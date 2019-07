Profesor Kukić o Aluminiju : Kad se izvlači maslo – hrvatsko, kad su računi – državno

Gost Novog dana bio je univerzitetski profesor i politički analitičar Slavo Kukić. Govoreći o stanju u Aluminiju, on je za N1 danas kazao da ”kad treba izvlačiti maslo, onda je to hrvatsko, a kad treba posložiti račune, onda je to državno”.

O Samitu o Zapadnom Balkanu koji se održava ovih dana u poljskom gradu Poznanu i tome može li Bosna i Hercegovina očekivati konkretan rezultat u vezi sa tim samitom je rekao će to biti još jedan razgovor bez posebnih efekata.

“To ne znači da Berlinski proces nema smisla. Treba spomenuti da je 1. jula ukinut roming u regiji, ali bojim se da je toliko toga problematičnog da se ne otvaraju vrata optizmizma. Na primjer, Srbija ne priznaje Kosovo, Kosovo je zabranilo srpskim političarima ulazak na Kosovo, pa imate problem BiH i Kosova – jer ono što radi predsjedavajući Predsjedništva BiH naprosto je produžena ruka srbijanske politike, što za posljedicu ima da Kosovo BiH tretira kao Srbiju. Mislim da bez obzira na te sve ambicije Angele Merkel i EU će biti razgovor bez posebnih učinaka”, komentarisao je Kukić u razgovoru sa voditeljicom Novog dana Ivanom Crnogorac.

Upitan da prokomentariše ima li Evropska unija vremena baviti se regionom i zemljama Zapadnog Balkana, Kukić je istakao: “Mislim da ne. Uostalom to je ovih dana francuski predsjednik eksplicitno rekao da nema ništa od proširenja EU u ovom momentu, jer EU mora posrediti stvari u vlastitoj kući, prema tome sve što pokušava Merkel i drugi čelnici EU, bojim se da nije u prvom planu u ovom momentu. Ako su doista zainteresirani za ovaj prostor Zapadnog Balkana, onda su mogli biti puno efikasniji, a oni se ponašaju kao stara frajla i čekaju da im bude sve servirano na tanjiru”.

Kukić je za N1 govorio i o stanju u Aluminiju Mostar, te tome da li je izgledno njegovo gašenje početkom naredne sedmice.

“Tu je nekoliko razina problema. Jedna od njih je neupitna a to je socijalna razina – činjenica da će ostati 900 radnika bez posla, i time i da je izgledno da će 900 obitelji spakirati kofere i napustiti BiH. Ako gledate s pozicije interesa kapitala – vlasnici su Vlada FBiH, mali dioničari i hrvatska dioničari. Generalni interes je profit a ako se stvaraju gubici, logičan interes vlasnika je da se ono što pravi štetu da se gasi. Druga razina je odgovornost za poslovanje. Sva ta odgovornost je usmjerena prema Vladi FBIH. Od nje se traži da se osigura struja po posebnim tarifama, iako niko ne kaže koje su posljedice toga – država će ostati bez novih dividenti, ugroženo će biti 500.000 umirovljenika, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Niko ne okreće pogled prema malim dioničarima koji su 44 posto vlasnici. I na koncu, niko ne postavlja pitanje Hrvatske koja je 12 posto suvlasnik u Aluminiju i šta su njene obaveze. Recimo, iz struje koju proizvodi iz akumulacije Buško jezero i to 30 godina potkradajući drugu državu, a danas čeka šta će se dogoditi s Aluminijem. Glavna adresa odgovornosti bi trebala biti okrenuta prema kriminogenoj ideologiji HDZ-a koja tamo zapošljava rodbinu, stranačke kadrove. Tamo zadržava apsolutnu kontrolu po principu ‘ovo je hrvatsko’. Pogledajte ko je sve zaposlen u Aluminiju – to je rodbina Čovića, Bevande, Miličević – najisturenijeg HDZ-ovog kruga. Kad treba izvlačiti maslo, onda je to hrvatsko, a kad treba posložiti račune, onda je to državno”, naveo je Kukić.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu Alumunij d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina, a o tome kako je moguće da je tek juče usvojena ta informacija, profesor Kukić naglasio je kako je to nevjerovatno.

“Ona je usvojila infromaciju umjesto da je svake godine najmanje dva puta od organa upravljanja, nadzornog odbora tražila detaljne informacije kako bi mogla određivati dalje mjere šta činiti tamo gdje je njezin kapital. Na ovaj način se samo pokazuje kako na toj vladi postoji saglasnost. Interesna grupiranja ovo je bošnjačko, hrvatsko, ne dirajte u naše krugove mi nećemo u vaše”, poručio je.

Upitali smo ga i da li je prekasno tražiti investitore sada, Kukić je rekao: “Moglo se učiniti svašta i u puno povoljnijim situacijama. Glencore je intervenirao da bi ugasio ‘požar’ bar na nekoliko dana, što pokazuje da je zainteresiran za Aluminij i kako taj ‘požar’ sada koristi kako bi dobio od države privilegiranu cijenu struje. Spašavanje nekoga ne smije biti uzrok upropaštavanja svega ostalog. Ako može opstati tim bolje – opstat će 900 radnika, ali ako Aluminij ne može, ako prijeti daljim dubiozama, s tim se treba pomiriti. Mišljenje ekonomista je da spašavanje ovakvog Aluminija puno skuplje nego izgradnja potpuno novog kapaciteta s novim tehnologijama”.

Kukić je u Novom danu istakao i kako smatra da niko neće snositi odgovornost ukoliko dođe do gašenja Aluminija Mostar, jer kako je naglasio, da ovdje upropaštavaju zemlju 30 godina i da niko ne snosi odgovornost, te ako to i bude slučaj, da će onda nastradati neko na nižim razinama, neko ko nije ni kriv ni dužan.

Pitali smo ga i za mišljenje o RTV Herceg-Bosna, koja je prije nekoliko dana počela sa radom.

“Mi u BiH moramo imati javne servise koji trebaju biti izraz svih različitosti jezičkih i kulturoloških mogućnosti kako bi se dobile informacije iz svih dijelova zemlje, ali ne trebamo imati medije koji će biti u funkciji dodatne dezintegracije BiH. Imamo takve medije i danas. Podtekst ove televizije je dezintegrirajući za BiH. Obrazlaže se da je to pravo hrvatskog naroda. ‘Bože kćeri da te beg uzme’, što bi se reklo, ali mislim da je zamišljena kao instrument očuvanja moći jedne dominantne političke interesne grupacije. Mislim da taj projekt nema šanse da dugu poživi. Sigurno je da će HDZ sve učiniti da RTV Herceg-Bosni nakači na RTV taksu, a ako to ne uspije, onda će se vrlo brzo ugasiti. Bilo je takvih projekata još, sjetite se Erotela, Naše televizije koja je sad inkorporirana u RTV Herceg-Bosnu”, istakao je Kukić.