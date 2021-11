Profesor Ivo Komšić uputio apel građanima i političarima: Mora se čuti naš glas, podržite Principe za izmjene ustava BiH

Prof.dr. Ivo Komšić, član Uprave Hrvatskog narodnog vijeća u BiH uputio je apel građanima Bosne i Hercegovine.

Njegov apel prenosimo u cijelosti:



– Poštovani građani Bosne i Hercegovine,



Dragi podrinjci, posavci, hercegovci, krajišnici



Imam potrebu i obavezu da vam se obratim i da vas pozovem da podržite Prinicpe za izmjene ustava Bosne i Hercegovine koje su usuglasile organizacije civilnog društva Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatskog narodnog vijeća, Srpskog građanskog vijeća i Foruma parlamentaraca BiH 1990.



U međuvremenu Principe su podržale i broje druge organizacije civilnog društva: Mostarski krug, Centar za mir i multietničku suradnju, Udruga hrvatski Dom, Jevrjesko KHD La Benevolencije, Društvo za ugrožene narode, Fondacija Pravda za BiH, Forum građana Tuzle, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za genocid iz Kanade, Centar za promociju civilnog društva, Bosanska zajednica Australije, kao i akademske ustanove iz BIH i mnogobrojni istaknuti pojedinci iz države i inozemstva.



Vašu podršku možete pružiti putem web aplikacije www.izmjeneustava.com gdje je već podršku dalo 40.000 građana BiH, iz svih naroda, oba entiteta, Brčko Distrikta, iz domovine i inozemstva.



Naše organizacije se zalažu da mi u BiH imamo ista ona ljudska prava i slobode kakvu imaju svi drugi građani u bilo kojoj drugoj državi Evropske unije uvažavajući etničke posebnosti koje se jasno trebaju definirati listom narodnih interesa.



Korstim priliku da pozovem sve one predstavnike u institucijama države Bosne i Hercegovine, prije svega u Parlamentarnoj Skupštini BiH, da konačno prestanu sa populizmima zarad neke partikularne stranačke koristi ili profita. Nije vrijeme za to jer procesi koji se odvijaju pod medijacijom EU i SAD zahtjevaju jasan i jedinstven glas, naspram onih snaga koji žele segregaciju, separaciju, entičku podjelu i konačno rasturanje Bosne i Hercegovine kao pluralne, multietničke i multikonfesionalne države, kakva je naša domovina bila kroz minula stoljeća.



Aplikaciju koju smo ponudili www.izmjeneustava.com jeste prva akcija koja poziva građane da se očituju o postojećem stanju jer nažalost od Deytona do danas građane BiH niko nije pitao kakvu državu žele. Uvjeren sam da apsolutna većina građana BiH želi svoju domovinu vidjeti u euroatlanskim integracijama. Stoga, sve domaće političke snage, kao i predstavnici međunarodne zajednice moraju čuti glas naših naroda i građana. Neprihvatljiva je postojeća aktivnost međunarodnih zvaničnika koja prihvata nepostejeću ustavnu kategoriju „predstavnika naroda“ te se susreću sa liderima nacionalnih stranaka kao da oni predstavljaju narode u BiH, a ne svoje političke organizacije. Većina građana BiH, jednostavnom analizom izbornih rezultata, jasno pokazue da nije dala nikakav legalitet niti legitimitet takvim politikama a pogotvo ne pojedincima.



Predlažem zastupnicima u PS BIH u oba doma, da ponuđene Principe za izmjene Ustava BiH prihvate kao polaznu osnovu za sve vrste pregovora i dogovora, jer svaki alternativni pravac djelovanja, u ovom trenutku, može dovesti do nepopravljivih i nesagledivih posljedica po Bosnu i Hercegovinu i njene građane.



Ovdje posebno mislim na pitanje državne imovine koja se ne može dijeliti nikakvim političkim dogovorima, nepostojeće legitimno predstavljanje naroda, zamjenu teza oko izmjena Ustava u kontekstu samo izmjena koje se tiču izbornog zakonodavstva i dr.



Ono što je odbranjeno uz velike žrtve a to je suverentitet, međunarodno pravni subjektivitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine ni po koju cijenu se ne smije derogirati pod pritiscima s bilo koje strane – kako unutrašnje tako ni međunarodne.



Vaš

Prof.dr. Ivo Komšić

Član Uprave Hrvatskog narodnog vijeća u BiH

(Kliker.info)