Profesor Kukić poručio predsjednici Hrvatske : Tako vam svega, prestanite pomagati

Posljednji istup Kolinde Grabar Kitarović u Briselu, tokom kojeg je govorila o unutrašnjim pitanjima u BiH, sveučilišni profesor Slavo Kukić smatra pokazateljem retuđmanizacije Hrvatske.

“To je pokazatelj radikalnog skretanja Hrvatske u desni ekstremizam, kojim se ne pomaže Hrvatima u BiH”, kaže profesor Kukić za Vijesti.ba, analizirajući poruke hrvatske predsjednice nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima.



Grabar Kitarović je, podsjećamo, tokom razgovora sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom govorila i o BiH.



“Izrazila sam zabrinutost zbog događanja u BiH. Hrvati moraju imati pravo na izbor svojih legitimnih političkih predstavnika. Nužna je reforma Izbornog zakona”, napisala je predsjednica Hrvatske na Twitteru.



Prema njenim riječima, Hrvatska zastupa politiku proširenja, “ali na temelju ispunjavanja apsolutno svih kriterija”. Što se tiče BiH, Grabar Kitarović je kazala kako sada ima više razumijevanja za nastojanja da se promijeni izborni zakon.



“Postoji sve veće razumijevanje i usudila bih se reći da se malo ranije, nekoliko godina prije izbora, agresivnije krenulo u insistiranje na promjenama u BiH, koja naravno mora provesti sama BiH, na promjenama Izbornog zakona i ispunjavanja europskih kriterija, možda danas ne bismo bili u ovakvoj situaciji”, rekla je hrvatska predsjednica novinarima.



S druge strane, profesor Kukić smatra da se na ovakav način pomoć sestrinskoj partiji HDZ-a Hrvatske u BiH, te interes njenog rukovodstva, želi predstaviti kao interes hrvatskog naroda.



“Ja kao Hrvat nemam šta drugo na to reći nego: ‘Tako vam svega, prestanite nam pomagati'”, kategoričan je Kukić.



Na pitanje da li hrvatska predsjednica ovakvim istupom zapravo prijeti BiH blokiranjem EU puta zbog Izbornog zakona, ovaj sveučilišni profesor ističe da se postavlja pitanje šta Grabar Kitarović podrazumijeva pod “ispunjavanjem apsolutno svih kriterija”.



“Promjene Izbornog zakona i Ustava, koje ona sugeriše, nisu evropski kriteriji. Ako ih ona podrazumijeva evropskim kriterijima, onda je apsolutno na krivom tragu. To su kriteriji 17. i 18. vijeka, a ne kriteriji EU i 21. vijeka, niti sistem evropskih vrijednosti”, navodi Kukić.



Ukoliko hrvatska predsjednica promjene Izbornog zakona BiH, koje sugeriše, smatra evropskim kriterijima, dodaje naš sagovornik, onda to jeste direktna prijetnja BiH s porukom:



“Ili ćete udovoljiti ultimatumima koje mi pred vas postavljamo, a koji su interes naše sestrinske partije u BiH u cilju da se ona ovjekovječi na vlasti, ili ćemo zaustaviti vaš evropski put”.



Kukić ističe kako bi hrvatskoj predsjednici na ovakve stavove odgovorio riječima:



“Takav nam EU put ne treba, jer vodi u podjele BiH kao društva i države, a ako je to uslov evropskog puta, zahvaljujem se i Vama i evropskom putu i Evropi”.