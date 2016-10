Profesor Kecmanović savjetuje Ddodika : “Ne treba se plašiti raspakivanja Dejtonskog sporazuma”

Savjetnik Milorada Dodika akademik Nenad Kecmanović ocijenio je da bi Republika Srpska trebalo da se oslobodi straha od prijetnje raspakivanja Dejtonskog sporazuma jer se time ne bi raspakovala RS, nego BiH i Federacija BiH.

– Ako Valonija može da blokira 20 država EU, valjda i Srpska sa pola teritorije i trećinom stanovništva, može da kaže kakvu hoće BiH – rekao je Kecmanović na Beogradskom sajmu knjiga.

On je na promociji izdanja Predstavništva Republike Srpske u Beogradu rekao da se može postaviti pitanje zašto bi Republika Srpska beskonačno insistirala na Dejtonskom sporazumu, ako ga niko drugi neće?

– Možda se već jednom treba osloboditi straha od prijetnje raspakivanja Dejtona. Ne bi se time raspakovala Republika Srpska, nego BiH i FBiH. Vratili bismo se na prethodno stanje, u kojem se bošnjačko-hrvatska federacija i Repubika Srpska, kao međunarodno priznate strane, još nisu bile dogovorile da se udruže u BiH – rekao je Kecmanović.

On smatra da i Aneks 4 Dejtonskog sporazuma /Ustav/ treba iznijeti na referendum jer narod u Republici Srpskoj nikada nije imao priliku da se izjasni u BiH, što je praksa u civlizovanim i demokratskim državama u svijetu.

– Nisam za rušenje Dejtonskog sporazuma, ali zašto da i Srpska jednom ne kaže da nema ništa protiv. Uvjeren sam da bi Bošnjaci i njihovi zapadni patroni počeli da ga brane. A imali bi i zašto. Njima je mnogo više stalo do opstanka BiH, a bez Dejtona nje neće biti – rekao je Kecmanović.

On je istakao da Dejton Republika Srpska već dvije decenije grčevito brani, dok je optužuju da ga krši i da je referendum o Danu Republike Srpske korak ka secesiji.

On smatra da je provokacijom da se predsjednik jedne Republike /Milorad Dodik/ poziva na saslušanje /zbog referenduma o Danu Republike Srpske/, dat dobar razlog da se požuri sa referendumom o Sudu i Tužilaštvu BiH, što neće biti novi referendum, nego samo aktuelizacija odluke parlamenta Srpske.

Kecmanović je rekao da to neće značiti drugi korak ka secesiji, a još manje rušenje Dejtonskog sporazuma, nego rehabilitaciju izvornog Dejtona i vraćanje samo jedne od entitetskih nadležnosti, koje su političkim i pravim nasiljem otete od Republike Srpske.

Kecmanović je podsjetio na Deklaraciju SNSD-a iz 2015. godine, da će u 2018. godini predložiti Skupštini Srpske referendum o statusu Republike Srpske, ukoliko do kraja 2017. godine ne bude vidljivih elemenata uvažavanja stavova Republike Srpske i vraćene njene nadležnosti.

Ovom deklaracijom, podsjetio je, predviđeno je da, ukoliko se građani Srpske izjasne, da su za samostalnost, da Srpska predloži FBiH mirno razdruživanje uz obostrano priznanje.

– Ukoliko do toga dođe, deklaracijom se predlaže da se na teritoriji postojeće BiH formira unija država, otvorenih granica i slobodnog kretanja robe – rekao je on, dodajući da to nije secesionistička i antidejtonska deklaracija, kako se nekad spočitava Dodiku, jer i samostalnu Srpsku smješta u okvire BiH.

