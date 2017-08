Profesor Kukić i ne pomišlja na odustajanje : Čovića se nikada nisam bojao, pobijedio bih ga sa 100 hiljada glasova razlike !

On je napomenuo da su postojeći Izborni zakon i Ustav BiH sami po sebi diskriminatorni što se tiče dijela građana BiH, prije svega, Hrvata, Srba i Bošnjaka tamo gdje su oni nominalno u manjini, ali i svih ostalih koji ne pripadaju ovim trima etničkim grupama.

HDZ-ov prijedlog, kako je ocijenio, ne da diskriminište druge narode na prostorima u kojima su nominalno u manjini, nego diskriminiše i dijelove vlastitog naroda tamo gdje su oni u nominalnoj manjini.

“Prema ovom prijedlogu izmjena Izbornog zakona, među Hrvatima su uvedene dvije grupacije: hrvati prvog i Hrvati drugog reda, pri čemu u drugu grupi pripadaju svi Hrvati koji se ne nalaze izvan zapadne Hercegovine plus Tomislavgrad i Livno i pri čemu se svim ostalima onemogućuje da participiraju i da konzumiraju svoja građanska i ljudska prava u kojem god da su drugom dijelu BiH. Istim tipom diskriminacije pogođeni su i Bošnjaci i Srbi”, upozorio je Kukić.

Stoga mu se, kako je naveo, ne čini normalnim da ovaj prijedlog dobije podršku u Predstavničkom domu BiH.

Osvrnuo se i na partnerstvo Čovića i Dodika, te HDZ-a i SNSD-a. Taj odnos, smatra, sasvim je jasan političkoj klasi u BiH, ali i svjetskim centrima moći.

“Razlike koje su postojale između Dodika i Čovića danas su sve manje naglašene. Često sam govorio o tome kako je Čović suptilniji, te što se tiče svog komuniciranja sa javnošću, posebno evropskom i svjetskom, djeluje evropejski. Bojim se da on odustaje od tog svog osjećaja”, istakao je, između ostalog, Kukić.

Da je Čoviću bitniji Dodik od naroda čije interese, tobože, brani, dodao je, svjedoči i sve ono što se u proteklom periodu dešavalo u vezi sa biskupom Komaricom.

“Savez sa Dodikom je vrlo čvrst, a postoje dva razloga zašto to može biti. Jedan razlog je da se potpomogne destrukcija BiH i da se otvore vrata njenoj disoluciji. Drugi razlog za koji vjerujem da je puno vjerovatniji od prvog, jeste da se zadrži postojeći status quo i da se na taj način osigura vlastita pravna zaštita, jer su i jedan i drugi zaglibili u istoj slijepoj ulici u kriminalu, zbog kojeg se mora odgovarati”, kazao je Kukić.

Govoreći o potencijalnoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH na izborima 2018. godine, on je istakao da je prerano govoriti o toj temi.

“Ako se odlučim kandidovati, očekujem podršku sveg građanskog dijela BiH, odnosno FBiH, te podršku nevladinih organizacija, političkih partija i ljudi građanske provenijencije. Sasvim sa siguran da ću Dragana Čovića, ako on u tom slučaju bude imao hrabrosti da se kandiduje, pobijediti sa najmanje 100.000 glasova. Čuo sam ovih dana da bi me Čović mogao zastrašiti kao 2014. No, nije me zastrašio ni 2014. niti će me zastrašiti 2018. Takvih kao on, ja se nikad nisam bojao”, poručio je profesor Kukić.

