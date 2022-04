Profesor Lavić pojašnjava : “Ne postoji u 21. stoljeću hrvatski, srpski i bošnjački legitimitet”

Zakonska mogućnost za vitalni nacionalni interes postoji i zašto ju ne bi povukli – kazao je u Otvorenom studiju na Federalnom radiju Senadin Lavić, profesor na FPN-u u Sarajevu i odnedavno član DF-a, komentirajući dešavanja u Parlamentu BiH u vezi Izbornog zakona.

Ne postoji u 21. stoljeću hrvatski, srpski i bošnjački legitimitet- kazao je Lavić, niti postoji hrvatski član Predsjedništva, već član Predsjedništva iz reda hrvatskog i svakog drugog od tri naroda. „Koji su to pravi Hrvati koji daju glasove u BiH?“- upitao je profesor sarajevskog FPN-a.

Ne bih želio biti maliciozan i samo bih želio naglasiti da ne predstavlja samo SDA Bošnjake.

„Ovdje već dvadeset i pet godina i više ovim građanima se prodaje priča koja je netačna, neiskrena i amoralna da jedna politička stranka predstavlja određeni narod. Treba javno i glasno reći da SDA, HDZ BiH, SNSD i SDS ne predstavljaju narode već određene političke grupacije koje nas obmanjuju da rade u interesu naroda.“

Uopće se kad je riječ o Izbornom zakonu unazad godinu dana nije pristupalo realno.

„Ta tragična ljubav između SDA i HDZ-a BiH dovela nas je do ove situacije, ta ljubav je rezultat pogrešnih ustupaka, pogrešnih došaptavanja i pogrešnog igranja.“

Odgovarajući na pitanje kako se DF kao koalicioni partner SDA nosi sa tom ljubavlju Lavić je kazao kako neko mora braniti državu.

„DF je ušao u sistem vlasti na državnom nivou, kao i na federalnom i kantonalnom nivou da bi branio državu. Mogu sasvim otvoreno reći da DF jeste jedina politička opcija danas koja otvoreno, jasno, glasno i precizno i ideološki brani interese države BiH. Ne partije, ne etničko religijske skupine, ne neke imaginarne političke oligarhije ili grupe koja vlada i u čije ime se ostvaruju neki interesi već u ime građana i ove države. Ako pratite istupe ljudi iz DF-a unazad godinu dana, a naročito o Izbornom zakonu vidjet ćete da je u prvom planu uvijek bio interes BiH.“

U kontekstu razloga koaliranja SDA i DF i priče da je cilj spriječiti dogovor SDA sa HDZ-om BiH Lavić je naglasio da mi ni dan danas ne znamo precizno šta su se to oni u Mostaru dogovarali. Na pitanje da li su istupi i stavovi SDA o Izbornom zakonu u smislu posljednjih dešavanja dovoljan pokazatelj da te dvije stranke ne idu u istom smjeru profesor sarajevskog FPN-a je istakao da nažalost SDA plaća ceh pogrešnog djelovanja i saradnje sa HDZ-om.

„I ovo trenutno što se dešava sa Izbornim zakonom jeste plaćanje nekih računa, ovo je bio potez u nuždi- povlaćenje vitalnog nacionalnog interesa. Da ne kažem potez očajnika, ali se nešto moralo uraditi da bi se zaustavio dramatičan proces. Bilo bi katastrofalno da jedan diskriminatorni prijedlog Izbornog zakona uđe u proceduru i da cijeli svijet gleda to, da ne pričam da se govori o tome da će neko ovdje to da prihvati. Zamislite koji nered stvoren da je taj Izborni zakon prošao? Federacija BiH bi bila dovedena u jedno opasno stanje.“

Izborni zakon je jedan od ozbiljnijih zakona u BiH i njemu ipak morate pristupiti mnogo ozbiljnije, a ne gurati ga kroz hitne procedure- naglasio je Lavić.

„Izborni zakon mora uvažiti presude Evropskog suda za ljudska prava, svih pet. I nema nema vremena, kome se to žuri? Nema ovdje više brzih poteza, nećete valjda od pobunjeničke grupe napraviti državu kao što su to htjeli 1992?“

Ne može Izborni zakon biti zakon za jednu političku partiju, jednog čovjeka i jednu etničku grupu- precizirao je Lavić.

„Samo u BiH non stop govorimo o narodima. Ima naroda i Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, samo se u BiH stalno potencira da narodi vode politiku u BiH. Politiku treba da vode građani i da se građanska riječ čuje. U Ustavu BiH samo su pomenuti narodi koji su sasatvni dio bosanskohercegovačke nacije i u čemu je sad problem? Dvdeset naroda još živi u BiH, ali njih niko ne pominje nego stalno Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Možemo li mi otvoriti politički život u BiH za Rome, za Jevreje, za Čehe za Slovake…otkud taj ekskluzivitet Bošnjaka, Srba i Hrvata, ima tu nešto nepošteno da znate. Zašto mi nismo u stanju da napravimo ustav koji će se brinuti o jednakopravnosti svakog čovjeka? Ja vjerujem u to da ako se ostavri pravo svakog pojedinačnog građanina BiH da će se time riješiti i pitanje kolektiviteta. Zašto mi ignoriramo non stop pojedinca, a samo se priča o ugroženosti kolektiviteta? Ovdje samo vidimo da od svega interes imaju Srbija i Hrvatska kojima treba priča o brizi za Srbe i Hrvate u BiH.“

Ne postoji u 21. stoljeću hrvatski, srpski i bošnjački legitimitet- kazao je Lavić, niti postoji hrvatski član Predsjedništva, već član Predsjedništva iz reda hrvatskog i svakog drugog od tri naroda.

„Koji su to pravi Hrvati koji daju glasove u BiH? Neka neko objasni koji su to pravi Hrvati? Osim toga na izborima ne glasaju Srbi, Hrvati i Bošnjaci, već po Izbornom zakonu glasaju građani ove zemlje i držimo se toga. Ne može mene niko prisliti ili nekim izbornim zakonom ograničiti da ja dam glas ovome ili onome Bošnjaku, Hrvatu ili Srbinu, to je anticivilizacijski“- poručio je Lavić.

(FTV)