Profesor Ivo Komšić : Bakir izdao državu! Odobrio 3. entitet! Bošnjacima geto! (VIDEO)

Nismo Željko Komšić i ja dinastija kao Alija i Bakir Izetbegović. Bilo bi poželjno da se Željko prikloni Osmorci! Bakira ne bi trebali spašavati ni Željko ni Čović! Čović bi spasio Izetbegovića ako bi ušao u koaliciju sa SDA! Volio bih da Osmorka napravi vlast, da budu vodeći, da diktiraju procese u našoj vlasti i da izbjegnu SDA! Do Neumskih pregovora sam mislio da SDA ne može izdati državu! U Neumu je Bakir prihvatio Čovićeve prijedloge o formiranju etničkih jedinica koje vode u nove entitete! To je za Čovića treći entitet! Prihvatio je podjelu države! To je izdaja države! Ako se formira treći entitet, Bošnjaci su geto!

Naš problem je koalicija SNSD – HDZ – SDA na nivou države. Šmitove odluke su eliminisale blokadu Federacije; popunio je Ustavni sud, osigurao izbore, stavio van snage etničke izborne jedinice… Hrvati njegovom odlukom nisu dobili ništa. SDA odgovara Šmitova odluka onoliko koliko i HDZ-u! Sada je potrebno jedanaest delegata da predlože predsjednika Federacije, a onda ga bira Zastupnički dom. Može se desiti da SDA i HDZ imaju dvanaest delegata i predlože predsjednika Federacije, a u Zastupničkom domu jedni ili drugi odbiju izbor predsjednika… izbor se ponovo vraća na Dom naroda. Ako ne prođe u drugom krugu, četiri delegata mogu predložiti i izabrati predsjednika. To nikad nije bilo! Šmit je demokratizirao Dom naroda svojom odlukom!

BiH postaje značajna, jer EU, Britanija, Amerika i NATO žele BiH držati uz sebe… zato svi govore da BiH što prije mora u EU! Igor Kalabuhov je u “Centralnom dnevniku” objasnio suštinu ruske invazije; oni se bore za ruski svijet i rusku, pravoslavnu dušu! Tu je pridodat “srpski svet” i onda u BiH imamo politiku koja stoji iza toga, političare koji žele da BiH ili njen dio bude unutar “srpsko-ruskog sveta” i unutar pravoslavlja. To se prelama preko RS-a! Preko Šmita se vodila antihrvatska kampanja! Bakir Izetbegović je u kampanjama otvoreno govorio protiv evropskih vrijednosti! Za njega je EU strano tijelo! Ne smiju se Bošnjaci odvojiti od Zapada i zapadne kulture! Dodikova ideja je da odvoji muslimane od Zapada i Hrvata! Evropa je u nevolji, sve što rade, rade zbog sebe, a ne zbog nas.

Rusi su najavili da idu na Moldaviju, pa i na Bosnu i Hercegovinu! To su riječi ruskih zvaničnika! Šmit će se morati pozabaviti RS-om, sprovođenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava! Šmit je kazao da je na stolu imao samo papire iz Neuma, a to su bili Čovićevi, jer Bakir u Neum nije otišao s papirom! Šmit nam je rekao da, dok on sjedi u OHR-u, neće doći do formiranja etničkih izbornih jedinica! Šmitove odluke se napadaju i pretvaraju u platformu za obračun sa evropskim vrijednostima, Zapadom i Hrvatima! HDZ trideset godina vodi razarajuću politiku protiv BiH, ali sada se napada narod!

Bakir je prihvatio legitimno predstavljanje, a to je protiv države! Čović je ruski čovjek! Rusi su ga stalno podržavali, zastupao je njihove interese! Rješenje nam je Šmit! Iz ovoga trebamo izaći uz njegovu pomoć i pomoć Hrvatske. Sada imamo za partnera i Plenkovića. Milanovića ne možemo računati; ne računaju ga ni svijet ni Evropa. Kada je Plenković podržao Šmitove odluke, ponudio je partnerstvo. Hrvatska treba ratificirati Sporazum o granicama i riješiti imovinske odnose s BiH.

(Face TV)