnu i ginuli za nju”.

“O tome bi Bošnjaci u političkim partijama trebali dobro promisliti! To je ispod razine racionalne ljudske komunikacije. Uglavnom, tu se radi o pojedinačnim pohlepnim interesima. To ne može biti ni bosanska ni bošnjačka linija vodilja u gradnji respektabilne države koja je zasnovana na ideji bosanstva i zajedničkog života. Niko, dakle, nema pravo radi svoga stranačkog ili privatnog interesa potkopavati bosanski duh života i potvoriti čestite ljude u našem društvu. Ničim se ne može opravdati bijedno opanjkavanja ljudi koji su ginuli za slobodu Bosne kao svoje jedine države i domovine. Čini se, nažalost, da stranački jednosmjerci i “brigade botova” počinju da nas “uče” principima koji ne proizlaze iz bića Bosne. Zato je potvora osnova njihovog antibosanskog metoda djelovanja! “, zaključio je Lavić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)