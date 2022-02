Profesor Komšić otvoreno kritikuje i upozorava : Šta naši “patrioti” rade da nam se ne dogodi Ukrajina,gleda li Bakir TV?

Ugledni profesor i ratni član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, prof. dr. Ivo Komšić kazao je u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba u povodu početka ruske invazije na Ukrajinu kako ta kriza jeste tragedija navedene zemlje, ali će “imati sigurno dugoročne i višeznačne posljedice”.

Ukrajinski scenarij

Iako će, kako kaže, to ostati uglavnom u domeni međunarodne zajednice, NATO-a i EU, “ta kriza se dotiče i nas”.

“Putin je u svom obraćanju pred agresiju na Ukrajinu nabrojao zemlje i oblasti koje želi staviti pod svoju vojnu i političku kontrolu. U taj krug spada i Balkan a izričito je naveo i našu zemlju. Dakle, moguć je ukrajinski scenarij, tj. scenarij s Donjeckom i Luganskom.

Što to znači?”, pita se Komšić.

Prema njegovom mišljenju, to znači da Dodik može dovršiti proces osamostaljenja RS-a, u koji je otvoreno krenuo.

“Potrebno je samo da to verificira Narodna skupština RS-a. Poslije toga slijedi priznanje od Srbije i Rusije. Da bi se zaštitila ta samoproglašena republika, Vučić šalje svoje vojne snage na entitetsku granicu u BiH. Putin to podržava sa svojim vojnim snagama. On ima način kako te snage dovesti na teren BiH i preskočiti EUFOR koji je stacioniran u Sarajevu, o tome ne treba sumnjati”, analizira sagovornik portala Radiosarajevo.ba.

Nadalje, on smatra da ovaj scenarij proizilazi iz onoga što je Vučić već pripremio.

Podsjeća da je predsjednik Srbije u zadnjih pet godina prešao prag od dvije milijarde na naoružanje (samo ove godine planirano ulaganje u naoružanje i vojnu opremu je pola milijarde eura, op.a.).

“Radi se o ofanzivnom naoružanju, vojnim avionima, ofanzivnim dronovima i ofanzivnom klasičnom naoružanju (raketama velikog i kratkog dometa). Zašto se on pripremao, protiv koga upotrijebiti to naoružanje? Ne može protiv susjednih zemalja koje su već u NATO-u. Jedina meta može biti BiH, odnosno zaštita RS-a”, ukazuje on.

Raščistiti sa RS i trećim entitetom

Dodik je, dodaje, otvoreno u ovoj situaciji stao na rusku stranu.

“Također, jedini političar u BiH i na Zapadu koji nije osudio rusku agresiju na Ukrajinu je Dragan Čović. Međutim, u ovoj situaciji Čović ispada iz igre jer ne može imati podršku iz Hrvatske koja je u NATO-u i u EU – ona mora njih slijediti. Dakle, stvari su se same poredale: Dodik se eksponirao protiv cijelog zapadnog svijeta, Čović je sam sebe izveo na vjetrometinu. Ovo je prilika da se i jedan i drugi eliminiraju iz politike BiH, odnosno da se za sva vremena raščisti s RS-om i sa Čovićevim trećim entitetom“, istkao je Komšić.

Na praksu odgovoriti praksom

Pita se, međutim, šta čine naši državni i politički funkcioneri koji su sebe davno proglasili “patriotima” i „čuvarima suvereniteta i teritorijalnog integriteta“ države?

“Oni su po ustaljenoj njihovoj praksi nastavili voditi politiku izjavama za medije, i to sa općim frazama i uobičajenim floskulama. Događaji oko nas su praktični, nisu politikanski. Na praksu se odgovara praksom a ne političkom pozom. Bilo je za očekivati da će naš ‘patriotski’ politički i državni blok zasjedati 24 sata bez prestanka, da će sazvati sve relevantne funkcionere vlasti (ljude iz kolegija državnog i federalnog palamenta, ministra obrane, direktora civilne zaštite, policijske dužnosnike, rukovoditelje ostalih važnih državnih službi), da će podijeliti zadatke i tražiti precizne programe aktivnosti u slučaju ukrajinskog scenarija u našoj zemlji, da će barem najaviti neki rezervni vojni i policijski sastav koji je u stanju braniti našu zemlju”, upozorava Komšić.

Čak, nastavlja, da su procijenili da je taj scenarij nerealan trebalo je održati takve sastanke i “uvjeriti domaću i stranu javnost da vode računa o državi i njenim građanima i da je njihova procjena takva”.

“Drugi krug aktivnosti je trebao biti prema međunarodnoj zajednici, sastanci i konsultacije s ambasadorima zemalja članica NATO-a i konkretni zahtjevi, pismeno podneseni, što se od njih traži i očekuje u njihovom mandatu obrane Dejtonskog sporazuma i države BiH. Nitko neće preuzeti na sebe samoinicijativno brigu o našoj zemlji ako to ne učine naši funkcioneri. To treba biti naša briga i naša potreba, naš aktivan zahtjev prema njima. Ništa ne znače izjave da mi slijedimo njihove javne stavove i opredjeljenja prema agresiji na Ukrajinu, treba ispostaviti naše zahtjeve da se ne bi ukrajinski scenarij desio kod nas”, rekao je ratni član Predsjedništva RBiH.

Gleda li Bakir TV?

“Naši ‘patrioti’ se sastaju sa ‘svojim ljudima’ po kafanama i restoranima ili na sijelima na minderima. Razlika među njima je samo u tome što se na jednim sijelima pije alkohol a na drugima ne. Da stvar bude gora, stupidnim izjavama se i dalje pažnja međunarodne zajednice skreće na pregovore oko promjene Izbornog zakona kao da to sada ikome može biti i u primisli”, kaže Komšić, te nastavlja:

“Bakir Izetbegović izgleda dva dana ne gleda tv i ne zna da je u Evropi počeo rat i da akter tog rata prijeti i Bosni i Hercegovini. On ne odustaje, on se fokusirao na pregovore s Čovićem, ruskim čovjekom, i uporno ponavlja kako se izbori mogu odgoditi dok se oni ne dogovore.”

Podvukao je da da je ovo je prilika da se traži od međunarodne zajednice, koja se objedinila na ukrajinskoj krizi, da ukloni iz politike BiH Putinove jatake.

“Da se traži produljenje sankcija koje su započete i da se prošire na one koji ovu zemlju blokiraju i politički i ekonomski već punih 25 godina, pod ruskim utjecajem. Osim kriminala koji im se može pripisati, oni trebaju odgovarati za blokadu ove zemlje, za rušenje Dejtonskog sporazuma i ugrožavanje mira. Te sankcije trebaju obuhvatiti podjednako i Čovića i B. Izetbegovića kao i Dodika jer svaki od njih snosi svoj dio odgovornosti.

Ali, to se treba tražiti, na tome treba insistirati a ne sjediti skrštenih ruku i prozivati međunarodnu zajednicu za nečinjenje. Ovo je prilika da se RS i treći entitet pomnože s nulom. Nažalost, ta prilika se propušta”, ogorčeno zaključuje Komšić.

Faruk Vele